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История чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Воробьёвой – 11 сотрясений мозга, операция, нехватка денег на лечение

«Неизвестность убивает». Как знаменитая фигуристка из СССР оказалась в отчаянном положении
Екатерина Авдонина
Ирина Воробьёва
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Чемпионка мира Ирина Воробьёва осталась без работы и денег из-за последствий старой травмы. Почему же ей не помогли?

Один бог знает, чего бы могла добиться удивительно талантливая и работоспособная фигуристка Ирина Воробьёва, если бы не постоянные травмы. Только сотрясений мозга у чемпионки мира и Европы в парном катании накопилось 11!

Но самое печальное, что последствия старых повреждений настигли знаменитую советскую фигуристку спустя годы после ухода из спорта. Серьёзные проблемы со здоровьем вынудили Ирину оставить тренерскую работу в США и лечь на операционный стол в России.

Чемпионка оказалась в отчаянном положении: без денег на лечение и помощи, в которой она так нуждалась.

Воробьёва – первая звёздная ученица Москвиной

Легендарная Тамара Москвина за 60 лет тренерской карьеры подготовила массу чемпионов и настоящих звёзд фигурного катания. Имя Ирины Воробьёвой в этом контексте вспоминают редко, а ведь именно с ней связаны первые громкие успехи выдающейся наставницы. Миниатюрная жизнерадостная Ира стала второй партнёршей сдержанного и элегантного Александра Власова и идеально ему подходила.

Объединённые общей целью войти в элиту парного катания, Воробьёва и Власов стремились к увеличению сложности, нередко экспериментируя с элементами. Так, они изучили сложную поддержку на одной руке со спуском, а затем первыми в мире исполнили на соревнованиях подкрутку тройной сальхов. Особое внимание пара уделяла работе над собственным стилем – фигуристы хотели отличаться от остальных, и Тамара Николаевна их в этом стремлении поддерживала. По её словам, именно Воробьёва и Власов вдохновили её пойти наперекор устоявшимся правилам, вследствие чего зародилась знаменитая на весь мир методика Москвиной. И, конечно, никакие эксперименты и прорывы были бы невозможны без удивительного трудолюбия спортсменов.

«Что мне нравилось у неё — так это умение концентрировать усилия воли на соревнованиях. На тренировках она не могла сделать элемент. Не удавался он, сколько бы ни повторяла. А на соревнованиях, когда надо было собраться один раз, Ира его выполняла. Эта черта её дарования мне импонировала», — вспоминала Москвина.

Взлёт, прерванный тяжёлой травмой

На международной арене Воробьёва и Власов дебютировали в 1974 году. На чемпионате мира в Мюнхене они остались без медалей, но 15-летняя фигуристка уже тогда поразила судей и зрителей удивительным бесстрашием. Прямо перед прокатом Ира упала и на лёд выходила с большим синяком под глазом. К несчастью, весь путь Воробьёвой к вершине состоял из подобных моментов — травмы буквально преследовали талантливую спортсменку.

Несмотря на многочисленные повреждения и долгое восстановление, Воробьёва с партнёром всё-таки добралась до серьёзных достижений. На чемпионате Европы-1976 ученики Москвиной сенсационно завоевали бронзу, а затем поднялись и на пьедестал чемпионата мира. Был у Воробьёвой и Власова шанс на медаль и на Олимпиаде в Инсбруке, однако на своих единственных Играх в карьере Ирина стала четвёртой.

В 1977 году дуэт взял три серебра чемпионатов СССР, Европы и мира. Казалось, вот-вот неординарный дуэт сделает последний шаг к мировому лидерству, но Воробьёва получила ещё одну серьёзную травму и весь сезон-1977/1978 провела в больнице под капельницами. Власов партнёршу не дождался и ушёл к Алексею Мишину, но уже через год завершил карьеру.

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К вершине через 11 сотрясений мозга

После очередного восстановления Воробьёва снова вернулась на лёд. Девушке только-только исполнилось 20 лет, и заканчивать с фигурным катанием так рано ей не хотелось. Новым партнёром Ирины стал бывший одиночник Игорь Лисовский. Фигуристы буквально с первых минут почувствовали друг друга — в их катании были видны слаженность и тонкое взаимопонимание, которое помогало им справляться с элементами повышенной сложности. Но смена партнёра не уберегла Ирину от старых проблем — во время тренировки на чемпионате мира — 1979 она получила сотрясение мозга, одиннадцатое за карьеру, это привело к тому, что они заняли четвёртую строчку и не отобрались на Игры в Лейк-Плэсиде.

К счастью, бесстрашной и удивительно трудолюбивой фигуристке всё же улыбнулась спортивная удача. Воробьёва и Лисовский в одну калитку выиграли чемпионаты Европы и мира. Все мучения, страдания и преодоления хрупкой, но такой сильной девушки Иры оказались ненапрасными. Тамара Москвина ни разу не сомневалась в своей лучшей паре, хотя смотреть на боль ученицы порой было просто невыносимо.

«Весь нелёгкий путь Тамары с Ирой Воробьёвой прошёл на моих глазах. Как тренер верила в свою ученицу! Такая вера была только у Жука в Водорезову. Ира осталась в спорте только благодаря этой вере. Ведь как только у Воробьёвой появлялись результаты, её настигала травма. Это продолжалось не сезон, не два — около десятка лет. Никогда прежде Тамара не пила успокоительных таблеток, а теперь говорит: «Татьяна, я, как и ты, с лекарствами не расстаюсь, нервы ни к чёрту», — рассказывала о состоянии тренера Татьяна Тарасова.

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«Денег на лечение не осталось»

После завершения карьеры Воробьёва вместе с Лисовским выступала в ледовом театре Татьяны Тарасовой и Юрия Овчинникова «Все звёзды», а затем уехала за границу тренировать. В США у пары, чьи отношения давно вышли за рамки профессиональных, родилась дочь — Алиса. Девочка пошла по стопам родителей и стала выступать в американской команде по синхронному катанию. Казалось бы, чемпионка мира наконец обрела счастье, но в её жизни снова настала чёрная полоса.

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В 2010 году у фигуристки обострилась травма колена, полученная ещё в спортивные годы. Ирине сделали операцию, но её состояние по-прежнему вызывало у врачей серьёзные опасения — Воробьёва могла на всю жизнь остаться инвалидом. На реабилитацию требовалась большая сумма, которой у чемпионки мира не было. Не было и возможности заработать — врачи запретили Ирине не только тренировать, но даже ходить. Знаменитая фигуристка из СССР оказалась в отчаянном положении.

«Неизвестность убивает. Врачи не разрешают ни ходить, ни тем более тренировать. Для меня это как смертный приговор. После операции я задержалась в Петербурге на три месяца. Денег на лечение не осталось. Всё, что было, уже потрачено. Я постоянно думаю о том, где взять деньги на лечение. В России устроиться на работу я не могу, в США практика потеряна. А медики меня же и обвиняют, что я мешаю им себя лечить», — говорила Воробьёва.

По словам подруги фигуристки Ольги Григорьевой, помочь в России Ирине так и не смогли. Знаменитая советская фигуристка вернулась для продолжения реабилитации в США. Ирина Николаевна ведёт непубличный образ жизни, поэтому поклонникам её таланта остаётся лишь надеяться, что сила воли и спортивная закалка помогли ей выиграть очередную битву.

Так же, как она это делала во время трудной, но такой яркой карьеры.

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