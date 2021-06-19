Тутберидзе показывает Плющенко, как пиарить фигурное катание. Этери и здесь нет равных!

Лучший тренер мира поменяла поведение в медиапространстве ради своих учениц. От былой закрытости «Хрустального» не осталось и следа.

Имя Этери Тутберидзе — это уже готовый бренд, своеобразный знак качества. При этом человек, совершивший революцию в фигурном катании, долгое время пренебрегал своей популярностью и сторонился медийности. К счастью, в последнее время команда Тутберидзе разворачивается в сторону болельщиков и позволяет им прикоснуться к таинству создания чемпионок.

Этери Георгиевна с нуля создала сильнейшую школу фигурного катания и имеет полное право получать с этого дивиденды. Но и тут лучший тренер мира старается не для себя, а для своих учениц, которых теперь никто не посмеет назвать одинаковыми или неинтересными.

Тутберидзе будто показывает Евгению Плющенко, каким на самом деле должен быть пиар фигурного катания: не скандальным и агрессивным, а профессиональным и искренним.

Этери и здесь нет равных!

Команда Тутберидзе становится более открытой

Тренерский штаб Этери Тутберидзе годами готовит сильнейших фигуристок мира и помогает им приносить России блестящие победы на крупнейших турнирах. Вместе с народной любовью появился и колоссальный интерес к работе лучшего тренерского штаба страны, однако удовлетворить его в полной мере болельщики не могли. Редкие интервью, холодность в отношениях с прессой и закрытость группы давали понять, что Тутберидзе сторонится медийности и думает только о спортивных результатах своей работы. Тех, что на табло и в протоколах. Многим такой подход импонировал, особенно на фоне скандального присутствия в медиапространстве Евгения Плющенко.

Вместе с тем болельщики хотят видеть своих кумиров чаще, чем 4-5 раз в году на льду и пару раз в сюжетах Первого канала. Хотят заглянуть в закулисье тренировочного процесса, узнать чуть больше о девочках, чьим катанием восторгаются. И, к их счастью, команда Тутберидзе начала активное движение в этом направлении. За точку отсчёта следует взять приглашение в «Хрустальный» Марии Шашиной – спортивногоменеджера, работавшего с «Ангелами Плющенко», Аделиной Сотниковой и Екатериной Бобровой.

Задача Шашиной выглядела максимально понятной — продвигать бренд «Тим Тутберидзе», а также курировать отдельных фигуристов группы и помогать им реализоваться в бизнес сфере. Со своей работой Мария справилась: всего за полгода стали заметны первые результаты. Например, у команды Этери Георгиевны появился свой канал на YouTube, который стремительно развивается, а члены «Тим Тутберидзе» стали чаще участвовать в различных медиапроектах — чего только стоит мексиканский мастер-класс Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, ставший одним из самых обсуждаемых событий межсезонья.

Шоу Тутберидзе конкурирует с топами

Ещё одна важнейшая в плане имиджа история – успешное турне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» по России и не только. Этери Георгиевна запустила проект ещё в 2019-м, но тогда и размах, и пиар, и качество самого шоу оставляли желать лучшего. Сейчас же болельщиков ждал сюрприз — «Чемпионы на льду» вернулись в пяти городах России, а также совершили зарубежный вояж в Ташкент. Билеты на шоу были раскуплены молниеносно, что говорит о том, что уже сейчас «Тим Тутберидзе» может конкурировать с лучшими игроками рынка ледовых шоу.

Свидетельствует об этом и успешный запуск личной атрибутики команды. Представители Тутберидзе и «Хрустального» открыли продажу сувениров с надписью Team Tutberidze. Среди них были майки, ручки, блокноты, чашки и многое другое. Пока дизайн не отличается разнообразием, но первая партия сувениров всё равно разошлась в считанные часы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Многие сейчас начинают продвигать команды, некоторые создают свой мерч, платформы, свои шоу. Это хороший маркетинговый ход для школ, очень правильный», — одобрил начинания Тутберидзе опытнейший продюсер Ари Закарян.

Бренд Тутберидзе идёт на пользу фигуристам

Команда Тутберидзе стала престижным и популярным брендом ещё несколько лет назад, но, похоже, по-настоящему использовать этот успех Этери Георгиевна начала лишь недавно. Речь не только о непосредственной монетизации популярности тренеров и фигуристок, но и о создании правильного положительного имиджа каждому члену команды. Это позволяет болельщикам узнавать любимых фигуристок не только в спортивном, но и в личном плане, а значит, повышает их шансы на успешную жизнь после спорта. Так что лучший тренер мира поменяла своё поведение в медиапространстве в первую очередь ради своих учениц.

Отличием пиар-кампании Тутберидзе является то, что это не персонифицированный проект, а команда, каждый член которой важен. Так, неоднократно отмечается вклад в воспитание чемпионок Глейхенгауза и Дудакова, что отражается на уровне их популярности. Более того, основное внимание уделяется тем, кто приносит «Тим Тутберидзе» результаты — самим фигуристам. Этери показывает Плющенко, как надо пиарить фигурное катание – интеллигентно, профессионально и искренне. Болельщики чувствуют, что их уважают и ценят, а это лучшая мотивация для ещё более горячей поддержки любимого штаба. В том числе и рублём.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На канале в YouTube всё чаще выходят развлекательные ролики с участием спортсменок Этери Георгиевны. Одни из них уже хорошо знакомы публике, другим только предстоит завоевать народную любовь. Подробные интервью с малоизвестными фигуристками, различные интерактивы, челленджи — всё это помогает воспитанницам «Хрустального» заработать имя, стать узнаваемыми и неповторимыми. А от былой закрытости «Хрустального» не осталось и следа.

«За фигурным катанием стало следить больше людей. Люди стали приходить на соревнования, следить за нашим видом спорта. Это очень приятно, когда ты чувствуешь эту поддержку, веру в тебя, это мотивирует», — сказала юная звезда Тутберидзе Софья Акатьева.