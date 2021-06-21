«Наркотики не щадят никого». Как знаменитая фигуристка оказалась на скамье подсудимых

Перед красотой Николь Бобек не устоял и Алексей Ягудин. Но пагубное пристрастие разрушило жизнь американской красавицы.

«Она могла бы быть одной из величайших фигуристок, которых когда-либо видели Соединённые Штаты», — сказал известный американский тренер Керри Лейтч о своей ученице Николь Бобек. Но вместо блестящей карьеры талантливую девушку ждали бесчисленные скандалы, проблемы с наркотиками и судимости.

Пагубная зависимость сломала американке жизнь и сильно повлияла на внешность. От ослепительной красоты, перед которой не устоял сам Алексей Ягудин, не осталось и следа.

Как же знаменитая фигуристка оказалась на скамье подсудимых?

Яркая, но непостоянная

Сейчас о Николь Бобек даже в родной Америке вспоминают нечасто, а ведь когда-то она считалась главной надеждой США в фигурном катании. Уже в 13 лет Николь выступала на юниорском чемпионате мира, а в 15 дебютировала и на взрослом. Пик недолгой, но яркой карьеры очаровательной фигуристки пришёлся на 1995 год. Тогда она сначала сенсационно выиграла чемпионат США, опередив саму Мишель Кван, а затем поднялась на третью ступень пьедестала на чемпионате мира.

Николь подавала большие надежды: специалисты отмечали её лёгкие пролётные прыжки и невероятные вращения с высоко поднятой прямой ногой. Однако не это делало Бобек любимицей публики — фигуристка умела завести зал своими яркими, запоминающимися выступлениями. Спортсменка часто импровизировала на льду, чем приводила в восторг не только болельщиков, но и судей.

«Она сочетала атлетизм с изобретательностью, часто импровизируя во время выступлений. Она была мастером игры с толпой, которая была поражена её красотой, грацией и гибкостью», — говорила спортивный обозреватель Эми К. Нельсон.

Тем не менее был у Николь и существенный недостаток: она была крайне непостоянна, причём это отражалось не только на её спортивных результатах, но и в повседневном поведении. За свою недолгую карьеру она сменила 11(!) тренеров, а перед главным стартом в жизни — Олимпиадой в Нагано — спортсменка отправилась гастролировать по стране с ледовым шоу. Как следствие – обострение старой травмы и провал на Играх.

«Я подросток — мы все так делаем»

Случай с Нагано был не единственным — Бобек никогда не отличалась дисциплиной. Ещё в юном возрасте фигуристка начала курить, на что жаловались её коллеги по группе. По их словам, Николь брала в руки сигареты после каждой тренировки, не особо заботясь о здоровье окружающих. Также спортсменка часто нарушала правила и надевала на выступления громоздкие украшения, за что получила необычное прозвище — Латунный кастет. А после победы на чемпионате США Николь будто окончательно потеряла контроль – она пробралась в дом к другу и украла деньги. Фигуристка отделалась испытательным сроком, но эта деталь её биографии быстро просочилась в СМИ, и за Бобек окончательно закрепилась репутация плохой девочки.

Сама фигуристка объяснила свой поступок юношеским максимализмом.

«Я подросток — мы все так делаем», — сказала она.

На пике славы Николь была очень востребованной и получала до $ 300 тыс. в год, но даже большие деньги не помогли обуздать взрывной характер. А когда Николь потеряла тренера, заменившего ей отца, то ситуация только усугубилась.

«У неё был талант. Федерация фигурного катания США попросила меня защитить её. Я помог ей получить работу, чтобы она могла привести себя в порядок. Ведь она была всего лишь мятежным ребёнком, оставшимся без присмотра», — описывал Николь в те годы её менеджер Стив Диссон.

Любовь к русским фигуристам и скандал с Ягудиным

Девушка пользовалась огромной популярностью у мужчин благодаря миловидной внешности. Из-за светлых волос и глубоких голубых глаз её нередко сравнивали с куклой Барби, а пресса называла «Мадонной на льду». По достоинству оценил красоту Бобек двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов, который некоторое время жил с американкой в гражданском браке.

Не устоял перед красотой Бобек и Алексей Ягудин, однако их отношения обернулись скандалом. Во время «Тура Коллинза» в 1999 году Николь обвинила Алексея в рукоприкладстве, за что впоследствии его выгнали из труппы.

«Да не я поставил ей этот фингал! Всего лишь зашёл вечером к Николь в номер — ну, как мужчина к женщине… А под утро она врывается ко мне с криком и синяком под глазом: «Алексей, зачем ты это сделал?!»

Недоразумение уладили быстро, объяснил, что я здесь ни при чём. Может, после меня к Бобек ещё кто-нибудь заходил, а она сразу и не вспомнила?» — объяснял Ягудин «Известиям».

Пагубная привычка и скамья подсудимых

По словам близких друзей, Николь была скрытной и не привыкла говорить о своих проблемах. Поэтому для всех стало полной неожиданностью, когда в 2010 году Бобек арестовали за распространение наркотиков. Фигуристку обвинили в сговоре с преступной организацией, в которой состояло 28 человек. В итоге её приговорили к пяти годам испытательного срока и 250 часам общественных работ. Также ей пришлось выплатить штраф в размере $ 2,5 тыс.

Бобек признала вину, а также рассказала, что сама борется с наркозависимостью. Драма в жизни Николь оказала на неё большое влияние: когда-то светившаяся в лучах софитов фигуристка стала блёклой, непохожей на саму себя. «Из её глаз пропала искра», — отмечал Джонни Вейр.

Поддержал его и адвокат фигуристки, который в суде объяснил причины, по которым его клиентка пустила жизнь под откос.

«Вот девочка, звезда которой сияла… а когда звезда упала, когда звезда начала исчезать, девочка оказалась к этому не готова и окунулась в тёмный мир. Связалась с плохими людьми», — сказал он.

Как живёт Николь Бобек сейчас

После судебного заседания Николь объявила, что будет помогать другим людям справляться с зависимостью. И своё слово она сдержала — фигуристка не только прошла курс реабилитации, но и снова вернулась в спорт, принимая участие в различных благотворительных мероприятиях. Она получила диплом и стала тренером во Флориде. Там Николь долгое время работала бесплатно, а затем начала заниматься с юными хоккеистами, обучая их своему знаменитому силовому катанию.

Вскоре Бобек пригласили в шоу «Звёзды на льду», где она встретилась со своим бывшим тренером Ричардом Каллаганом. Вместе с ним она сумела улучшить свои навыки и восстановить все двойные прыжки. Это принесло ей несколько хороших контрактов с разными ледовыми театрами, а также со Школой циркового искусства в Южной Флориде, где Николь пробовала себя в роли акробатки.

К счастью, одна из самых красивых фигуристок в истории США смогла вернуться к нормальной жизни.

«Фигурное катание помогло мне завязать с наркотиками, и теперь я чиста. Я счастлива, что получила второй шанс в жизни. Наркотики не щадят никого. Я думаю, что была в тёмном месте, и теперь верю, что бог на моей стороне. Я позитивно настроена и очень сосредоточена. Икренне верю, что стала другим человеком», — говорит Николь.