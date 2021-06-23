«Пришлось забыть про сказки». Как самая маленькая фигуристка СССР стала звездой кино

После главной роли в «Морозко» Наталья Седых обрела всенародную славу. А ведь до этого девочка ярко блеснула в фигурном катании.

Наталья Седых так ярко ворвалась в фигурное катание, что её называли самой маленькой фигуристкой СССР. Специалисты уже видели талантливую девочку на олимпийском пьедестале, но Наташа резко изменила судьбу и вскоре прославилась на всю страну как милая и нежная Настенька из «Морозко».

Почему же талантливая фигуристка ушла из спорта?

И какие обстоятельства вынудили любимую актрису Советского Союза отказаться от съёмок в кино?

Самая маленькая фигуристка СССР

Удивительная история Натальи Седых началась в 1952 году, когда четырёхлетняя девочка увидела по телевизору выступление чехословацкой фигуристки Индры Крамберовой. Известный тренер Татьяна Гранаткина заметила у Наташи отличные спортивные задатки, но из-за маленького возраста отказалась принять её в группу. И тогда будущая звезда кино устроила настоящий перформанс: девочка выбежала на танцевальный ковёр, сама объявила себя как чемпионку Европы Индру Крамберову и начала исполнять обязательные фигуры. Свидетели умилительного представления долго смеялись, а Татьяна Александровна сдалась: «Ладно, приводите девочку. Пусть попробует».

Неуёмная энергия и полная отдача на тренировках помогли Наташе получить славу самой маленькой фигуристки Советского союза. О её потенциале говорили многие специалисты: к 10 годам Седых успела дважды стать чемпионкой Москвы среди юниоров. Также тренеры пробовали поставить её в пару с будущим призёром Олимпийских игр Сергеем Четвертухиным, и дуэту прочили попадание в олимпийскую сборную. Однако стать настоящей звездой фигурного катания Седых не успела. В какой-то момент девушка поняла, что большее тяготеет к танцевальному искусству, и подала документы в хореографическое училище при Большом театре.

«После того как я поступила в хореографическое училище, на коньках уже почти не каталась, потому что совмещать балет с фигурным катанием по негласному внутреннему правилу строго запрещалось. Но изредка, для собственного удовольствия, всё-таки выходила на лёд, потому что обожала кататься на коньках», — вспоминала Наталья.

Однажды фигуристка подготовила трогательный номер на льду «Умирающий лебедь», с которым она выступила на спортивном празднике. Тогда её и заметил кинорежиссёр Александр Роу – создатель культовых советских телесказок.

Настенька из «Морозко»

Приглашение сняться в «Морозко» стало для Натальи настоящим подарком судьбы. Сейчас уже немыслимо представить в роли Настеньки другую актрису. Мягкая, скромная девушка с тонким голосом покорила зрителей красотой и нежностью. Успех картине обеспечила особая химия между исполнителями главных ролей — оказалось, долгое время Седых была влюблена в Эдуарда Изотова, сыгравшего Иванушку. После выхода фильма на экраны Наталья Седых обрела всенародную славу и стала одной из самых узнаваемых и популярных актрис Советского Союза. Повторить грандиозный успех «Морозко» Наталье так и не удалось, но талантливую артистку это не тяготило.

Наталья сыграла в ещё одной сказке Роу «Огонь, вода и медные трубы», а также приняла участие в съёмках фильма о фигурном катании «Голубой лёд». По сюжету героиня Седых тяжело переживает поражение на чемпионате Европы и не выдерживает изнурительных тренировок, что приводит к распаду пары фигуристов. Эта тема определённо перекликается с жизненным путём самой Натальи, поэтому её работа получилась эмоциональной и яркой. Её партнёром стал известный фигурист Александр Горелик, что только добавило достоверности происходящему на экране.

«На роль до меня утвердили другую девочку. Но после всё же выбрали меня. Это была моя «лебединая песня» в танцах на льду», — рассказывала Седых.

К сожалению, дальнейшего развития актёрская карьера Седых не получила. На отказе от съёмок настояло руководство Большого театра, в котором Наталья служила более 20 лет.

«Прошу мне больше не звонить. Сниматься больше не буду. Прошу аннулировать все мои досье», — категорично заявила артистка киношникам.

Балет с Плисецкой и неудачный роман

С тех пор Наталья решила профессионально заняться балетом. Сначала она танцевала в кордебалете, а затем стала получать ведущие партии. Так, она гастролировала по всему миру с постановками «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Чайка». Сыграла она и Кити в «Анне Карениной», где её партнёрами были Майя Плисецкая и Марис Лиепа. В общей сложности Седых более 20 лет проработала в Большом театре. На гастролях в Ленинграде очаровательная балерина встретила композитора Виктора Лебедева, который впоследствии стал её мужем. Однако жизнь в разных городах и ревность привели пару к разводу.

Актриса болезненно переживала расставание и нашла утешение в работе. Личные обстоятельства сделали Наталью сильной — совсем не похожей на милую и пугливую Настеньку из «Морозко».

«Многие считают меня беззащитной, слабой. Такой я и была во времена Настеньки. Сейчас на дворе другая эпоха. Мне пришлось забыть про сказки», — говорила Наталья.