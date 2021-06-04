Уже не девочка. Почему Валиева должна отказаться от любимой программы Тутберидзе

Первая же программа Камилы Валиевой в группе Этери Тутберидзе получилась настоящим шедевром. «Девочка на шаре» заставляла болельщиков по всему миру замирать от восторга, а внучка Пабло Пикассо лично благодарила хрупкую фигуристку из России за дань памяти великому художнику.

Теперь до конца карьеры любая постановка Камилы обречена на сравнения с любимой программой Тутберидзе. А недавно пошли слухи о возвращении «Девочки на шаре» в олимпийский сезон. Многие болельщики мечтают, что номер получит новую жизнь.

Но возвращаться к старой, пусть и выдающейся программе, попросту опасно.

Персональный шедевр для Валиевой

Долгое время Камилу Валиеву называли не иначе как «Девочкой на шаре». Её короткая программа, вдохновлённая полотном Пабло Пикассо, принесла талантливой фигуристке первую настоящую славу. Трогательная история о юной акробатке, путешествующей между мирами, была создана специально для Валиевой. Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз просто не смогли пройти мимо поразительного сходства своей ученицы с героиней знаменитой картины. Главной находкой постановщиков стало редкое для фигурного катания вращение в вертикальном шпагате, призванное подчеркнуть природную гибкость фигуристки.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Необычная хореография лишь добавила полноты картине: плавные движения рук имитируют балансирование на шаре, а заглавная и финальная позы копируют силуэт гимнастки с шедевра Пикассо.

Замысел постановщика очень тонко перекликается с идеологией великого художника: контраст движения и неподвижности выражается в постоянно меняющемся музыкальном ритме — к концу выступления фигуристка набирает максимальную скорость, а затем резко замирает. Хорошо читается в программе и философский подтекст: девочка на катке буквально излучает любовь ко всему, что её окружает.

«Мне сначала показали картину и объяснили, что стоящая на шаре девочка в начале проката должна ожить и попасть в реальный мир. Во второй половине программы я понимаю, что наш мир действительно очень хорош. Однако в конце я всё-таки возвращаюсь в картину и остаюсь в неподвижном состоянии», — рассказывала Валиева о смысле её короткой программы.

«Девочка на шаре» произвела фурор

Задумка Тутберидзе сработала идеально. Камила удивительно точно попала в сложный образ и при каждом исполнении короткой программы на 2,5 минуты становилось той самой «Девочкой на шаре». Умение слышать музыку и привитое в балете чувство позы позволили ей рассказать свою историю бродячей цирковой труппы. Да так, что номер 12-летней девочки стал настоящим откровением. Примечательно, что именно короткую программу Валиевой своей любимой назвала Этери Тутберидзе. А это невероятное признание для любого фигуриста современности.

Несмотря на то что в первом сезоне Камила показывала «Девочку на шаре» только на внутренней арене, уникальная программа получила множество восхищённых отзывов из-за рубежа. Отреагировала на удивительную постановку и внучка самого Пабло Пикассо — Диана. Женщина похвалила Камилу за потрясающую интерпретацию, а также пригласила посетить музей своего деда в Париже.

«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Её выступления поражают! Это благословение — видеть её катание», — написала Диана на странице в «Инстаграме».

Реакция болельщиков и специалистов на программу Валиевой просто не оставила её тренерам выбора. «Девочка на шаре» перешла вместе с Камилой на международный уровень и помогла ей завоевать все существующие титулы среди юниоров, включая золото чемпионата мира.

Валиева может вернуть «Девочку на шаре»?

В общей сложности Валиева катала эту программу два сезона — выступление в Таллине стало последним на официальных соревнованиях. Расставаться с этой историей Камиле было тяжело.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Грустно прощаться с «Девочкой на шаре», поскольку я катаю эту программу уже два года и каждый раз нахожу в ней что-то новое. На соревнованиях исполняла её в последний раз, но ещё буду катать эту программу в шоу», — говорила фигуристка после победы на чемпионате мира.

В минувшем сезоне на смену знаменитой уже программе по мотивам творчества Пикассо пришёл «Шторм» на музыку канадского фигуриста Эрика Рэдфорда – тоже сильная и интересная постановка, здорово раскрывающая мощь таланта Камилы. Казалось, «Девочка на шаре» осталась в юниорском прошлом, но на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Валиева вновь подарила зрителям встречу с любимой программой. Более того, фигуристка усложнила набор прыжков, включив в него тройной аксель. Это сразу породило разговоры о возможном возвращении «Девочки на шаре» в олимпийском сезоне:

— Это её лучшая программа! Вот бы она вернула её на Олимпиаду.

— С тройным акселем «Девочку на шаре» можно показывать и на Олимпиаде.

— Эта программа была очень креативной и индивидуальной.

Почему Валиевой стоит отказаться от старой программы

Команда Тутберидзе пока хранит молчание относительно новых программ своих фигуристок, что только подогревает слухи и дискуссии. В фигурном катании использование старых программ — нормальная практика. И часто это происходит как раз перед Олимпиадой. Например, японец Юдзуру Ханю катает одни и те же номера по несколько сезонов, что не мешает ему считаться великим. Да и «Дон Кихот», принесший Алине Загитовой золото Олимпиады в Пхёнчхане, вызревал два сезона. Поэтому формально никаких препятствий для того, чтобы выступать в дебютном взрослом сезоне со старой юниорской программой, у Валиевой нет. Однако шансов на такой выбор тренерского штаба практически не существует.

Валиева практически наверняка оставит произвольную программу «Болеро», которой изначально отводили роль олимпийской, а выходить на главный старт в карьере без единой новой постановки довольно рискованно. Вряд ли судьи оценят такой эксперимент, да и «Хрустальный» непременно обвинят в кризисе идей.

Но ещё важнее, что сама программа уже частично утратила актуальность. Теперь в ней Камила смотрится не так органично, как раньше. Фигуристка изменилась и внешне, и внутренне: стала выше, взрослее, увереннее. Она уже не девочка, а очаровательная молодая девушка. На Олимпиаду ей необходима новая программа, отражающая её нынешнее состояние. Конечно, любую постановку для Валиевой неизбежно ждут сравнения с «Девочкой на шаре», и это сложный вызов как для самой фигуристки, так и для её тренеров. Но разве в «Хрустальном» когда-то боялись смелых вызовов? Именно поэтому Валиева должна отказаться от любимой программы Тутберидзе и показать на Олимпиаде что-то свежее и, будем верить, не менее вдохновляющее.

А уж «Девочка на шаре» пусть останется приятным воспоминанием в рамках шоу, где можно будет поностальгировать и вспомнить, с чего начинала свой путь эта невероятная фигуристка.