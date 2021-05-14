Женя и Алина давно не выступают на соревнованиях, но всё ещё мучают болельщиков неопределённостью и бросают тень на работу Тутберидзе.

«Оттягивали как могли». Медведева и Загитова сами виноваты, что не попали в сборную

Ещё совсем недавно разговоры о возвращении Евгении Медведевой и Алины Загитовой в большой спорт воспринимались серьёзно. Особенно радовались болельщики, когда их любимицы выступали с показательными номерами. Даже если сами прокаты оказывались откровенно неудачными, вера фанатов была невероятно сильна. Однако после объявления состава сборной России на олимпийский сезон уверенность публики растаяла. Ни Женя, ни Алина в команду включены не были.

Критики тут же заговорили о завершении карьеры, но фигуристки об этом ничего не сказали. Медведева и вовсе подчеркнула, что сдаваться не намерена и ещё покажет себя в следующем сезоне.

Получается, Загитова и Медведева по-прежнему мучают болельщиков неопределённостью и бросают тень на работу Тутберидзе?

Медведева вернулась к Тутберидзе за репутацией

Причин уважать Евгению Медведеву великое множество, но главная из них заключается в том, что эта фигуристка, кажется, совершенно не умеет сдаваться. После трудного сезона в Канаде Женя не теряла надежды и продолжала тренироваться, несмотря на сильные боли в спине и возникающие каждый раз микротравмы. Однако судьба не дала спортсменке построить карьеру за рубежом. Медведева вынужденно вернулась в Россию к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

Громкий трансфер всколыхнул общественность и заставил болельщиков поверить в то, что теперь Женя снова начнёт завоёвывать медали крупных турниров. Предпосылки к этому были: фигуристка активно готовилась к соревнованиям и, оказавшись в привычных, комфортных условиях, очень быстро вышла на пик формы. Однако на льду Медведеву так и не увидели. Спортсменка пропустила сезон из-за обострившейся хронической травмы спины и коронавируса.

Единственное, на что была способна Женя в таком состоянии, — это показательные выступления и участие в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду». Удивительно, но во время прокатов Медведева не выглядела больной и выкладывалась в шоу по полной: прыгала каскады 3+3, заходила на сольный риттбергер и выполняла вращательные элементы на максимальный, четвёртый уровень. Зрители были в восторге.

Казалось, популярность Медведевой резко возросла: она стала частым гостем в различных телепередачах, получила новый рекламный контракт и приглашение сниматься в сериале, которое с радостью приняла. С приходом к Тутберидзе репутация Жени определённо улучшилась, а вместе с этим к ней пришёл успех. Так не за этим ли на самом деле Медведева переходила к Этери Георгиевне?

Медведева, похоже, больше не нужна Тутберидзе. Сможет ли Женя достойно завершить карьеру? После возвращения в «Хрустальный» она не участвовала в соревнованиях. А теперь готовится не к Олимпиаде, а к новому шоу. Карьере конец?

Загитова регулярно падает в шоу

У Алины Загитовой ситуация несколько отличается. Фигуристка в декабре 2019 года объявила о приостановке (но не завершении!) карьеры и попыток вернуться не предпринимала. Тем не менее она по-прежнему считается действующей фигуристкой и до недавнего времени значилась в составе сборной России. Теперь ни Медведевой, ни Загитовой там нет. Спортсменки не попали даже в резерв, а значит, они никак не смогут поехать на Олимпиаду в следующем году.

Но в случившемся они виноваты сами. Да, это большая потеря для всего фигурного катания, в последнее время в триумфальное возвращение чемпионки и серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 верилось с трудом. Женя постоянно болела, а Алина разочаровывала своих болельщиков провальными выступлениями в шоу. Девушка набрала вес и растеряла почти все тройные прыжки, без которых соревноваться с лучшими фигуристками «Хрустального» просто нереально.

Поэтому, наверное, лучше смириться с тем, что мы больше не увидим Загитову на официальных соревнованиях, и поддержать её в новых начинаниях. Кажется, Алина решила всерьёз заняться карьерой журналиста, а значит, времени на профессиональный спорт у неё не останется.

«Получается так, как я и сказала: когда Загитова выступила на телевидении, объявив о тайм-ауте, я сказала, что эту девочку мы больше не увидим никогда», — заметила Татьяна Тарасова.

Загитова провалилась на шоу Тутберидзе и больно упала. Героизм или неуважение к зрителям? Олимпийская чемпионка показала, что надеяться на её возвращение вряд ли стоит. Смена поколений Алину не пощадила.

Загитова и Медведева обманывают зрителей

Не объявляя о завершении карьеры, Загитова и Медведева как минимум вводят в заблуждение болельщиков и специалистов, а как максимум создают немало проблем федерации, которая должна принимать одно сложное решение за другим. И Алина, и Женя уже заслуженные фигуристки, но их поведение неуважительно по отношению к собственным фанатам. Ложная надежда, которую они дают, вполне может отразиться на их репутации, а карьера пойдёт прахом из-за череды недосказанностей.

«Всё это назревало, уважаемые друзья. Спортсмены оттягивали как могли. Конечно, это связано с условиями финансирования, и не только с федеральными, но ещё и с местными. Алина Загитова даже у нас в эфире оговаривалась, что завершила свою активную спортивную карьеру, это совершенно точно», — комментировал ситуацию Дмитрий Губерниев.

Интересно, что в то время как Загитова предпочитает тактично уходить от вопросов о возобновлении карьеры, лишь раз оступившись в скандальном интервью с Губерниевым, Медведева продолжает давать несбыточные обещания:

«Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон-другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению федерации и не планирую бросать тренировки», — написала фигуристка после объявления состава сборной России.

Загитова и Медведева подставляют Тутберидзе

Её поведение не только угрожает собственной репутации, но и отбрасывает тень на работу Этери Тутберидзе. Тренер милосердно приняла Женю обратно, но вместо благодарности получила спортсменку, так и не разобравшуюся в себе и разрывающуюся между шоу и профессиональным спортом.

Отсутствие результатов у Загитовой и Медведевой даёт лишний повод говорить критикам о несостоятельности Тутберидзе как тренера, который не умеет работать со взрослыми фигуристками. Кроме того, из-за конфликта на Олимпиаде между девушками чувствуется напряжение, которое мешает комфортной работе внутри коллектива.

«Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Медведева и Загитова, возможно, сами не верят в себя. Но это нормально, они своё уже откатали. Зато могут продолжать участвовать в различных шоу, концертах. В этом плюс фигурного катания — есть чем заняться и без соревнований», — подвёл итог директор «Самбо-70» Ренат Лайшев. И, возможно, он прав: вместо того чтобы обманывать чужие ожидания, Медведевой и Загитовой стоит уйти красиво, прямо объявив о своих намерениях.