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История отношений Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе: конфликт из-за Загитовой, взаимное восхищение, совместное фото

«Этери – уже великая». Как менялись отношения Тарасовой и Тутберидзе
Алексей Адамов
История отношений Тарасовой и Тутберидзе
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Команда «Хрустального» язвила в адрес великого тренера. А Татьяна Анатольевна не устаёт восхищаться молодой коллегой.

Сильные должны держаться вместе. Кажется, именно этим девизом теперь руководствуются Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе.

В минувшем сезоне отношения между двумя грандиозными женщинами мирового фигурного катания заметно потеплели. Татьяна Анатольевна горячо поддерживала коллегу в абсолютно любой ситуации, а Этери Георгиевна благодарила великую наставницу за неоценимую помощь её дочери.

А ведь не так давно команда Тутберидзе открыто язвила в адрес Тарасовой и желала своим фигуристам поменьше её любви и заботы.

Так что же растопило лёд между выдающимися тренерами прошлого и настоящего?

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Поклонники Тутберидзе ополчились на Тарасову после Олимпиады

В фигурном катании, как, пожалуй, в любой сфере, есть свои долгоиграющие конфликты. Так, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина десятилетиями игнорирует свою бывшую наставницу Татьяну Тарасову, а Евгений Плющенко и Алексей Ягудин продолжают обмениваться колкостями даже спустя почти 20 лет после эпической битвы на Играх в Солт-Лейк-Сити.

Между Тарасовой и Тутберидзе открытого противостояния никогда не было, но многим болельщикам их отношения казались натянутыми. В предыдущем олимпийском цикле Татьяна Анатольевна восхищалась Евгенией Медведевой и не особо скрывала симпатии к ней на Олимпиаде. В том числе во время знаменитого репортажа с произвольной программы в Пхёнчхане на Первом канале.

«Потрясающая программа! Всё катала! Всё! Всё делала. Я хочу, чтобы она выиграла! Не потому, что не хочу, чтобы малая выиграла. Просто… Не потому что она заслужила, а потому что она так перестрадала», — говорила Татьяна Анатольевна в прямом эфире.

Поклонники Загитовой и тренерского гения Тутберидзе уличили наставницу в непростительной для комментатора необъективности и автоматически записали в хейтеры Алины и Этери. Тарасова же осталась верна себе, поддержав Медведеву после её скандального перехода от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру: «Победы, конечно, все забыты. У нас никто ничего не помнит. Мы непомнящая нация. Обливать её без конца и без конца учить её, что ей надо делать в жизни… Такую девочку, которая прославляет свою страну!»

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Тутберидзе закончила карьеру после работы с Тарасовой

Хотя Тарасова и заняла сторону Медведевой в ситуации с её уходом от Тутберидзе, напрямую Татьяна Анатольевна Этери Георгиевну никогда не критиковала. Порой болельщикам казалось, что она недостаточно восторженно отзывается о работе лучшего тренера мира или намеренно не упоминает её имя в репортажах. В интервью Тарасова отдавала должное молодой коллеге, отмечая уникальное трудолюбие Этери, но вместе с тем обходилась без громких эпитетов.

Тутберидзе же о Тарасовой публично заговорила лишь раз, во время интервью Владимиру Познеру: «Я у неё покаталась, наверное, полгода. И приняла решение закончить. Мне кажется, она даже не вспомнит, что я у неё каталась».

Позже Татьяна Анатольевна подтвердила предположение бывшей ученицы. «Я тоже её не взяла, она и ко мне ходила! Уже намного позже, когда эта история выяснилась, говорила ей: «Я тебя не помню». А она рассказывала: «Вы работали с Климовой и Пономаренко — и вообще ничего вокруг не видели. Это было видно». Я действительно никого и ничего не видела, работала только точечно. И кто там приходил и уходил — не замечала», — говорила Тарасова «Спорт-экспресс».

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Команда Тутберидзе грубо ответила Тарасовой на слова о Загитовой

Самый скандальный эпизод в отношениях Тутберидзе и Тарасовой спровоцировала команда Этери. В декабре 2019 года Татьяна Анатольевна предположила, что приостановившая карьеру Загитова на соревнованиях больше не появится (и оказалась права). Весьма корректное и сдержанное высказывание великого тренера настолько возмутило штаб Тутберидзе, что там решили ответить.

Причём команда «Хрустального» язвила в адрес великого тренера: «За три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы».

Тарасова тогда проявила мудрость и, в отличие от Плющенко, ввязываться в перепалку со штабом Тутберидзе не стала.

В мае 2020-го она рассказала о своих отношениях с Этери Георгиевной: «Мы не общаемся. Я не лезу с советами. Только поздравляю. И комментирую. Что я могу ещё сказать, кроме того, что говорю в комментарии? Что я — как попка-дурак?»

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Почему между Тарасовой и Тутберидзе сложились тёплые отношения

Однако уже в сентябре болельщики стали замечать положительные изменения в отношениях двух выдающихся женщин нашего и мирового фигурного катания. Во время контрольных прокатов Тарасова опубликовала в «Инстаграме» фотографию, на которой стоит в обнимку с Тутберидзе, а вскоре поддержала её воссоединение с Евгенией Медведевой.

Впоследствии Татьяна Анатольевна неизменно поддерживала Этери Георгиевну и одобряла каждое её решение, включая возвращения Алёны Косторной и Александры Трусовой, а также намерение поработать в парном катании. Тарасова не устаёт восхищаться Этери и даже помогла в подготовке танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин, в котором выступает дочь Тутберидзе.

«Спасибо огромное Татьяне Анатольевне за неоценимую помощь в подготовке, за драгоценные и авторитетные советы», — написала Тутберидзе в «Инстаграме», добавив хэштег «благодарность».

Совсем недавно, комментируя итоги тренерской работы Плющенко, Татьяна Анатольевна снова высоко оценила талант и профессионализм Тутберидзе: «Женя, я вижу, хочет стать тренером. Этери Тутберидзе — уже великая, выдающийся тренер. У нас не может так быть, чтобы сегодня захотел, а завтра — на. Нет. Это путь, это свои тренировки. Это долгий и тяжёлый путь наверх.

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Болельщики пытались понять, почему отношения двух тренеров заметно улучшились. Одни уверены, что дело в Медведевой, которую принято считать любимицей Татьяны Анатольевны. Другие строят более изощрённые теории заговора. Но всё может быть гораздо проще. Не исключено, что Тарасова наконец приняла Тутберидзе как равную и относится к ней соответственно.

Хочется верить, что Этери Георгиевна понимает и ценит расположение мэтра, потому что такое признание действительно дорого стоит и достаётся далеко не каждому.

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