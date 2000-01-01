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Как выглядит Юлия Липницкая после рождения ребёнка
Как выглядит Юлия Липницкая после рождения ребёнка
«Золотую» девочку Сочи просто не узнать!
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Летом 2020 года знаменитая фигуристка стала мамой.
Летом 2020 года знаменитая фигуристка стала мамой.
Отцом ребёнка стал бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Юля познакомилась в группе Этери Тутберидзе.
Отцом ребёнка стал бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Юля познакомилась в группе Этери Тутберидзе.
Девочка получила редкое имя Каталина.
Девочка получила редкое имя Каталина.
Молодая мама души не чает в дочке и проводит с ней всё свободное время.
Молодая мама души не чает в дочке и проводит с ней всё свободное время.
Юля успевает совмещать заботу о дочери с работой тренера в академии Плющенко.
Юля успевает совмещать заботу о дочери с работой тренера в академии Плющенко.
Чтобы не тратить время на дорогу, Липницкая с семьёй живёт в коттедже на территории академии.
Чтобы не тратить время на дорогу, Липницкая с семьёй живёт в коттедже на территории академии.
Поклонники восхищаются тем, как преобразилась чемпионка после рождения ребёнка.
Поклонники восхищаются тем, как преобразилась чемпионка после рождения ребёнка.
Как выглядит Юлия Липницкая после рождения ребёнка
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