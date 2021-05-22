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Ученица Плющенко Арина Парсегова исполнила аксель в 12,5 оборотов — кто она, почему прыжок не воспринимают всерьёз

«Циркачи вместо фигуристов». Над Плющенко смеются после уникального прыжка ученицы
Яна Левхина
Арина Парсегова исполнила аксель в 12,5 оборотов
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Девятилетняя Арина Парсегова скрутила в воздухе 12 оборотов на страховке. Прорыв или бессмысленный пиар-ход?

После возвращений Косторной и Трусовой к Этери Тутберидзе интерес к тренерскому проекту Евгения Плющенко заметно упал. Но даже лишившись всех звёздных фигуристов, академия двукратного олимпийского чемпиона заставляет о себе говорить. Удивительный прыжок юной фигуристки Арины Парсеговой в 12,5 оборотов вызвал у болельщиков оживлённую реакцию, правда, большинство считает трюк бессмысленным пиар-ходом.

Почему же над чемпионом снова смеются?

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Звезда интернета

Арина Парсегова – одна из тех, кто летом 2020 года перешёл от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но слава к ней пришла ещё задолго до этого. В пять лет девочка произвела фурор в интернете. На областных соревнованиях в Воронеже во время её выступления неожиданно отключилась музыка, но Арина не растерялась и продолжила кататься, а зрители задавали ритм аплодисментами.

Видео с героическим прокатом юной фигуристки мгновенно разлетелось по сети и набрало уже более четырёх миллионов просмотров. В комментариях под роликом девочку сравнивают с трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, которая вместе с Александром Зайцевым продолжила выступление после отключения музыки на чемпионате мира-1973. Пользователи восхищаются стойкостью и находчивостью крошечной спортсменки и уверены, что её ждёт большое будущее.

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Через два года после знакового для неё турнира Парсегова перебралась в Москву. Девочка прошла просмотр у Этери Тутберидзе, но вскоре оказалась в академии Плющенко в группе Сергея Розанова. В новой школе очень надеются на Арину и ставят с ней масштабные цели. В прошлом году Евгений выкладывал в «инстаграм» забавный диалог с амбициозной фигуристкой.

— Олимпийской чемпионкой будешь? Один раз или два? – спросил Плющенко.

— Десять! – ответила Парсегова.

— Десять? Ничего себе! Это уровень! А чемпионкой мира?

— Буду. Сорок раз! — сказала девочка.

Нереальный прыжок

Конечно, подобные заявления от девятилетней девочки ничего, кроме улыбки, вызывать не могут, но потенциал у неё определённо есть. Арина исполняет сложные каскады тройных прыжков и показывает уверенное пластичное катание. Недаром на тренировки к ней частенько захаживает сам руководитель академии.

На одном из последних занятий Плющенко даже помог юной спортсменке исполнить уникальный элемент – аксель в 12,5 оборотов. На всякий случай напомню, что в мире лишь нескольким фигуристкам подвластен тройной аксель, а четверной среди девушек не прыгал никто и никогда. Так что прыжок ученицы Плющенко можно было бы назвать фантастическим, не будь он сделан на «удочке». Подобная страховка предназначена для изучения новых элементов, но у Плющенко решили использовать её в развлекательных целях. Очевидно, что аксель в 12,5 оборотов без «удочки» прыгнуть просто невозможно.

Под видео на странице Плющенко поклонники оставляют восторженные комментарии, но в других соцсетях и на форумах преобладает иная реакция. Для многих болельщиков новый ролик Плющенко стал очередным поводом для насмешек над чемпионом и его академией. Вот и после уникального прыжка его ученицы над Плющенко смеются:

— Очередной цирк.

— А без удочки она сколько может?

— Циркачи вместо фигуристов. Плющенский «дю Солей» продолжает смешить народ.

— Академия чемпионов удочек и тренировок набирает обороты.

— Ну теперь ещё восьмерной лутц и вперёд в цирк.

— Так и будет на лонже висеть перед судьями?

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Очередной пиар-ход от Плющенко?

Специалисты не верят, что фигуристки когда-либо осилят даже пятерные элементы, не говоря уже о чём-то большем. Так что достижение Парсеговой, по сути, оказалось бессмысленным. Возможно, уникальный прыжок не вызвал бы у болельщиков столь резкой реакции, если бы подопечные Плющенко демонстрировали не только трюки на тренировках, но и высокие результаты на соревнованиях. А в нынешней ситуации, после ухода Трусовой и Косторной, такие публикации выглядит лишь как способ привлечь внимание к своей школе.

Главное, чтобы сама Парсегова не воспринимала подобные челленджи всерьёз, ведь от ярлыка чемпионки тренировок очень тяжело избавиться.

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