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Сын Плющенко и Рудковской выиграл турнир по фигурному катанию: видео – личный рекорд, перспективы

Гном Гномыч выигрывает все турниры подряд. Так вот кто сделает Плющенко великим тренером?
Алексей Адамов
Сын Плющенко и Рудковской
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Саша не знает поражений и громит соперников гораздо старше себя. А его катание улучшается на глазах!

При нынешней конкуренции в фигурном катании пройти целый сезон без единого поражения практически невозможно. Тем ценнее достижение восьмилетнего Саши Плющенко, которого с подачи родителей чаще именуют Гном Гномычем.

После возвращения Алёны Косторной и Александры Трусовой к Этери Тутберидзе Александр Плющенко снова стал главным активом академии своего отца. И пока сын звёздных родителей достойно справляется с ответственностью. Гном Гномыч громит соперников гораздо старше себя и выигрывает все турниры подряд.

Так вот кто сделает Плющенко великим тренером?

«А ведь был великим фигуристом». Над Плющенко смеются после мастер-класса на Мальдивах «А ведь был великим фигуристом». Над Плющенко смеются после мастер-класса на Мальдивах

Саша Плющенко закрыл сезон без поражений

В отличие от взрослых фигуристов, закончивших сезон ещё в апреле, дети соревнуются вплоть середины лета. Александр Плющенко уже успел отдохнуть с родителями на Мальдивах, где даже поучаствовал в мастер-классе на пластиковом льду, и вернулся к спортивным будням. Конец сезона получился для сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской особенно насыщенным. Мальчик окончил первый класс и завершил свой соревновательный год очередной убедительной победой.

На турнире с говорящим названием «Скоро лето!» восьмилетний Александр Плющенко выступал по первому юношескому разряду, а среди его соперников были фигуристы из таких серьёзных школ, как ЦСКА и «Москвич». Саша был одним из самых младших участников турнира и соревновался со спортсменами гораздо старше себя. Разница в пять лет в таком возрасте – просто колоссальная. Но, несмотря на это, прокат произвольной программы в образе пирата принёс наследнику знаменитой фамилии очередную уверенную победу.

Триумф без единой помарки

Александр превзошёл отметку в 40 баллов и опередил серебряного призёра на 7,5 балла – настоящий разгром.

«Первое место на турнире МССУОР 4 Москомспорта «Скоро лето!» по 1-му юн. разряду. Счастлив, что не проиграл ни одного старта в этом сезоне, потому что очень много работал», — написано в «инстаграме» Саши Плющенко, который ведёт его мама.

Во время победного выступления Александр не допустил ни одной ошибки и получил надбавки за все семь элементов, а самым дорогим из прыжков стал каскад из двойных сальхова и тулупа. Ранее в этом сезоне Плющенко-младший выиграл турнир в честь 50-летия «Самбо-70» в конце сентября, а также соревнования «Февральские узоры» в середине февраля. При этом знаковый рубеж в 40 баллов ему удалось преодолеть только на третьем старте.

Сын Плющенко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя. Гном Гномыч реально так крут? Сын Плющенко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя. Гном Гномыч реально так крут?

Сын способен помочь отцу стать великим тренером

Прогресс в катании Саши заметили не только судьи, но и болельщики. Мальчик явно подрос, прибавил в интерпретации и скольжении. Его катание улучшается на глазах, и уже видны задатки большого чемпиона, коим Гном Гномыча видят родители. Очевидно, что основные испытания ждут сына Плющенко впереди. Тут и непредсказуемые последствия взросления, и колоссальное давление, которого лишены его сверстники, и проверка на прочность после первых неудач.

Но если у Саши всё получится и он достигнет заявленной цели (а мальчик ни много ни мало хочет превзойти достижения отца и выступить на пяти Олимпиадах), то Евгения Плющенко уже по праву можно будет считать великим тренером. Конечно, знаменитый фигурист наверняка будет привлекать к работе с сыном лучших специалистов, но основные лавры, вероятно, оставит себе.

И пусть до участия Гном Гномыча во взрослых соревнованиях ещё далеко, уже через пять лет он может постучаться в юниорскую сборную России. И тогда за тренера Плющенко можно будет только порадоваться, ведь своего лучшего ученика он ниоткуда не переманивал.

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