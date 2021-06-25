Звёздная американка наконец-то взяла себя в руки. Алиса прервёт гегемонию Тутберидзе?

В талантливую фигуристку из США уже мало кто верил, а Лью вернула четверной и рвётся на Олимпиаду. Российским девочкам впору опасаться?

Главная соперница российских фигуристок возвращается в большую игру. В прошлом сезоне восходящую звезду сборной США Алису Лью с головой накрыл пубертат. Казалось, девочка уже не выкарабкается, но Алиса взяла себя в руки и вернула сложнейшие прыжки.

Что же талантливая американка может противопоставить ученицам Тутберидзе?

И неужели именно Лью оставит Россию без полного пьедестала на Олимпиаде?

Потерянная надежда США

Есть у российских болельщиков одна забава – смотреть в сторону иностранных фигуристок и гадать, кто же из них, наконец, бросит вызов ученицам Этери Тутберидзе. Ещё пару лет назад эту позицию безраздельно занимала юная американка Алиса Лью. К 15 годам Алиса стала двукратной чемпионкой США по взрослым и установила несколько рекордов. В том числе именно Лью стала первой одиночницей, исполнившей тройной аксель и четверной прыжок в одной программе. Артистичную и вечно улыбающуюся фигуристку называли ни много ни мало главной соперницей феноменальной Камилы Валиевой в борьбе за золото Олимпиады в Пекине.

Но если Валиева в прошлом сезоне уже блистала среди сильнейших фигуристок России и убеждала всех в своей способности стать олимпийской чемпионкой, то Лью угодила в глубокий кризис. Всего за несколько месяцев Алиса выросла на 13 сантиметров и заметно прибавила в весе. Это повлияло на её технику — спортсменка не только растеряла все ультра-си, но и с простыми элементами, вроде обычных тройных прыжков и вращений, стала испытывать сложности. Кроме того, развилась старая травма, а из-за долгого карантина девочка осталась без полноценных тренировок. Возникали вопросы и к питанию спортсменки: было заметно, что придерживаться строгих диет она не собирается.

Алиса вернула сложнейшие прыжки

Исправить ситуацию Лью пыталась с помощью смены тренеры. Алиса рассталась с Лаурой Липецки, которая и вывела её на топ-уровень, и начала работу с целой командой специалистов. Однако сезон, по большому счёту, пошёл насмарку. На национальном чемпионате Алиса выглядела не так плохо, как в начале сезона, однако даже с соотечественницами не могла конкурировать на равных. Не говоря о российских звёздочках.

«Никто не должен списывать Алису со счетов или обвинять в чём-то только из-за того, что она растёт. Она становится молодой женщиной и начинает привыкать к своему новому росту, новому телу и окружению. Время взросления несёт множество вещей, которые нужно сделать, и фигурное катание или тренировки — вовсе не первая среди этих вещей», — говорил тренер фигуристки Джереми Эббот.

Казалось, что с таким подходом о серьёзных амбициях придётся забыть, но Лью всё-таки удалось доказать, что её рано списывать в утиль. Звёздная американка наконец-то взяла себя в руки: вернула достойную спортивную форму, привыкла к изменениям в организме, сбросила лишний вес. На свежем видео американка уверенно тренирует свои коронные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Пока исполнение было неидеальным, тем не менее это громкое заявление — соперницам Алисы снова стоит её опасаться. И пусть вешать ей на шею олимпийскую медаль преждевременно, очевидно, что попытки поставить крест на её карьере не увенчались успехом. В талантливую фигуристку из США уже мало кто верил, а она восстановила четверные и рвётся на Олимпиаду.

ВИДЕО ПРЫЖКОВ.

Лью не боится риска и мечтает о победе на Олимпиаде

У Алисы будет время в межсезонье, чтобы окончательно набрать форму и отточить свои навыки на соревнованиях. Если ей удастся наконец адаптироваться к новому телу и подойти к Пекину в оптимальном состоянии, то у российских девушек действительно может появиться сильная соперница. Тем более что Алиса не боится рисковать и готова в любой момент пойти ва-банк. Конечно, сложнейший контент ещё надо исполнить, но спокойнее от этого не становится.

«Возможно, если бы я отказалась от ещё одного четверного мне было бы проще. Но я не хочу стоять на месте, я хочу развиваться и двигаться вперёд. Не буду скрывать, что моя цель — Олимпиада. Думаю, выиграть Олимпийские игры хочет любой амбициозный спортсмен. До Игр ещё далеко. Но каждое соревнование, каждая тренировка, каждый новый выученный элемент приближают меня к победе на Олимпиаде», — объясняла Лью.

Лью знает свои слабые места и работает над ними

На данный момент Лью выглядит значительно слабее любой из тройки российских фавориток. Однако набор её сильных сторон позволяет при определённом раскладе обыграть и Валиеву, и Анну Щербакову, и Александру Трусову. В таком случае Алиса сможет прервать гегемонию Тутберидзе. В техническом плане её козыри — стабильный тройной аксель и владение четверным лутцем. К тому же всё указывает на то, что Лью серьёзно работает над увеличением второй оценки. Ещё с прошлым тренером она начала тренировки с Лори Николь — одним из сильнейших хореографов мира. Кроме того, американка работала над скольжением и вращениями с Каролиной Костнер.

«Она помогла мне по-другому посмотреть на фигурное катание. Мы очень много работали с ней над катанием и презентацией, она объяснила мне, что на льду я должна показывать представление для зрителя», — рассказывала Алиса.

Ранее камнем преткновения для Лью были грубые ошибки на выездах и недокруты, из-за чего фигуристка не могла сражаться с россиянками в полную силу. Если спокойная и планомерная работа яркой американской звёздочки даст плоды, то женский турнир в Пекине обязательно заиграет новыми красками. И уже никто не скажет, что наши девочки разыгрывают медали исключительно между собой.