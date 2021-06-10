«Я так любила Россию». Куда пропала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Мишкутёнок

Олимпийскую чемпионку Наталью Мишкутёнок побросало по миру. Благодаря таланту и сумасшедшему трудолюбию девочка из Беларуси стала одной из самых титулованных и любимых фигуристок России, а после ухода из спорта эмигрировала в США.

Удивительно гибкая и пластичная спортсменка бросила фигурное катание после своей второй Олимпиады и предпочла тихую жизнь вдали от поклонников и скандалов.

Так куда пропала олимпийская чемпионка Мишкутёнок?

Пророческий подарок и магия Родниной

Пятилетняя Наташа Мишкутёнок оказалась на льду благодаря подарку старшей сестры. Желая скорее опробовать новые коньки, девочка без ведома родителей помчалась на каток. На удивление Наташа не только ни разу не упала, но и с ходу попыталась сделать несколько фигур. Стало понятно, что у девочки талант, поэтому её мама, Бронислава Мишкутёнок, не раздумывая отдала дочь в секцию фигурного катания.

Фото: Mike Slaughter/Getty Images

Поначалу Наталья выступала без партнёра и, как большинство одиночниц, относилась к парному катанию снисходительно. Всё изменилось после очередных сборов в Минске, где рядом с талантливой фигуристкой оказалась легендарная Ирина Роднина со своей группой. Катание трёхкратной олимпийской чемпионки настолько впечатлило Мишкутёнок, что она загорелась мечтой о парном катании и вскоре переехала в Ленинград. Там ей и посчастливилось попасть в группу Тамары Москвиной.

Неидеальные чемпионы

Сменив несколько партнёров, Наталья оказалась в дуэте с Артуром Дмитриевым. Отличительной особенностью пары стала повышенная сложность элементов. Они первыми в мире стали исполнять два тройных прыжка в программе — тулуп и сальхов, а также продемонстрировали два тройных выброса и подкрутку. Первый громкий успех пришёл к паре на чемпионате мира — 1990, где молодые фигуристы завоевали бронзу.

Благодаря природной гибкости Натальи спортсмены могли экспериментировать с элементами. Они часто вставляли в программы сложные тодесы, вращения и спирали, в которых спортсменка нередко находилась в шпагате или эффектно захватывала ногу. Эту фишку своей пары Тамара Москвина мастерски использовала при создании программы «Грёзы любви» на музыку Ференца Листа. Постановка, которая по сей день считается шедевром парного катания, помогла Мишкутёнок и Дмитриеву победить на всех стартах сезона-1991/1992. В том числе и на Олимпийских играх.

Несмотря на статус фаворитов, напряжение главного старта давало о себе знать. Перед прокатом в Альбервиле спортсмены долго не могли договориться, какой прыжок исполнять — двойной аксель или одинарный. Это сильно повлияло на состояние фигуристки, и в решающий момент она совершила бабочку. На оценках ошибка практически не сказалась, а вот Наталья долго переживала.

«Сейчас, как тренер, я никогда не посоветовала бы кому-либо принимать такое решение в середине программы. Перед выступлением вы должны быть настроены на то, что вы делаете. Я не виню наших тренеров — они изо всех сил старались нам помочь, но это всё очень напрягало. Я не могла сосредоточиться и нервничала», — вспоминала Мишкутёнок.

Поражение в битве возвращенцев

Добившись главного титула в фигурном катании, Мишкутёнок и Дмитриев ушли в профессионалы, но через год решили вернуться к соревнованиям. Наталью и Артура не оставляло чувство, что они не сказали последнего слова в спорте. Интересно, что практически одновременно в любители вернулись олимпийские чемпионы — 1988 Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Для Мишкутёнок и Дмитриева это был огромный вызов. Фигуристы изо всех сил старались вернуть былые кондиции и к Олимпиаде в Лиллехаммере подошли в отличной форме. В сражении двух великолепных российских дуэтов Наталье и Артуру досталось серебро, хотя их выступление в Норвегии было одним из лучших в карьере. Позже партнёр намекал, что судьи изначально были на стороне Гордеевой и Гринькова.

Фото: РИА Новости

«Ко мне там подошла одна из судей — поинтересоваться, как дела, а потом вдруг задала вопрос, почему я не спрашиваю, кого она собирается ставить на первое место. Я пожал плечами, а она сказала, что очень хорошо к нам с Наташей относится, но считает, что лучшими должны быть Гордеева и Гриньков», — вспоминал Дмитриев.

Тем не менее, учитывая тернистый путь пары на свою вторую Олимпиаду и сложности при подготовке, серебро Лиллехаммера стало для фигуристов не менее ценным, чем золото Альбервиля. И если Дмитриев собирался продолжить карьеру, то Мишкутёнок свою миссию в любительском спорте посчитала выполненной.

«В России всегда было много хороших, талантливых спортсменов. Мы с Артуром достигли своей цели, и я подумала, что надо уступить дорогу молодёжи, и, закончив карьеру, уехала в США», — рассказывала Наталья.

Брак с хоккеистом и позднее счастье

После окончательного ухода из спорта Мишкутёнок практически полностью пропала из информационного поля. Знаменитая спортсменка добровольно отказалась от популярности и поехала в США для изучения английского. Там олимпийская чемпионка начала тренерскую карьеру и вышла замуж за хоккеиста Крейга Шепарда, успевшего сыграть пару матчей за московское «Динамо». Брак продлился девять лет, но крутой нрав супруга и его нежелание иметь детей привели к разводу. Своё личное счастье Мишкутёнок нашла уже в довольно зрелом возрасте. Её вторым мужем стал дизайнер интерьеров Аллан Хайнлайн.

В 2006 году сбылась мечта Натальи о материнстве. Девочка, которую назвали в честь мамы, успешно занимается фигурным катанием и уже становилась чемпионкой США по юниорам. Сейчас Наталья не может представить свою жизнь без тренерской работы. Она прошла две Олимпиады и никогда, по сути, не жалела о сделанном выборе. Мишкутëнок с радостью воспитывает юных фигуристов и с гордостью наблюдает за их прогрессом. Именно это и делает её счастливой.

«Многие фигуристы в России хотели переехать в США, но я всегда говорила, что никогда не перееду. Я так любила Россию. Никогда не думала, что захочу оказаться где-нибудь ещё. Ещё говорила, что никогда не стану тренером. Я видела ту работу и напряжение, через которое Тамара Николаевна и другие тренеры прошли со мной и другими фигуристами, — это тяжёлая работа, и я просто не хотела жить такой жизнью. Но я оказалась в США и стала тренером. Никогда не говори никогда!» — рассказывает Мишкутёнок.