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Дочь Тутберидзе Диана Дэвис: сборная России, переход во взрослые, обвинения в блате, перспективы

Дочь Тутберидзе уже в сборной России. Неужели Дэвис и на Олимпиаду пошлют?
Алексей Адамов
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис
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Болельщики опасаются, что в отношении Дианы и её партнёра спортивный принцип может дать сбой.

В силу обстоятельств некоторые спортсмены оказываются в центре внимания задолго до первых побед. Диане Дэвис ещё очень далеко до элиты российских танцев на льду, но по популярности и интересу болельщиков дочь тренера Этери Тутберидзе едва ли уступает лучшим фигуристам планеты.

А в следующем сезоне ажиотаж вокруг пары Дэвис/Смолкин и вовсе будет зашкаливать, ведь молодые люди официально перешли во взрослую категорию и даже попали в сборную России. И пока одни предрекают дочери Тутберидзе роскошное спортивное будущее, другие опасаются, как бы авторитет Этери Георгиевны не привёл к нарушению спортивного принципа.

Неужели Дэвис и на Олимпиаду пошлют?

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Дочь Тутберидзе тренируется в США с гуру танцев на льду

Учитывая статус мамы, положение Дианы Дэвис в российском фигурном катании априори отличается от коллег-соперников. С одной стороны, 18-летняя фигуристка и её партнёр Глеб Смолкин уже имеют тысячи персональных фанатов, тренируются в США у одного из лучших специалистов планеты и обладают уникальной для танцоров возможностью готовиться в «Хрустальном». С другой стороны, пару неизбежно сопровождают завышенные ожидания и обвинения в блате.

Диана и Глеб, сын актёра Бориса Смолкина, встали в пару перед сезоном-2018/2019, а через год переехали в США, где стали заниматься под руководством Игоря Шпильбанда — признанного гуру танцев на льду. Прогресс вылился в попадание в финал юниорского Гран-при и бронзу первенства России, а на дебютном чемпионате мира среди юниоров Диана и Глеб замкнули топ-5.

Поблажка от федерации и победа без конкурентов

Болельщики ждали, что следующий сезон обернётся для Дэвис и Смолкина настоящим прорывом, но все международные старты по юниорам были отменены, а выступать в России мешали последствия перелома ноги у партнёрши. В итоге Диана и Глеб порадовали болельщиков своим катанием лишь однажды — в финале Кубка России, куда были допущены в обход установленных критериев отбора. Из-за ситуации с коронавирусом федерация сделала поблажку дочери Тутберидзе.

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По стечению обстоятельств турнир прошёл без ведущих юниорских дуэтов России, а Дэвис и Смолкин уверенно подтвердили статус фаворитов. Тем не менее без бурных обсуждений не обошлось. Юные Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол произвели на многих зрителей даже более сильное впечатление, чем победители, так что их проигрыш аж в 15 баллов казался неоправданным. Вряд ли бы этот результат хоть кого-то заинтересовал, не будь Диана наследницей самой Тутберидзе, но в данных обстоятельствах у болельщиков возникла масса вопросов к арбитрам.

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Как будут судить дочь Тутберидзе на взрослом уровне

Финал Кубка России — 2021 стал для Дэвис и Смолкина не только самым успешным, но и заключительным юниорским турниром в карьере. Уже в следующем сезоне пара собирается выступать во взрослых соревнованиях, что во время общения с поклонниками подтвердила сама Диана. Возможно, фигуристы остались бы в юниорах, чтобы наконец выиграть что-то стоящее на международном уровне, но камнем преткновения стал возраст партнёра, которому в августе исполнится 22.

На взрослом уровне пара Дэвис/Смолкин начинает с хороших стартовых позиций. Дочь Тутберидзе уже попала в сборную России, оказавшись вместе с партнёром в резерве национальной команды. Не секрет, что в танцах на льду негласно действует принцип очереди. Иными словами, обыграть более статусных соперников практически невозможно, так что своего места на пьедестале (или вообще на крупных турнирах) приходится ждать. В этой связи шансов на участие в главных стартах в следующем сезоне у Дэвис и Смолкина минимум, ведь по результатам и уровню катания они в лучшем случае входят в десятку сильнейших дуэтов России.

Однако у болельщиков есть опасения, что спортивный принцип в отношении этого дуэта может дать сбой. Опасения эти основаны на авторитете матери Дианы, которая годами приносит России медали крупнейших турниров среди одиночниц. В соцсетях и на форумах много скептических комментариев:

— Ну всё, остальным можно заканчивать.

— Пока не видно, за счёт чего они могут побеждать. Но если сами добьются чего-то, то честь и хвала.

— Кто-то сомневается, что у дочки Тутберидзе всё будет хорошо?

Отдельные фанаты даже предполагают, что Дэвис и Смолкина пошлют на Олимпиаду в Пекине! Впрочем, в такое развитие событий верится слабо, ведь неизбежен грандиозный скандал.

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Дэвис и Смолкин держат курс на Олимпиаду-2026

Куда вероятнее, что Дэвис и Смолкин, обладая отличными условиями для подготовки (кто ещё из наших танцоров может позволить себе жить и тренироваться в США?), будут нацелены на Олимпиаду-2026 в Италии. К тому моменту Диане будет 22 года, а Глебу — 26. Оптимальный возраст для успеха в танцах. Увенчается ли этот пусть триумфом, будет зависеть от многих факторов, включая личные отношения. Не секрет, что Дэвис и Смолкин — пара не только на льду, что помогает им гармонично смотреться вместе во время выступлений.

Но ещё важнее, как Диана будет справляться с огромным психологическим давлением. Даже если у Дианы и Глеба не будет никакой протекции со стороны федерации и судей, их оценки и позиции всё время будут рассматривать под лупой и подробно обсуждать. Такова уж участь детей звёздных родителей. Вряд ли Дэвис хочется остаться в истории дочкой великой мамы, которая так и не смогла оправдать её ожиданий. А потому сумасшедшая мотивация Диане обеспечена.

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Теги Фигурное катание Прочие турниры •••

Заглавное фото: instagram.com/di__davis

Источник: «Чемпионат»

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