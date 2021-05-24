Гном Гномыч выигрывает все турниры подряд. Так вот кто сделает Плющенко великим тренером?

Саша не знает поражений и громит соперников гораздо старше себя. А его катание улучшается на глазах!

При нынешней конкуренции в фигурном катании пройти целый сезон без единого поражения практически невозможно. Тем ценнее достижение восьмилетнего Саши Плющенко, которого с подачи родителей чаще именуют Гном Гномычем.

После возвращения Алёны Косторной и Александры Трусовой к Этери Тутберидзе Александр Плющенко снова стал главным активом академии своего отца. И пока сын звёздных родителей достойно справляется с ответственностью. Гном Гномыч громит соперников гораздо старше себя и выигрывает все турниры подряд.

Так вот кто сделает Плющенко великим тренером?

Саша Плющенко закрыл сезон без поражений

В отличие от взрослых фигуристов, закончивших сезон ещё в апреле, дети соревнуются вплоть середины лета. Александр Плющенко уже успел отдохнуть с родителями на Мальдивах, где даже поучаствовал в мастер-классе на пластиковом льду, и вернулся к спортивным будням. Конец сезона получился для сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской особенно насыщенным. Мальчик окончил первый класс и завершил свой соревновательный год очередной убедительной победой.

На турнире с говорящим названием «Скоро лето!» восьмилетний Александр Плющенко выступал по первому юношескому разряду, а среди его соперников были фигуристы из таких серьёзных школ, как ЦСКА и «Москвич». Саша был одним из самых младших участников турнира и соревновался со спортсменами гораздо старше себя. Разница в пять лет в таком возрасте – просто колоссальная. Но, несмотря на это, прокат произвольной программы в образе пирата принёс наследнику знаменитой фамилии очередную уверенную победу.

Триумф без единой помарки

Александр превзошёл отметку в 40 баллов и опередил серебряного призёра на 7,5 балла – настоящий разгром.

«Первое место на турнире МССУОР 4 Москомспорта «Скоро лето!» по 1-му юн. разряду. Счастлив, что не проиграл ни одного старта в этом сезоне, потому что очень много работал», — написано в «инстаграме» Саши Плющенко, который ведёт его мама.

Во время победного выступления Александр не допустил ни одной ошибки и получил надбавки за все семь элементов, а самым дорогим из прыжков стал каскад из двойных сальхова и тулупа. Ранее в этом сезоне Плющенко-младший выиграл турнир в честь 50-летия «Самбо-70» в конце сентября, а также соревнования «Февральские узоры» в середине февраля. При этом знаковый рубеж в 40 баллов ему удалось преодолеть только на третьем старте.

Сын способен помочь отцу стать великим тренером

Прогресс в катании Саши заметили не только судьи, но и болельщики. Мальчик явно подрос, прибавил в интерпретации и скольжении. Его катание улучшается на глазах, и уже видны задатки большого чемпиона, коим Гном Гномыча видят родители. Очевидно, что основные испытания ждут сына Плющенко впереди. Тут и непредсказуемые последствия взросления, и колоссальное давление, которого лишены его сверстники, и проверка на прочность после первых неудач.

Но если у Саши всё получится и он достигнет заявленной цели (а мальчик ни много ни мало хочет превзойти достижения отца и выступить на пяти Олимпиадах), то Евгения Плющенко уже по праву можно будет считать великим тренером. Конечно, знаменитый фигурист наверняка будет привлекать к работе с сыном лучших специалистов, но основные лавры, вероятно, оставит себе.

И пусть до участия Гном Гномыча во взрослых соревнованиях ещё далеко, уже через пять лет он может постучаться в юниорскую сборную России. И тогда за тренера Плющенко можно будет только порадоваться, ведь своего лучшего ученика он ниоткуда не переманивал.