«Корил себя за предательство». Драматичная история любви знаменитых российских фигуристов

Мария Петрова долго ждала взаимности от Алексея Тихонова. Теперь спортсмены воспитывают дочь, но до сих пор не женаты.

Чемпионов мира Марию Петрову и Алексея Тихонова называют идеальной парой, но мало кто знает, что своё женское счастье известная фигуристка без преувеличения выстрадала. На пути к большим победам и семейному благополучию Мария пережила предательство партнёра, а её чувства долго оставались без ответа.

Терпение и мудрость помогли Марии растопить сердце красавца-партнёра, но даже спустя 20 с лишним лет знаменитые фигуристы официально не женаты.

Кажется, драматичное прошлое и счастливое настоящее сблизили их сильнее, чем любой штамп в паспорте.

Несколько мгновений любви

История Марии Петровой и Алексея Тихонова началась в далёком 1994 году. Фигуристы познакомились на чемпионате мира в Японии, причём находились они по разные стороны баррикад: Мария выступала в паре с Антоном Сихарулидзе, а Алексей представлял Страну восходящего солнца с Юкико Кавасаки. Тихонов был поражён грацией и профессионализмом миниатюрной девушки.

«Я не мечтал, что буду кататься с Машей тогда, но по-хорошему завидовал Антону», — признавался Тихонов.

Мария же практически мгновенно попала под обаяние высокого статного фигуриста с глубоким, бархатным голосом. Алексей покорил девушку интеллигентностью и спокойным нравом. Тихонов с удовольствием показывал Петровой и Сихарулидзе достопримечательности Токио, водил в Диснейленд.

«Я видела, как он относится к партнёрше, как к девушкам относится и вообще ко всем ребятам, и это всё очень мне запало. Я подумала: какой хороший партнёр и именно мужчина, человек», — делилась Петрова.

Марии хватило провести с Алексеем всего несколько дней, чтобы понять, что это особенный для неё человек. Фигуристка влюбилась.

Внезапное исчезновение и предательство

В следующий раз судьба свела их спустя полтора года. Сихарулидзе выхаживал Елену Бережную после тяжёлой травмы, и Мария осталась без партнёра. Тогда тренер Людмила Великова и предложила ей встать в пару с Тихоновым. Фигуристы почувствовали друг друга буквально с первых секунд: у них получались самые сложные поддержки, не было ни одного элемента, который они не могли бы освоить. Все вокруг понимали: возник очень мощный и боеспособный дуэт. Однако не прошло и месяца, как партнёр пропал. Алексей внезапно перестал ходить на тренировки и выходить на связь.

Мария и Людмила Георгиевна бросили все усилия на поиск пропавшего фигуриста: обзванивали друзей и знакомых, обращались в больницы и морги. Свет на таинственное исчезновение Тихонова смогла пролить только его мама. Оказалось, что спортсмен получил выгодное предложение от руководителей одного из ледовых шоу и буквально сбежал в Англию. Поставить в известность партнёршу и тренера Алексей не посчитал нужным.

Позже Тихонов объяснял свой спонтанный поступок сомнениями в успешном будущем пары, разногласиями с тренерами и желанием обрести финансовую независимость. Мария же очень тяжело переживала предательство, ведь она потеряла не только партнёра, но и мужчину, в которого давно была влюблена.

Петрова простила Тихонова по совету мамы

Петрова всерьёз задумалась о завершении карьеры, но всё-таки нашла в себе силы пережить неприятную историю и двигаться дальше. В дуэте с Теймуразом Пулиным Мария выступала два сезона и даже завоевала серебро юниорского чемпионата мира, однако по-настоящему чемпионских перспектив у пары не было. Когда Тихонов увидел выступление Петровой с новым партнёром, в его голове как будто что-то щёлкнуло. Фигурист понял, что совершил ошибку, и попросил Марию о втором шансе.

«Я корил себя за предательство. За то, что оставил Машу и не попытался ещё разок побороться за титулы и медали. Я позвонил. Но Маша ответила: «Не буду с тобой кататься», — рассказывал Алексей.

Тихонов не сдавался, а Петрова продолжала сомневаться. Разобраться с чувствами фигуристке помогла мама. По её совету Мария согласилась на воссоединение с Тихоновым, а всего через семь месяцев дуэт принёс России золото чемпионата Европы. Тогда-то и заговорили о том, что Тихонов и Петрова — идеальная пара как на льду, так и в жизни. Это видели все, кроме самого фигуриста, которому претило желание окружающих свести его с партнёршей.

«Изначально я был против личных отношений в паре. Мне казалось, что это мешает работе и что партнёры на льду должны оставаться только партнёрами. А ещё все вокруг говорили: «Слушайте, вы так друг другу подходите!». И меня страшно раздражало, что нас начинали подталкивать друг к другу со стороны», — говорил фигурист.

Сама Мария не давила на Алексея и просто ждала, когда её чувства станут взаимными. Терпение и мудрость Петровой помогли ей добиться желаемого — Тихонов перестал сопротивляться чувствам. Их драматичная история любви наконец-то получила счастливое продолжение. С началом романа в катании талантливой пары появилась какая-то особая нежность и трепетность. Особенно это было заметно на чемпионате мира — 2000, где Мария и Алексей одержали главную победу в жизни.

Идеальная семья без штампа в паспорте

С тех пор Мария и Алексей не расставались. Свой секрет счастья они формулируют просто: надо доверять друг другу и сохранять личное пространство партнёра. В 2010 году у пары родилась дочка Полина, которая продолжает дело родителей и уже радует их успехами на соревнованиях по фигурному катанию.

Глядя на идиллию, царящую в семье знаменитых фигуристов, многие удивляются тому, что Петрова и Тихонов до сих пор официально не женаты. Мария признавалась, что хотела сказочную свадьбу, с белым платьем и фатой, но со временем это желание пропало. По её словам, она поняла, что штамп в паспорте — не главное в любви.

«К свадьбе нас продолжают подталкивать до сих пор. Но мы не хотим устраивать её только ради штампа в паспорте и весёлой вечеринки. Мы давно считаем себя семьёй, а Полина — это и есть наш штамп в паспорте», — сказала Мария.

«Маша — моя женщина, а я её мужчина. Мы нечасто говорим друг другу слова любви, но мы её чувствуем», — добавляет Алексей.