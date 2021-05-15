Алёна Косторная и Дмитрий Алиев завоёвывали медали для страны, но в основу сборной их не взяли. Это ошибка, или они не так уж и хороши?

Чемпионы Европы — на выход! Что не так с составом сборной России по фигурному катанию?

В фигурном катании снова всё кипит.

Не успели болельщики переварить новость, что в состав сборной России не попали Евгения Медведева и Алина Загитова, как выяснилось, что в резерве остались действующие чемпионы Европы Алёна Косторная и Дмитрий Алиев. В минувшем сезоне Алёна и Дмитрий показали не самые лучшие результаты, однако их отсутствие в основе команды кажется необоснованным.

Оба долго доминировали в своих дисциплинах и заработали для России несколько важных медалей, но теперь их, говоря грубо, попросили на выход, а на их место поставили дебютантку без ультра-си и ветерана, который растерял все четверные прыжки.

Так что же не так с составом сборной России по фигурному катанию?

Или Косторная и Алиев не так уж и хороши?

Место Косторной в основе заняла Усачёва?

За разговорами о непопадании Медведевой и Загитовой в состав сборной России мы едва не упустили ещё одну важную деталь этого списка – Алёна Косторная попала только в резерв. Если брать в расчёт лишь её результаты, то решение выглядит логично. Косторная тяжело перенесла переход к новому тренеру, не смогла побороть последствия пубертата, а в довершение ко всему заболела коронавирусом. По словам Евгения Плющенко, состояние Алёны на момент её ухода из «Ангелов» было критическим – за целый год фигуристка так и не залечила старые травмы, полученные ещё в «Хрустальном».

Тем не менее в пользу включения Алёны в основной состав говорят несколько фактов.

Косторная является действующей чемпионкой Европы, и авторитет у судей, который прилагается к этому статусу, был бы как нельзя кстати. Кроме того, после возвращения к Тутберидзе фигуристка стала выглядеть намного лучше. Пройдя испытательный срок, Алёна выполнила все обещания, данные Этери Георгиевне, а главное – вернула тройной аксель. Конечно, пока чистого исполнения мы не видели, но сам факт захода на прыжок ультра-си на шоу говорит о том, что на тренировках элемент получается.

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В нынешних кондициях Косторной будет сложно бороться с Валиевой, Щербаковой и Трусовой, но она быстро восстанавливается и набирает форму, а потому может включиться в борьбу за место в командном турнире на Олимпиаде. Её партнёршами и конкурентками могут быть Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Дарья Усачёва. И если место Лизы на данный момент кажется железобетонным, то позиции Майи и Дарьи шатки. У первой – проблемы со стабильностью, а вторая не владеет сложнейшими прыжками. Хотя Даша уже исполняет тройной аксель на тренировках, вставлять его в программы она не спешит. Получается, что первый, кто сделает триксель на соревнованиях, и поедет в Пекин. И нельзя не признать, что у Алёны есть все шансы.

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Мозалёв вернулся в строй

Ещё больше вопросов возникает по поводу состава мужской сборной.

В основе оказался чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв. Его дебют на взрослом уровне нельзя назвать удачным: по ходу сезона Андрей показывал самый сложный контент среди российских мужчин (пять квадов на две программы) и пытался стабилизировать четверной флип, но безуспешно. К концу года болельщики и журналисты стали говорить о переходном возрасте и его последствиях, не особо веря, что фигурист сможет отобраться на взрослый чемпионат мира. Так и произошло, только вот после начала соревнований в Стокгольме выяснилось, что Андрей перенёс операцию на ноге, а совсем недавно он рассказал, что травма была настолько серьёзной, что без хирургического вмешательства продолжать карьеру было решительно невозможно.

«Не стал бы акцентировать внимание на травме. Коль выходишь на соревнования, показывай достойный прокат и соответствующий результат. Без своевременной операции продолжить карьеру было невозможно», — сказал Мозалёв.

Очевидно, что причина всех неудач Мозалёва заключается в этой травме, но, кажется, всё самое плохое позади, поэтому хочется, чтобы теперь Андрей собрался и в новом сезоне показал всё, на что способен.

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Самарин опередил Алиева и Гуменника

После травмы вернулся и Александр Самарин. Его заявка в основной состав стала предметом бурных дискуссий. Дело в том, что действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев оказался в резерве, и многие посчитали такое решение странным. И Самарин, и Алиев провели не лучший сезон: оба мучились с травмами, но, в отличие от Саши, Дима смог собраться и завоевать бронзу в финале Кубка России. При этом долгое время Дима был фаворитом в борьбе за путёвку на чемпионат мира, и только после того, как туда по спортивному принципу был отправлен Евгений Семененко, Алиева стали рассматривать как запасного.

Даже если сравнивать технический набор фигуристов, Самарин сильно уступает Алиеву. В минувшем сезоне он не показал ничего, кроме четверного тулупа, а иногда и вовсе отказывался от квадов, исполняя только тройные. В противовес этому Алиев заходил на сложнейший четверной лутц, и пусть не всегда удачно, но попытки были. Видимо, решение федерация принимала, исходя из каких-то закрытых данных. Возможно, мы чего-то не знаем о состоянии Саши и Димы, в конце концов травма спины чемпиона Европы могла вновь обостриться, а общественность об этом не знает, как и не знала, например, о травме Мозалёва. Так что остаётся лишь надеяться, что спортивные чиновники не ошиблись, и Саша покажет достойный результат в олимпийский сезон.

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Обсуждают и двух других фигуристов, оставшихся в резерве. Пётр Гуменник по непонятной причине не был включён в основу, хотя выполнил три критерия отбора – занял седьмое место на чемпионате России и завоевал бронзу на Гран-при и серебро в финале Кубка. Артур Даниелян же, который в прошлом году должен был поехать на чемпионат мира, попал в состав, пропустив целый сезон. Неизвестно, в какой он форме, но, кажется, решения по Гуменнику и Даниеляну тоже принимались на основе информации из закрытых для публики источников.

Тутберидзе осваивает новые горизонты

В составах танцевальных и спортивных пар сюрпризов нет. В танцах нас представят действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в парах – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В основу сборной вошёл дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

В олимпийском сезоне они будут тренироваться у Этери Тутберидзе и Максима Транькова, а значит, всё внимание автоматически будет приковано к ним. Тарасова и Морозов потеснили из основы перспективных Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, но на то были причины. Во-первых, у Евгении и Владимира огромный опыт выступления на крупных соревнованиях. Во-вторых, они полностью оправились после болезни, в то время как партнёрша Ходыкина сейчас борется с последствиями мононуклеоза. К тому же, с Тутберидзе потенциал пары должен возрасти в разы. Этери Георгиевна осваивает новые горизонты и наверняка уже знает, как помочь Владимиру и Евгении вернуть стабильность прыжкам, поэтому остаётся только ждать, когда «рыжики», как ласково называют их болельщики, снова начнут завоёвывать медали.

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Конечно, спорные решения федерации вызывают некоторое недоумение, но стоит помнить, что они не окончательны и список участников может и наверняка будет меняться в течение сезона. Тем фигуристам, которые не попали в основной состав, нужно лишь приложить больше усилий и по-спортивному разозлиться.