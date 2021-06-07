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История фигуристов Марии Петровой и Алексея Тихонова: побег партнёра, безответная любовь, отсутствие штампа в паспорте

«Корил себя за предательство». Драматичная история любви знаменитых российских фигуристов
Екатерина Авдонина
История Марии Петровой и Алексея Тихонова
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Мария Петрова долго ждала взаимности от Алексея Тихонова. Теперь спортсмены воспитывают дочь, но до сих пор не женаты.

Чемпионов мира Марию Петрову и Алексея Тихонова называют идеальной парой, но мало кто знает, что своё женское счастье известная фигуристка без преувеличения выстрадала. На пути к большим победам и семейному благополучию Мария пережила предательство партнёра, а её чувства долго оставались без ответа.

Терпение и мудрость помогли Марии растопить сердце красавца-партнёра, но даже спустя 20 с лишним лет знаменитые фигуристы официально не женаты.

Кажется, драматичное прошлое и счастливое настоящее сблизили их сильнее, чем любой штамп в паспорте.

Несколько мгновений любви

История Марии Петровой и Алексея Тихонова началась в далёком 1994 году. Фигуристы познакомились на чемпионате мира в Японии, причём находились они по разные стороны баррикад: Мария выступала в паре с Антоном Сихарулидзе, а Алексей представлял Страну восходящего солнца с Юкико Кавасаки. Тихонов был поражён грацией и профессионализмом миниатюрной девушки.

«Я не мечтал, что буду кататься с Машей тогда, но по-хорошему завидовал Антону», — признавался Тихонов.

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Мария же практически мгновенно попала под обаяние высокого статного фигуриста с глубоким, бархатным голосом. Алексей покорил девушку интеллигентностью и спокойным нравом. Тихонов с удовольствием показывал Петровой и Сихарулидзе достопримечательности Токио, водил в Диснейленд.

«Я видела, как он относится к партнёрше, как к девушкам относится и вообще ко всем ребятам, и это всё очень мне запало. Я подумала: какой хороший партнёр и именно мужчина, человек», — делилась Петрова.

Марии хватило провести с Алексеем всего несколько дней, чтобы понять, что это особенный для неё человек. Фигуристка влюбилась.

Внезапное исчезновение и предательство

В следующий раз судьба свела их спустя полтора года. Сихарулидзе выхаживал Елену Бережную после тяжёлой травмы, и Мария осталась без партнёра. Тогда тренер Людмила Великова и предложила ей встать в пару с Тихоновым. Фигуристы почувствовали друг друга буквально с первых секунд: у них получались самые сложные поддержки, не было ни одного элемента, который они не могли бы освоить. Все вокруг понимали: возник очень мощный и боеспособный дуэт. Однако не прошло и месяца, как партнёр пропал. Алексей внезапно перестал ходить на тренировки и выходить на связь.

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Мария и Людмила Георгиевна бросили все усилия на поиск пропавшего фигуриста: обзванивали друзей и знакомых, обращались в больницы и морги. Свет на таинственное исчезновение Тихонова смогла пролить только его мама. Оказалось, что спортсмен получил выгодное предложение от руководителей одного из ледовых шоу и буквально сбежал в Англию. Поставить в известность партнёршу и тренера Алексей не посчитал нужным.

Позже Тихонов объяснял свой спонтанный поступок сомнениями в успешном будущем пары, разногласиями с тренерами и желанием обрести финансовую независимость. Мария же очень тяжело переживала предательство, ведь она потеряла не только партнёра, но и мужчину, в которого давно была влюблена.

Петрова простила Тихонова по совету мамы

Петрова всерьёз задумалась о завершении карьеры, но всё-таки нашла в себе силы пережить неприятную историю и двигаться дальше. В дуэте с Теймуразом Пулиным Мария выступала два сезона и даже завоевала серебро юниорского чемпионата мира, однако по-настоящему чемпионских перспектив у пары не было. Когда Тихонов увидел выступление Петровой с новым партнёром, в его голове как будто что-то щёлкнуло. Фигурист понял, что совершил ошибку, и попросил Марию о втором шансе.

«Я корил себя за предательство. За то, что оставил Машу и не попытался ещё разок побороться за титулы и медали. Я позвонил. Но Маша ответила: «Не буду с тобой кататься», — рассказывал Алексей.

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Тихонов не сдавался, а Петрова продолжала сомневаться. Разобраться с чувствами фигуристке помогла мама. По её совету Мария согласилась на воссоединение с Тихоновым, а всего через семь месяцев дуэт принёс России золото чемпионата Европы. Тогда-то и заговорили о том, что Тихонов и Петрова — идеальная пара как на льду, так и в жизни. Это видели все, кроме самого фигуриста, которому претило желание окружающих свести его с партнёршей.

«Изначально я был против личных отношений в паре. Мне казалось, что это мешает работе и что партнёры на льду должны оставаться только партнёрами. А ещё все вокруг говорили: «Слушайте, вы так друг другу подходите!». И меня страшно раздражало, что нас начинали подталкивать друг к другу со стороны», — говорил фигурист.

Сама Мария не давила на Алексея и просто ждала, когда её чувства станут взаимными. Терпение и мудрость Петровой помогли ей добиться желаемого — Тихонов перестал сопротивляться чувствам. Их драматичная история любви наконец-то получила счастливое продолжение. С началом романа в катании талантливой пары появилась какая-то особая нежность и трепетность. Особенно это было заметно на чемпионате мира — 2000, где Мария и Алексей одержали главную победу в жизни.

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Идеальная семья без штампа в паспорте

С тех пор Мария и Алексей не расставались. Свой секрет счастья они формулируют просто: надо доверять друг другу и сохранять личное пространство партнёра. В 2010 году у пары родилась дочка Полина, которая продолжает дело родителей и уже радует их успехами на соревнованиях по фигурному катанию.

Глядя на идиллию, царящую в семье знаменитых фигуристов, многие удивляются тому, что Петрова и Тихонов до сих пор официально не женаты. Мария признавалась, что хотела сказочную свадьбу, с белым платьем и фатой, но со временем это желание пропало. По её словам, она поняла, что штамп в паспорте — не главное в любви.

«К свадьбе нас продолжают подталкивать до сих пор. Но мы не хотим устраивать её только ради штампа в паспорте и весёлой вечеринки. Мы давно считаем себя семьёй, а Полина — это и есть наш штамп в паспорте», — сказала Мария.

«Маша — моя женщина, а я её мужчина. Мы нечасто говорим друг другу слова любви, но мы её чувствуем», — добавляет Алексей.

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Теги Фигурное катание Прочие турниры •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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