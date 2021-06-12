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Удивительное возвращение фигуристки Алёны Савченко: огромная разница в возрасте с партнёром, смена гражданства

Легендарная Савченко стала американкой ради шестой Олимпиады. Партнёр годится ей в сыновья
Екатерина Авдонина
Возвращение фигуристки Алёны Савченко
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37-летняя фигуристка продолжает крушить стереотипы. Неужели Алёна поможет Тутберидзе вывести парное катание на новый уровень?

В фигурном катании новая сенсация — легендарная Алёна Савченко вернулась, чтобы выступить на своей шестой Олимпиаде и установить уникальный рекорд среди фигуристов. Для этого уроженка Украины, добившаяся основных побед под флагом Германии, решилась кардинально изменить жизнь.

37-летняя фигуристка с маленьким ребёнком перебралась за океан, где встала в пару с молодым и малоизвестным американцем. Целеустремлённость Савченко поражает и восхищает одновременно.

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Савченко удивила даже немецких чиновников

Всего полтора месяца назад мир фигурного катания провожал Алёну Савченко на заслуженную пенсию. Заявление олимпийской чемпионки о прекращении совместных выступлений с Бруно Массо было воспринято не иначе как объявление о завершении карьеры. Но уникальная в своём роде фигуристка снова разбила все стереотипы и по-настоящему удивила. 37-летняя спортсменка, прошедшая пять (!) Олимпиад и не так давно ставшая мамой, продолжит кататься на топ-уровне. Причём для этого она решилась сменить флаг и континент. Ради своей шестой Олимпиады легендарная Савченко стала американкой.

Для немецкой федерации решение Алёны стало не меньшей неожиданностью, чем для простых болельщиков. Но чиновники поступили благородно и не стали чинить препятствий спортсменке, десятилетиями добывавшей для Германии медали в не самом популярном в стране виде спорта.

«Я очень рада этому следующему этапу моей карьеры и благодарна ассоциациям за то, что они сделали этот шаг возможным. С убеждением, энтузиазмом и целеустремлённостью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе нашей жизни и карьеры. Я с нетерпением жду захватывающего будущего в США», — прокомментировала своё решение Савченко.

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Партнёр Савченко годится ей в сыновья

Имя фигуриста, который удостоился чести выступать с олимпийской чемпионкой, — Томми-Джо Найман. Американцу всего 21 год, и этот факт послужил поводом для множества шуток. Конечно, Савченко давно приучила нас к тому, что она человек без возраста, но, если подумать, новый партнёр годится ей в сыновья! Разницы в 16 лет между партнёрами по крайней мере в новейшей истории фигурного катания точно не было. И очень любопытно посмотреть, как Савченко и Найман будут выглядеть на льду, скажем, в романтических образах.

Для широкого круга любителей фигурного катания имя Томми-Джо Наймана ничего не значит, но специалисты отмечают у молодого фигуриста неплохой потенциал. Томми-Джо вместе с Сарой Фэн был чемпионом США среди юниоров и входил в топ-5 на первенстве планеты. В конце концов, ставить крест на этой очень необычной паре не стоит только потому, что Алёне не привыкать справляться с трудностями. В её союз с французом Бруно Массо тоже никто не верил. Бруно сильно уступал в классе своей звёздной партнёрше, но рядом с опытной Алёной прогрессировал на глазах и к главному старту в карьере подошёл уже классным и уверенным в себе парником.

Савченко не раз отмечала, что Массо — особенный для неё человек. Именно с ним она реализовала мечту об олимпийском золоте после неудачных попыток со Станиславом Морозовым и Робином Шолковы. Неудивительно, что своё спортивное будущее Алёна связывала исключительно с Массо, но обстоятельства сложились иначе.

«Мы договорились, что попробуем снова кататься вместе, но карантин сорвал все планы. Мы должны были приехать к нему в Швейцарию, но из-за ограничительных мер это невозможно. Поэтому сейчас сложно говорить что-то наверняка, но если я и вернусь в парное катание, то только с Бруно. Думаю, что лучше партнёра я не найду, потому что его просто не существует», — говорила Алёна.

В итоге на пути к заветной шестой Олимпиаде Савченко придётся всё начинать заново вместе с Найманом, но этот вызов ничуть не пугает фигуристку, а наоборот, подстёгивает.

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Савченко и Тутберидзе могут совершить революцию в парном катании

Уникальность происходящего ещё и в том, что в свои лучшие годы Алёна наравне билась с парой Татьяны Волосожар и Максима Транькова, а теперь выйдет на лёд, чтобы доказать своё превосходство над его учениками. При лучшем исходе (если Алёне и её партнёру удастся отобраться в сборную) соперниками спортсменки станут Владимир Морозов и Евгения Тарасова, за подготовку которых также отвечает Этери Тутберидзе.

Это соперничество обещает быть крайне интересным, ведь у Савченко и Тутберидзе похожие взгляды на развитие фигурного катания. Алёна считает, что в парном катании в настоящем времени образовался застой, об этом же недавно говорила и Тутберидзе. При этом Савченко нашла решение, как восполнить пробел: по её мнению, популяризировать вид можно при помощи сложных элементов. Ещё в Пхёнчхане Савченко и Массо заявили нереальный контент: четверная подкрутка, тройной аксель и четверной сальхов. Правда, тогда мир исполнения ультра-си так и не увидел, зато сейчас фигуристка активно разучивает эти элементы и пробует делать их на тренировках с помощью удочки.

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«Возможно, я ещё всех удивлю. Я стала ещё лучше чувствовать своё тело, усилилось чувство конька. Тройной аксель я начинала учить, ещё будучи одиночницей, но в 13 лет перешла в парное катание и сосредоточилась на других элементах. Однако у меня всегда была мечта прыгнуть тройной аксель и четверной прыжок. Мне нравится заниматься самосовершенствованием и узнавать, на что ещё я способна. Я считаю, если есть желание и силы, то почему бы не попробовать?» — делилась фигуристка.

Пока рано говорить о перспективах нового проекта вечно молодой Савченко, но подсознательно хочется, чтобы у неё всё получилось. Да, она будет выступать под флагом США, а значит, может осложнить жизнь России не только в соревнованиях пар, но и в командном турнире. Однако Алёна Савченко уже давно переросла любые географические границы. Так что нам остаётся только наблюдать, чем же ещё фигурное катание наградит эту удивительную женщину за любовь и преданность.

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