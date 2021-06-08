«Я только Медведева». Как выглядят настоящие фамилии звёзд фигурного катания

Фигуристы не всегда прославляют ту фамилию, с которой родились. Даже первая олимпийская победа России была одержана под псевдонимом.

В спорте псевдонимы используют куда реже, чем в шоу-бизнесе, где звучность имени напрямую влияет на успех и популярность. Однако иногда и фигуристы прославляют не свою изначальную фамилию.

Среди тех, кто добился побед и признания под псевдонимом, звёзды первой величины и даже первый олимпийский чемпион в истории всего российского спорта.

Так как выглядят настоящие фамилии звёзд фигурного катания?

Медведева отрицала, что выступает не под настоящей фамилией

Одна из самых титулованных и любимых зрителями российских фигуристок все свои победы одержала под фамилией Медведева, хотя в фигурное катание пришла ещё как Евгения Бабасян. В какой-то момент родители решили, что девочке лучше сменить фамилию с папиной на бабушкину.

«Дело в том, что смена фамилии произошла исключительно с моего согласия, и на тот момент это решение было правильным. Искать какие-то причины бессмысленно. Их просто нет!» — объяснял отец фигуристки Арман Бабасян «Московскому комсомольцу».

Во время онлайн-общения с болельщиками в 2016 году Евгения так ответила на вопрос о смене фамилии: «Моя фамилия – Медведева. Где вы слышали, что у меня была фамилия Бабасян? Я только Медведева. Национальность у меня русская, и родом я из Москвы. Всё», — отрезала фигуристка.

Позже Медведева признавала своё армянское происхождение, но отмечала, что считает себя больше русским человеком.

Как российский Иван сменил фамилию и страну

Есть спортсмен, изменивший фамилию, и среди нынешних звёзд сборной России. Чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Дмитрий Козловский до 2016 года выступал под фамилией Нехвядович. Уже после перехода из одиночного катания в парное и начала сотрудничества с Александрой Бойковой Дмитрий решил взять фамилию мамы – Виктории Козловской. О причинах такого шага спортсмен не рассказывает, поскольку, вероятно, они лежат в личной плоскости. При этом в протоколах всех турниров до 2016 года Дмитрий до сих пор значится под фамилией отца.

Ещё дальше пошёл харизматичный одиночник Иван Бариев, сменивший не только фамилию, но и спортивное гражданство. Артистичный фигурист дважды становился чемпионом России среди юниоров, но переход во взрослые дался ему тяжело. Уступая соперникам в технике, Иван отчаялся пробиться в сборную России на главные турниры, но фигурное катание всё-таки не бросил. Выходом стал переход под флаг Италии, благо национальность мамы позволяла спортсмену безболезненно сменить спортивное гражданство.

Так, вместо не слишком перспективного российского фигуриста Ивана Бариева появился лидер сборной Италии Иван Ригини – четырёхкратный чемпион своей страны, участник чемпионатов мира и Европы. Нередко на крупных соревнованиях Ригини обыгрывал бывших соотечественников, чем вызывал чувство сожаления у наших функционеров.

Почему олимпийский чемпион вынужден был скрывать настоящую фамилию

Примечательно, что первое в истории российского спорта золото Олимпийских игр тоже было добыто под псевдонимом. Легендарный Николай Панин-Коломенкин всю карьеру в фигурном катании был вынужден выступать под вымышленной фамилией Панин, а свою собственную – Коломенкин – официально добавил уже после исторической победы на Играх-1908 в Лондоне.

Дело в том, что Николай Александрович занимал серьёзный пост в финансовом ведомстве по департаменту окладных сборов Царскосельского уезда, поэтому о занятиях спортом под настоящей фамилией не могло быть и речи. Вскоре после олимпийского триумфа какой-то доброжелатель прислал в ведомство, где работал Коломенкин, газету с его фотографией. Несмотря на масштаб достижения, начальство посчитало увлечение Николая недостойным чиновника такого ранга и под угрозой увольнения вынудило его завязать с фигурным катанием.

Фамилия Панин оказалась для фигуриста счастливой, поэтому он решил оставить её на всю жизнь. А появлению этого псевдонима олимпийский чемпион обязан случайности. Его друг и ученик в секции велосипедного спорта Сергей Крупский также скрывал от родителей и коллег увлечение спортом, а на соревнованиях пользовался псевдонимом Панин. Однажды молодой человек получил серьёзную травму, и обман раскрылся, а фамилия, под которой он не проиграл ни единого старта, перешла к его наставнику и помогла ему одержать главную победу в жизни.