Преображение Трусовой провалилось. Саше придётся забыть о женственных программах?

Александра Трусова уходила к Евгению Плющенко в том числе за новыми лиричными образами, но анонсированное преображение спортсменки провалилось. Ни медленная музыка, ни красивые платья так и не смогли скрыть очевидные недостатки Русской ракеты.

Постановки в «Ангелах» не идут ни в какое сравнение с «Дракарис», «Убить Билла» и «Пятым элементом», которыми Саша покорила миллионы болельщиков и снискала славу особенной фигуристки.

Благо после возвращения в «Хрустальный» у Трусовой есть все шансы подарить нам новые шедевры. Тутберидзе и её помощники отлично понимают, как подать Сашу с наиболее выгодной стороны.

А для женственных и лиричных образов всегда есть шоу и показательные.

Тутберидзе подобрала Трусовой идеальный образ

Саша Трусова на крупных международных турнирах среди взрослых ни разу не поднималась выше третьего места и не обходилась без падений, но именно она стала символом технической революции в фигурном катании. Заметно уступая конкуренткам в пластичности, скольжении и артистизме, юная фигуристка покоряла болельщиков бесстрашием и страстью к сложнейшим прыжкам. Четверные, считавшиеся для девушек чем-то недостижимым, позволили Трусовой неоднократно попасть в Книгу рекордов Гиннесса, переписать мировые рекорды и вывести фигурное катание в космос. Недаром у неё и прозвище космическое – Русская ракета.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Стиль Трусовой и её кредо кардинально выбивались из общего ряда, что требовало особенного подхода при постановке программ. К счастью, Этери Тутберидзе это прекрасно понимала и подбирала для уникальной воспитанницы неординарные, непохожие друг на друга, но всегда точные и удачные образы. Она была кокетливой и игривой в короткой программе Big Spender, сильной и властной в «Убить Билла», абсолютно неземной в «Пятом элементе».

А, пожалуй, самой громкой и блестящей программой Трусовой стала произвольная первого взрослого сезона. Трусова удивительно точно перевоплощалась на льду в неуловимую и бесстрашная матерь Драконов, покоряющую невиданные высоты. Программа под музыку из культовой «Игры престолов» идеально подходила атлетичному катанию спортсменки — точные музыкальные акценты во время многочисленных сложных прыжков, быстрые, ритмичные движения. Если и пробовать пять четверных в одной программе, то именно в такой. Но Саша, видимо, считала иначе.

Уходя из «Хрустального», Трусова рассказала, что всегда хотела попробовать что-то новое. Желание не стать заложницей одного образа и показать себя мастером лирических программ было одной из причин неожиданной смены тренера в мае 2020-го.

У Плющенко стали заметны все недостатки Трусовой

Новый наставник Трусовой Евгений Плющенко пообещал своей звёздной ученице работу с зарубежными хореографами, но из-за пандемии планы пришлось менять, и автором новых постановок стал Сергей Розанов. Надо сказать, что стиль Саши действительно изменился кардинально. Первые прокаты Трусовой под лиричную Appassionata от Secret Garden стали настоящим откровением, поскольку такой нежной и женственной болельщики её ещё не видели.

«Хотела показать свою программу хорошо, представить себя с другой стороны. У меня наконец-то медленная музыка. Чувствую, что я меняюсь», — говорила фигуристка после первых выступлений за «Ангелов».

Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что постановка Розанова имеет серьёзные минусы, выставляющие напоказ слабые стороны фигуристки. Программа не выглядела сбалансированной, а Саша в ней откровенно терялась — порой фигуристка обгоняла музыку, а частые движения руками и смена поз на дорожке шагов выбивались из плавного течения композиции. Всё это сводило на нет титаническую работу Саши по улучшению скольжения и других моментов, влияющих на вторую оценку.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Стремление Плющенко изменить Трусову навредило фигуристке

В произвольной Саша показывала что-то более привычное и знакомое. Злой рок, который сначала ошибочно приняли за Джульетту, подходил фигуристке больше, но снова на окончательный результат повлияла не самая качественная работа хореографов. При обилии сложнейших прыжков ритмичная третья часть выглядела неуместной — у фигуристки просто не оставалось сил, и она заметно отставала от музыки. Это подтверждает её блестящий прокат на чемпионате России в Челябинске, где Саша прыгала два четверных (а не пять, как на чемпионате мира) и смогла выдержать высокий темп.

Расчёт тренерского штаба Плющенко в принципе понятен. Получив фигуристку с самой высокой технической базой на планете, там старались подтянуть её оценку за компоненты. Вот только медленной музыки и красивых платьиц для этого явно недостаточно, поскольку у Тутберидзе Саша недобирала баллов не из-за динамичных и атлетичных постановок, а из-за вполне объективных недостатков в собственном катании. У Плющенко проблемы Трусовой хотели искоренить, но по факту лишь неумело их замаскировали. В новых образах спортсменка выглядела неорганично, что позволяло однозначно констатировать: преображение Трусовой провалилось.

Тутберидзе не допустит ошибок Плющенко

Пожалуй, самая красноречивая оценка сотрудничества с Плющенко – решение Трусовой вернуться к Тутберидзе. И теперь программы Русской ракеты – одна из главных интриг олимпийского сезона. Сложно представить, что Этери Георгиевна повторит ошибки Евгения Викторовича и подберёт для Саши какую-то медленную лиричную композицию наподобие «Шторма» Валиевой или музыки Массне из короткой программы Щербаковой. Если Трусова хочет наконец выиграть что-то серьёзное, то о женственных и лиричных программах ей придётся забыть. В конце концов, для этого всегда есть шоу и показательные.

Вместе с тем улучшенные навыки Трусовой в скольжении и интерпретации, да и просто результат взросления дают хореографам простор для идей. Почти наверняка сумасшедший набор четверных получит достойное обрамление, которое уже никто не назовёт фигурным прыганьем. Но главное, что в «Хрустальном» никому не придёт в голову перекраивать уникальную и самобытную спортсменку по общим лекалам. И хотя работу группы Тутберидзе принято сравнивать с конвейером, там отлично умеют раскрывать потенциал каждого спортсмена.

И в следующем сезоне нам обязательно предстоит в этом убедиться на примере Трусовой.