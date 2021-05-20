«Боже, ангелочек на коньках!» Дочь звёздных российских фигуристов очаровала болельщиков

В фигурном катании наметился новый тренд. Знаменитые чемпионы всё чаще ставят на лёд собственных детей, а те с раннего возраста радуют звёздных родителей победами. Вслед за Сашей Плющенко и Надеждой Песковой, дочкой Татьяны Навки, невероятно успешный старт карьеры удался и Анжелике Траньковой.
Дочь прославленных российских фигуристов на первом же турнире в жизни поднялась на вершину пьедестала. И заслужила похвалу за волю к победе.
Видео с выступлением юной фигуристки очаровало тысячи болельщиков!
Волевая победа в 4 года
Пока лидеры сборной России исследуют лучшие пляжи мира, юные фигуристы даже не задумываются об отдыхе, продолжая совершенствовать свои навыки на тренировках и демонстрировать их на соревнованиях. Детский турнир в одном из московских торговых центров вряд ли бы привлёк большое внимание, если бы не фамилия победительницы среди девочек.
Четырёхлетняя Анжелика Транькова, дочка двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, каталась под песню из мультфильма «Щенячий патруль» и с первой же попытки оказалась сильнейшей. По ходу программы девочка потеряла равновесие и оказалась на льду, но сориентировалась и смогла выполнить все запланированные элементы. Выступление дочери вызвало чувство гордости у Волосожар, которая скоро станет мамой во второй раз.
«Вы помните, как радовались первым шагам своего ребёнка? Вот примерно эти чувства, помноженные на 100, испытываем сейчас мы с Максом. Я чуть не расплакалась от бури эмоций и не вылетела сама на лёд», — написала Татьяна в своём «инстаграме».
«Готовьте полку под медали»
Подписчики знаменитой фигуристки разделили с ней радость и высоко оценили бойцовские качества Анжелики. Дочка звёздных российских фигуристов покорила и очаровала болельщиков. В частности, Татьяну поздравили бывшая соперница канадка Меган Дюамель, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и певица Анна Семенович, выступавшая за сборную России в танцах на льду. Поклонники остались в восторге от милого выступления и характера юной чемпионки:
— Умничка, настоящая дочь своих родителей!
— Начало положено. Готовьте полку под медали
— Красотка, ну прям вся в мамочку!
— Боже, ангелочек на коньках. С победой тебя, девочка!
— Анжелика и не могла получить не золотую медаль, она ведь Волосожар-Транькова! Это я не про необъективное судейство, это я про генетику.
— Настоящий боец, поздравляю.
Волосожар и Траньков дадут дочке свободу выбора
Несмотря на раннее начало карьеры Анжелики, Максим и Татьяна не ставят цели любой ценой сделать из дочери чемпионку. Родители готовы предоставить девочке свободу выбора и поддержать её, по какому бы пути она ни пошла. Более того, раньше Татьяна вообще уверяла, что не хочет для Лики судьбы профессиональной фигуристки, поскольку её вид спорта сопряжён с тяжёлыми травмами. Волосожар не хотела отдавать девочку в фигурное катание, а теперь та побеждает на соревнованиях.
«Сразу в парное катание я её, конечно, не отдам. И мы с Максимом уже разговаривали о том, что если дочка настолько будет любить спорт, то надо будет как-то втолковать ей, что есть танцы на льду. Тоже с партнёром, замечательно, красиво, но более безопасно. Но девочка она активная, любит с папой крутиться, делать всякие кульбиты, просит «Подбрось меня!». Я уже думаю: боже мой, куда мы катимся», — говорила Волосожар «Газете.ru».
Татьяна не против, если дочка будет развивать карьеру: «Я бы вообще, наверное, хотела, чтобы она за границей тренировалась». Но пока Анжелика осваивает азы фигурного катания в школе своей мамы под руководством тренера Екатерины Васильевой, выступавшей в парном катании за Россию и Германию. Девочка явно получает удовольствие от того, чем занимается, и уже думает о следующих соревнованиях.
А значит, первая победа почти наверняка не окажется для дочки наших чемпионов последней.
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