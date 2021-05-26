Талантливые фигуристы массово уезжают в Москву и Питер. Регионам остаётся смириться?

Переход парников Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко в группу Тамары Москвиной нельзя было бы назвать громким, если бы не одно обстоятельство. Очередные талантливые и перспективные фигуристы променяли свой регион на Питер или Москву.

И ладно бы речь шла о месте, где не хватает качественных специалистов или примеров подготовки топовых спортсменов. Пермь же давно зарекомендовала себя как один из центров развития парного катания в России, но продолжает терять самых перспективных и амбициозных. Талантливые фигуристы массово уезжают в Москву и Питер.

Неужели так трудно обеспечить развитие фигурного катания за пределами двух столиц?

Или регионам остаётся смириться с ролью поставщиков кадров для модных школ Москвы и Санкт-Петербурга?

Талантливые фигуристы променяли Пермь на Санкт-Петербург

Карьеру в парном катании Ясмина Кадырова и Иван Бальченко начали относительно недавно: дуэт сформировался два года назад, но уже успел добиться крепких результатов — шестое место на чемпионате страны и бронза в финале Кубка России. Специалисты отмечают, что потенциал пермских фигуристов безграничен. Прежде всего пара очень сильна в плане техники: Ясмина, прошедшая школу Мишина и Тутберидзе, прекрасно владеет всеми тройными прыжками (на тренировках в «Хрустальном» она даже пробовала исполнять четверной сальхов), а Иван умеет прыгать квад-тулуп и тройной аксель.

При этом спортсменам явно требовалось прибавлять в стабильности и чистоте исполнения парных элементов. Казалось, что в Перми, где пара с самого начала тренировалась под руководством Павла Слюсаренко, для этого есть все условия. Но Ясмина и Иван выбрали другой вариант. Фигуристы решили переехать в Санкт-Петербург для работы в группе Тамары Москвиной. По реакции уже бывшего наставника пары ясно, что расставание получилось болезненным. Талантливый специалист уже не в первый раз лишился перспективных воспитанников, способных пробиться в элиту.

«До этого никаких предпосылок к уходу не было. У нас были совместные планы, они поехали в Новогорск ставить программы у Николая Морозова, и в Новогорске всё это произошло. Чего им не хватало в нашей группе? Я не знаю. Причины, которые мне были объявлены, я не считаю истинными», — рассказал Слюсаренко «Р-Спорт».

Конкуренция в группе Москвиной возрастает

Не исключено, что основным мотивом, толкнувшим Кадырову и Бальченко на переход к Москвиной, стал потрясающий прорыв Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Если в 2020-м талантливые спортсмены из группы Людмилы и Николая Великовых не попали на чемпионат Европы, то через год уже стояли на вершине пьедестала чемпионата мира, куда их привела Тамара Москвина.

Повторить сказочную историю действующих чемпионов мира Кадыровой и Бальченко будет очень тяжело, но прямая конкуренция с лучшими дуэтами страны наверняка поможет им подняться на более высокий уровень. Да и о пресловутом судейском факторе нельзя забывать – дуэты Москвиной котируются у российских арбитров очень высоко. И, надо сказать, вполне заслуженно.

Если мотивы Кадыровой и Бальченко лежат на поверхности, то решение Тамары Николаевны понять труднее. С одной стороны, она даёт шанс талантливым фигуристам, у которых видит потенциал, и усиливает без того жёсткую конкуренцию внутри группы. С другой, возрастает и риск повышенного напряжения между учениками великого тренера. Достаточно вспомнить, как тяжело Александра Бойкова перенесла поражение от коллег по группе на чемпионате мира. Впрочем, колоссальный опыт и жизненная мудрость Москвиной позволяют надеяться, что и этот трансфер произведёт положительный эффект.

В российском фигурном катании максимальная централизация

Очевидно, что пострадавшей стороной в данной ситуации является лично Павел Слюсаренко и вся пермская школа парного катания.

Да, сам по себе переезд подающих надежды фигуристов в федеральные центры – явление логичное и привычное. А часто это и вовсе единственный шанс на развитие карьеры. Вряд ли бы Юлия Липницкая с мамой бросили всё в Екатеринбурге, а Алина Загитова покинула родителей в Ижевске, будь в их городах достойные условия для тренировок. Не секрет, что в большинстве регионов катастрофически не хватает льда и квалифицированных специалистов. Уже на детских соревнованиях между столичными спортсменами и их региональными конкурентами заметна огромная пропасть в мастерстве, а самые одарённые фигуристы при первой возможности перебираются в Москву или Питер.

Чтобы переломить ситуацию, от руководства российского фигурного катания требуются серьёзные усилия. Нужно выделять значительные финансовые средства и контролировать их использование, вести трудную работу по повышению уровня квалификации тренеров на местах. А зачем это делать, если и текущая система с жёсткой централизацией позволяет доминировать на международной арене? Гораздо легче же и эффективнее поддерживать ведущие школы, которые стабильно дают результат.

Реально ли остановить отъезд фигуристов в Москву и Питер?

В Перми ситуация иная. Там давно и плодотворно работает центр подготовки спортивных пар. Супруги Валерий и Валентина Тюковы привели на топ-уровень будущих олимпийских чемпионов Татьяну Тотьмянину и Максима Транькова, а их бывший ученик Павел Слюсаренко по окончании карьеры сам стал сильным тренером и уже подготовил несколько ярких юниорских дуэтов. Амбициозный наставник не скрывает, что хочет сам выводить учеников на топ-уровень, а не готовить их для более авторитетных столичных специалистов.

Проблем хватает и в пермском фигурном катании, особенно в случае спортсменов не из состава сборных, но там, по крайней мере, не надо начинать всё с нуля. В Перми есть сильные, узкоспециализированные специалисты, есть глубокие традиции парного катания и даже поддержка региональных властей. Конечно, запретить фигуристам уезжать в Москву и Питер нельзя, как и полностью остановить этот процесс. Но можно создать такие условия, при которых талантливые фигуристы не будут видеть смысла в смене региона.

Возможно, как раз переход Кадыровой и Бальченко к Москвиной и подвигнет федерацию к более решительным действиям в этом направлении.