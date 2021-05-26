«Это история про меня». Как Ильиных с мужем создали клип для звезды мирового шоу-бизнеса

Олимпийской чемпионке Елене Ильиных удалось то, о чём мечтают миллионы артистов. Российская фигуристка снялась в главной роли в клипе мегапопулярной австралийской певицы Сиа на песню Music. Видео, опубликованное на официальном канале поп-дивы в YouTube, стремительно приближается к отметке в полмиллиона просмотров и собирает тысячи восторженных комментариев.

Супругу Елены, танцовщику Сергею Полунину, попробовавшему себя в роли режиссёра, удалось создать настоящий шедевр. Кадры катания фигуристки в ледяной пещере и на льду замёрзшего озера поистине завораживают.

Посмотреть видео с участием Елены Ильиных можно на официальном YouTube-канале певицы Сиа.

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В интервью «Чемпионату» Ильиных рассказала, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время съёмок на Аляске и почему она даже подумать не могла, что её видео ждёт грандиозный успех. Слово главной героине одного из самых крутых музыкальных видео этого года.

Как родилась идея видео на песню Сиа

— Сергей [Полунин] очень хотел сделать для меня какое-нибудь танцевальное видео. Идея возникла где-то год назад, ещё на карантине, были разные мысли на эту тему. Мне ещё в спорте хотелось сделать программу или номер под песню Сиа Bird Set Free — это одна из моих любимых песен. Меня всегда цеплял её голос, её слова, то, что она несёт в мир, и мне хотелось перенести это на лёд. Поэтому, когда началось обсуждение видео, я предложила сделать его под Сиа.



Мне говорили, что будет невозможно получить права на её музыку. Но я как-то послала запрос во Вселенную, и через пару дней мой менеджер сказала, что у нас есть музыка Сиа из её нового альбома и нам дали разрешение под неё что-нибудь сделать. Дальше пошёл постановочный процесс, всё было полностью на Сергее. У него начали рождаться разные идеи, он обрисовал мне одну, от которой я пришла в восторг.

Личная история о каждом

— Серёжа отталкивался от того, что близко и понятно мне. Он видит, что я очень люблю лёд, это моя жизнь. В клипе девочка замкнута в каких-то условиях. Она, несмотря на обстоятельства, может добиться желаемого и оказаться там, где ей хочется. Это история большей частью про меня. Но, мне кажется, каждый человек, посмотрев наше видео, может найти отклик в себе. Порой мы ограничены какими-то обстоятельствами, не всегда видим выход, а просто нужно гореть, жить, мечтать. Тогда всё обязательно получится.

О сложностях при создании клипа

— Процесс создания видео получился очень трудоёмким. Нужно было найти оператора, режиссёра. Находясь в Америке, мы долго не могли найти правильного человека. Судьба нас вывела к Филу Ли, который работает с западными и российскими звёздами, снимает им клипы. Нам очень повезло, что он проникся нашей идеей и согласился сотрудничать. Нам было очень важно найти человека, который понимает, что мы хотим донести.



Вторая сложность была с поиском льда. Нам требовалась локация с замёрзшим озером, а к тому моменту уже всё таяло. Тогда мы подумали про Аляску, но это не самое популярное место, поэтому там трудно быстро найти хорошего проводника. Не хотелось делать что-то обыденное и банальное. Человек, который очень хорошо знает Аляску, назвал нас сумасшедшими, узнав, что мы летим всего на два дня. Он был уверен, что мы не успеем охватить две локации, потому что Аляска абсолютно непредсказуемая: могут быть ливень, снегопад, бури. Нужно было заложить время на капризы погоды, а у нас этого времени вообще не было. Мы для себя решили, что всё успеем за два дня, и в итоге так и получилось.

Как снимались сцены в пещере и на льду замёрзшего озера

В первый день мы поехали в ледяную пещеру. Было трудно, потому что я привыкла кататься на ровной поверхности, а тут из-подо льда торчали маленькие камушки, о которых можно было споткнуться и упасть вниз головой. Плюс был жуткий холод, а снимать нужно было много. Я снималась десять минут в лёгоньком платье и шла греться. Так мы снимали пять-шесть часов.



По пути в пещеру мы издалека увидели озеро. Изначально у нас было запланировано другое место на второй день, но я подумала, что эта локация идеально нам подходит. У меня есть очень смешное видео, где Серёжа идёт по этому озеру и там под ним всё трескается. Нас предупредили, что если лёд чёрный, то туда вообще нельзя наступать. Если он беленького цвета, то туда тоже можно провалиться, но там, скорее всего, будет воздух и второй слой льда. Это тоже не внушало доверия (смеётся). Так что на видео я специально объезжала чёрные куски льда, чтобы не провалиться под воду. В целом весь процесс получился очень интересным и увлекательным. Это было невероятное путешествие.

Как клип стал официальным музыкальным видео Сиа

Когда клип был готов, мы показали его менеджменту Сиа в Warner Music. Я думала, что Сиа просто выложит новость у себя в соцсетях, как это обычно делают звёзды. Но когда она написала, что это полноценное музыкальное видео, и выложила его к себе в YouTube и в «Инстаграм», я не могла в это поверить. Мне до сих пор не верится, потому что для меня её музыка — это что-то невероятное. Сиа — одна из моих любимых артисток, её творчество мне очень близко. И то, что ей понравилось наше видео, для меня очень важно.



Мне нравится, что изначально у нас не было идеи снять клип для Сиа, не было никакого заказа. Всё шло исключительно от Серёжиного режиссёрского начала. Он хотел попробовать себя в качестве режиссёра и поставить что-нибудь для меня. У него была идея, он её начал прорабатывать, а я захотела эту конкретную музыку. В итоге всё срослось, у нас получилось реализовать творческие задумки. И получилось очень круто! Как сказал наш оператор, когда ты делаешь что-то честно, с творческим подходом и от всей души, то получаешь обратную энергию.

О поздравлениях от звёзд и поклонников

Я очень рада, что этот клип многих тронул. Пока не особо понимаю, что происходит (улыбается). Я смотрю, меня отмечают известные личности, издания. Контактов с самой Сиа пока не было, но я надеюсь, что получится с ней пообщаться и лично выразить своё восхищение её музыкой.

Я получаю много отзывов от известных людей, спортсменов, фигуристов. Да и незнакомые люди тоже пишут, поддерживают. Мне это очень приятно. Регина Тодоренко была единственной, кому я рассказала о съёмках, но она не знала, что это видео для Сиа. И когда я выложила итоговый вариант, она сказала: «Вот ты мать даёшь!» (улыбается).

Дольче и Габбана поздравили. Им понравилась идея нашего клипа, они прониклись мной и Сергеем и помогли с выбором наряда. Когда вышел клип, они прислали видео, на котором передали нам привет и сказали, что им очень понравилось. От таких людей всегда приятно услышать хорошие слова. То, что они лично мне записали видео, это прям «вау».

Мне кажется, нам удался немного необычный арт для шоу-индустрии. Это как-то чище, душевнее. У нас не было задачи сделать что-то именно с «вау»-эффектом, чтобы это кого-то впечатлило. Мы просто рассказали свою историю, и очень круто, что людям она зашла. Не люблю раньше времени раскрывать планы, но думаю, что мы ещё вас удивим.