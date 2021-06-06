«У меня крутая дочка!» Кто воспитал Щербакову, Загитову и других звёзд фигурного катания

Роль родителей в достижениях наших фигуристов невозможно переоценить. Излишняя требовательность или недостаточная поддержка способны загубить даже самый яркий талант. К счастью, лучшим фигуристам России с родителями неимоверно повезло. Причём воспитать чемпиона могут как победители Олимпиады, так и простые учителя.

Так кто же вырастил Щербакову, Загитову и других звёзд фигурного катания?

Сын олимпийского чемпиона и дочери знаменитых тренеров

Любовь к фигурному катанию часто передаётся по наследству. В сборных России разного возраста сразу несколько потомственных фигуристов, причём все они выступают в танцах на льду. Действующий чемпион России и призёр чемпионатов Европы Иван Букин продолжает традиции отца — олимпийского чемпиона Калгари в дуэте с Натальей Бестемьяновой Андрея Букина. Интересно, что в фигурное катание Иван попал по настоянию бабушки, а не родителей-фигуристов. Первое время каждая тренировка превращалась для мальчика в пытку, но в 10 лет появились азарт и желание побеждать.

Первой партнёршей Букина-младшего стала будущая олимпийская чемпионка Елена Ильиных, однако знаменитый отец занимался с дуэтом сына только три месяца, после чего передал в надёжные руки тренерского тандема Ирины Жук и Александра Свинина. Андрей Анатольевич наблюдает за карьерой Ивана со стороны и безумно радуется каждому успеху, ведь отлично знает, чего стоят медали и восторги болельщиков.

Знаменитый хореограф Николай Морозов принимает активное участие в карьере дочери Аннабель, выступающей под флагом России с Андреем Багиным. Пока пара только на подступах к элите российских танцев на льду, но опыт и энтузиазм Морозова наверняка помогут его дочери добиться большего.

«Мне повезло, что мой папа — тренер. Я вообще считаю, что он самый лучший тренер, потому что может работать с одиночниками, парниками, танцорами. Он реально умеет это делать. Это большая редкость. Даже когда я работаю с другими тренерами, то не забываю того, что папа говорит», — рассказывала Аннабель.

В отличие от Букина и Морозова, Диана Дэвис пока не входит в основную сборную России в танцах на льду, но активно в неё стучится. Дочь Этери Тутберидзе родилась в США и там же тренируется вместе с Глебом Смолкиным. В детстве девочка с удовольствием занималась синхронным плаванием, но мама была вынуждена брать её с собой на каток. Несмотря на серьёзные проблемы со слухом и постоянное давление, Диана уже поднималась на пьедестал первенства России и даже выступала на юниорском чемпионате мира. Пожалуй, среди всех российских фигуристов именно у Дэвис самая знаменитая и влиятельная мама. И это накладывает на молодую фигуристку дополнительную ответственность.

Папы-хоккеисты — дочки-фигуристки

Иногда родители-спортсмены выбирают для детей смежные дисциплины. Так, сразу две подопечные Этери Тутберидзе выросли в семьях хоккеистов. Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в течение 25 лет выступал за различные клубы второго эшелона, а по окончании карьеры преуспел на тренерской работе. Мальчику в этой семье была уготована судьба хоккеиста, но у Загитовых родились две девочки, которых пришлось отдать в фигурное катание. Впрочем, вряд ли сам Ильназ об этом жалеет, ведь его старшая дочь вошла в историю как первая российская фигуристка, выигравшая все существующие титулы.

Похожая история произошла и с 15-летней надеждой российского фигурного катания Майей Хромых. Отец перспективной фигуристки Владислав после долгой хоккейной карьеры успешно переквалифицировался в тренеры — именно под его руководством сборная России одержала победу на Универсиаде-2017. Естественно, схожесть в спортивных судьбах дают Майе и Алине темы для разговоров.

«У нас с Алиной отцы общаются, особенно на тренировках, про хоккей постоянно говорят. Они в молодости то ли вместе играли за одну команду, то ли друг против друга. Мы с Алиной над этим даже подсмеиваемся немного», — рассказывала Хромых.

Новость по теме Майя Хромых: мы с Алиной Загитовой даже подсмеиваемся немного над своими отцами

Чемпион Европы Дмитрий Алиев тоже из спортивной династии, но не из хоккейной, а из лыжной. Его родители, Сергей и Елена, добивались неплохих результатов на лыжне, да и сам Дима до 11 лет совмещал тренировки по лыжным гонкам и фигурному катанию.

«Мотался туда-сюда. Понимал тогда, что долго так продолжаться не может. Фигурное катание оказалось ближе», — объяснял Алиев свой выбор.

Непосредственное отношение к спорту имеет и отец Александры Трусовой Вячеслав. Мужчина заработал звание мастера спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою. Неудивительно, что младшие братья Саши занимаются единоборствами.

От актёров до сотрудников ЖКХ

Принято считать, что по наследству передаётся и артистический талант. В фигурном катании такие примеры тоже есть. Так, дочь Этери Тутберидзе катается с Глебом Смолкиным, сыном заслуженного артиста России Бориса Смолкина. У Евгении Медведевой родители хоть и не актёры, но тоже из творческой среды. Отец фигуристки, Арман Бабасян — талантливый художник, работал на «Союзмультфильме», где и познакомился с бывшей фигуристкой Жанной Девятовой. Возможно, именно полученная от родителей творческая жилка и помогла Медведевой создать множество уникальных образов и завоевать славу мастера интерпретации.

Но не стоит думать, что пробиться в число лучших фигуристов можно только из спортивных или богемных семей. Стартовые условия, конечно, имеют значение, но в конечном счёте всё решают воля родителей и талант детей. У чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой мама работала в школе и даже была классным руководителем дочери до её переезда в Санкт-Петербург. Отец чемпионки Европы Алёны Косторной работает в сфере ЖКХ, а родители лучшей на данный момент фигуристки мира Анны Щербаковой плотно связаны с наукой. И пусть зачастую они не могут помочь детям профессиональными советами, зато окружают их поддержкой и возглавляют списки самых преданных фанатов.

«Сейчас все плачут, а она смеётся. У меня крутая дочка! Железный характер. Откуда в ней это? Не знаю. Может, откуда-то из космоса. Я чемпионом России не был. Придём домой, и я спрошу у неё», — признавался отец Щербаковой после её победы на чемпионате России в Челябинске.