«Почему иностранке Загитовой делают исключение?» Японцы возмущены визитом Алины в страну

Олимпийской чемпионке доверили налаживать отношения между Россией и Японией, но её приездом многие недовольны.

Безумная популярность Алины Загитовой в Японии – не миф. Олимпийскую чемпионку там действительно обожают: за талант, красоту и даже за выбор собаки породы акита-ину. Однако очередной визит Алины в Страну восходящего солнца вызвал у японцев волну возмущения. Люди недовольны, что российскую фигуристку пустили на лёд, хотя для местных спортсменов катки закрыты из-за режима ЧС.

А ведь Загитова прилетела, чтобы подружить народы России и Японии.

Загитова дебютирует на большом экране

Алина Загитова – одна из немногих российских фигуристок, которой ещё не удалось отдохнуть на море. Пока её коллеги покоряли пляжи Мальдив, Дубая и других райских уголков, Алина ни много ни мало выполняла важную дипломатическую миссию. Олимпийская чемпионка вместе со своей собакой Масару снялась в эпизоде фильма «Пальма» в камео. Именно с продвижением ленты на японский рынок и связано путешествие фигуристки в Страну восходящего солнца.

Создатели «Пальмы» во главе с режиссёром Александром Домогаровым-младшим, перенесли на экран реальную историю, случившуюся в 1970-х годах. В центре сюжета собака, которую не пустили на рейс вместе с хозяином. Животное поселилось в аэропорту и встречало самолёты в надежде на воссоединение с другом. Решение пригласить в картину Загитову полностью оправдано, ведь «Пальма» рассказывает о настоящей дружбе и любви между человеком и собакой — такой, какая существует у Алины и Масару.

В России трогательная история пришлась зрителям по душе, обеспечив хорошие сборы в кинотеатрах. Однако увидеть Алину и Масару можно только в специальной версии для проката в Японии. В неё вошли сцены, отснятые в префектуре Акита – центре разведения собак породы акита-ину, ставшей знаменитой благодаря фильму «Хатико». Загитова, хотя и снялась в маленьком эпизоде, заметно подогрела интерес к фильму в Японии.

Загитова справилась с дипломатической миссией

Алина прибыла в Японию ещё в середине мая, встретив свой 19-й день рождения на карантине в отеле. После участия в премьерном показе японской версии «Пальмы» Загитова отправилась в Токио, где представила свою новую программу. Полная версия выступления в интернете пока недоступна, но уже известно, что номер посвящён дружбе России и Японии и поставлен под саундтрек из фильма «Пальма». Олимпийская чемпионка катается в нежном белом платье с серыми узорами и чисто исполняет тройные прыжки – лутц и флип.

Инициатором приглашения Загитовой в Страну восходящего солнца стало Общество дружбы «Россия-Япония». Алину выбрали как человека, способного объединить две страны с разными менталитетами. Во время пребывания в Токио фигуристка также успела встретиться с экс-министром юстиции Японии Кацутоси Канедо, который выразил восхищение её катанием.

«Я надеюсь, что эта программа будет надёжным мостом между Японией и Россией и только укрепит дружбу. Всегда думаю о новых программах и хочу сделать всё возможное, чтобы достучаться до сердца каждого. Я всегда хочу показывать красивое катание», — рассказала Алина.

Загитову раскритиковали за нарушение карантина

Несмотря на благую цель визита знаменитой российской фигуристки, многие японцы обрушились на Алину с критикой. Людей возмутило, что Загитова раньше положенного срока вышла с карантина. Не понравилось японцам и то, что для россиянки сделали исключение и пустили на лёд. Есть и те, кто вообще считает приезд Алины в свою страну необязательным.

— Алина, сценическое приветствие — вопрос не смертельной важности.

— Сомневаюсь, что она две недели просидела на карантине после прибытия в страну. Она появляется в публичном месте без маски.

— В Токио катки закрыты ввиду чрезвычайного положения, и даже действующие фигуристы не могут тренироваться. Почему иностранке делают исключение?

— Я считаю, что те, кто пригласил Загитову, должны объяснить, почему она не находилась на карантине в течение двух недель.

— В этом как-то замешано государство? Ради дружбы с Россией ей позволяют сниматься на катке.

Японские СМИ защищают Загитову от нападок

На фоне нападок на Загитову и организаторов её поездки, фигуристку усиленно поддерживают местные СМИ. По центральным японским каналам идут похожие репортажи о важности визита Алины. Особо подчёркивается, что олимпийская чемпионка получила специальное разрешение от министерства науки и культуры для нахождения в стране и выступления на льду. Тем не менее японцы по-прежнему возмущены визитом Алины. Во многих регионах страны действует режим чрезвычайной ситуации, устанавливающий строгие ограничения для местных жителей.

Однако негодование соотечественников в интернете не мешает фанатам Загитовой радоваться её приезду и оказывать кумиру знаки внимания. Фигуристку тепло встречали и на премьере фильма в Одатэ, и во время съёмок ролика на льду в Токио. Оставляют люди положительные комментарии и в соцсетях:

— Вот такой культурный обмен с Россией нам нужен!

— Как хорошо, что у такой замечательной русской фигуристки появился такой замечательный японский друг!

— Как это замечательно, что в роли такого «мостика дружбы» между Россией и Японией выступает такая красавица и великая спортсменка, как Алина!

— Когда видишь такую красоту, то сразу плохие мысли о России отступают куда-то в сторону!

— Загитова — это красота, на которую не устаёшь смотреть! Она окрашивает всё вокруг себя доброй атмосферой!