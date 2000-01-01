В фигурном катании настоящий шквал каминг-аутов!
Всё больше фигуристов рассказывают о своей нетрадиционной ориентации.
Знаменитый американский фигурист Джейсон Браун заявил о принадлежности к ЛГБТ-сообществу.
Джейсон — бронзовый призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире и один из лидеров сборной США.
В 2020 году каминг-аут совершил звёздный танцор Гийом Сизерон из Франции.
Двукратный чемпион мира среди юниоров американец Адам Риппон — борец за права сексуальных меньшинств. Своё признание он сделал в 2015 году.
Олимпийский чемпион из Канады Эрик Рэдфорд в 2019 году женился на испанском танцоре Луисе Фенеро.
Француз Руди Галиндо стал первым открытым геем в фигурном катании. Произошло это в 1996 году.
Американец Джонни Вейр удерживает звание самого эксцентричного фигуриста. Он был женат на русском юристе и носил фамилию Вейр-Воронов.
Знаменитый в прошлом фигурист, а ныне успешный тренер Брайан Орсер решился на каминг-аут уже после завершения карьеры.
В фигурном катании настоящий шквал каминг-аутов!
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