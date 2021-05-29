Талантливый российский фигурист сменил гражданство. На родине у Егора не было шансов?

С каждым годом среди участников крупных турниров по фигурному катанию становится всё больше бывших россиян. Сумасшедшая конкуренция внутри страны, отсутствие нормальных условий для тренировок и не всегда справедливая система отбора толкает фигуристов на смену гражданства.

В это межсезонье кардинально изменить жизнь решился довольно известный российский фигурист, приносивший стране медали престижных международных турниров. Совсем недавно Егор Мурашов сражался с лидерами сборной России на национальном чемпионате, а скоро будет соперничать с ними под флагом Швейцарии.

Что же вынудило талантливого парня искать счастья за рубежом? Неужели на родине у Егора нет шансов?

Кто такой Егор Мурашов, перешедший под флаг Швейцарии

Новостями о переходах российских фигуристов в другие страны никого не удивишь, но случай Мурашова стоит особняком. Во-первых, гораздо чаще гражданство меняют девушки. Во-вторых, обычно на это решаются спортсмены менее высокого уровня, не попадающие даже в число участников чемпионата России. Егор же, пусть и не имеет по-настоящему грандиозных достижений, давно зарекомендовал себя как крепкий спортсмен с собственным взглядом на фигурное катание.

По юниорам Мурашов входил в сборную России и даже поднимался на пьедестал этапа Гран-при, а на первенстве России-2018 едва не завоевал медаль и путёвку на юниорский чемпионат мира. В декабре 2018-го в Саранске Егор единственный раз за карьеру попал в десятку сильнейших фигуристов на чемпионате России, однако серьёзного прогресса у ученика Виктории Буцаевой так и не произошло.

Претендовать на место в главной сборной Егору мешала нестабильность и скудный, по нынешним меркам, арсенал прыжков. На соревнованиях 21-летний фигурист исполняет лишь один четверной – сальхов, да и его нередко срывает. Время и желание выучить другие квады у Егора ещё есть, но угнаться за молодыми конкурентами с более высокой технической базой будет крайне тяжело.

Что ждёт Мурашова в сборной Швейцарии

В такой ситуации фигуристы часто уходят из спорта, пробуя себя на тренерской работе или в шоу. Но Мурашов, несмотря на отсутствие перспектив в России, ставить крест на своей карьере пока не готов. В поисках второго шанса Егор договорился с федерацией фигурного катания Швейцарии и теперь будет выступать под красным флагом с белым крестом. В текущей ситуации, кажется, на родине у Егора не было шансов. Но далеко не факт, что, оказавшись в более благоприятных условиях, он не раскроет свой потенциал полностью.

«Егор будет выступать за Швейцарию, мы уже официально отчислили его из школы. Тренироваться он будет и в Швейцарии, и в Москве, так как у него есть огромное желание продолжать работу со мной. Будем эти моменты обсуждать», — рассказала наставница Мурашова Виктория Буцаева.

Новость по теме Российский фигурист Егор Мурашов будет выступать за Швейцарию

То есть, в отличие от многих российских фигуристов, сменивших гражданство, Мурашов планирует много времени проводить в стране, которую будет представлять. Отчасти это обусловлено тем, что в Швейцарии существует хорошая школа фигурного катания и богатые чемпионские традиции. Спортсменов уровня Стефана Ламбьеля или Сары Майер у швейцарцев на данный момент нет, но Алексию Паганини считают одной из самых ярких европейских одиночниц, а малоизвестный Лукас Бричги приятно удивил на чемпионате мира в Стокгольме, заняв 15-е место.

Очевидно, что пробиться на главные турниры под новым флагом Егору будет легче, чем в России. Но и гарантировать ему никто ничего не может, так как в плане развития фигурного катания Швейцария – это далеко не Азербайджан или Беларусь, куда часто переходят российские спортсмены. Ситуация для Егора осложняется и возможным карантином, который может наложить наша федерация. Если чиновники своим правом воспользуются, то Мурашов должен будет пропустить год.

У перспективного российского тренера нет нормальных условий для работы?

Незадолго до перехода Мурашова в Швейцарию стало известно о намерении другого ученика Буцаевой сменить гражданство. Владимир Самойлов, исполнявший пять четверных, изъявил желание выступать за Польшу, однако пока одобрения не получил. При этом оба фигуриста меняют не тренера или школу, а страну. То есть явно ищут более удачные условия для тренировок. Всё это наводит на мысль о скромных возможностях школы «Москвич», где уже долго и довольно успешно работает тренер Виктория Буцаева, приносившая России медали чемпионата Европы под фамилией Волчкова. Об этом же прямо говорит Татьяна Тарасова.

«А мы должны больше оценивать труд тренера: и Мурашов, и Самойлов — ученики Вики Волчковой. Мы ей хорошие условия работы даём? Нет. Мы её выделяем среди других? Нет. Мы предлагали ей какие-то другие соревнования и помощь в продвижении вперед? Нет. Чего мы хотим-то тогда?» — говорит Татьяна Анатольевна «Sport 24».

Похоже, у перспективного тренера Буцаевой просто нет нормальных условий для работы. Никто не спорит, что самые мощные ресурсы должны доставаться ведущим центрам подготовки, чьи ученики прославляют страну на международной арене. Но это не означает, что остальные школы можно бросать на произвол судьбы. Если фигуристы того же «Москвича» вынуждены уезжать из России ради продолжения карьеры, то где гарантия, что однажды их примеру не последует и тренер?

А уж сомневаться, что специалист уровня Буцаевой будет востребован за рубежом, точно не приходится.