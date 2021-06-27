«Это продуманная акция». Как Тарасову обвинили в краже знаменитых российских фигуристов

Знаменитые советские фигуристы Марина Климова и Сергей Пономаренко на пути к долгожданной олимпийской победе терпеливо выстояли положенную в танцах «очередь», но за шаг до главного момента в карьере оказалась на грани катастрофы.

И если грандиозный допинговый скандал за год до Олимпиады каким-то чудом удалось замять, то некрасивая смена тренера до сих пор отзывается болью в сердце их многолетней наставницы Натальи Дубовой.



Так могли ли Марина и Сергей стать олимпийскими чемпионами без помощи Татьяны Тарасовой?



И почему Татьяну Анатольевну прямым текстом обвинили в краже знаменитых российских фигуристов?

Так должны выглядеть танцы на льду

Марина Климова начала карьеру в родном Свердловске, а после первых успехов приняла приглашение Натальи Дубовой и переехала в Москву. Перспективная уральская фигуристка встала в пару с Сергеем Пономаренко, который к тому моменту уже завоевал два золота юниорских чемпионатов мира вместе с Татьяной Дурасовой.



Дубова, несмотря на сложный характер и определённую категоричность в отношении учеников, обладала непререкаемым авторитетом в советских танцах на льду и во многом определяла развитие этой дисциплины. В частности, именно Наталья Ильинична создала вальс, который впоследствии стал обязательным. Да и вся строгость требовательного специалиста обычно оставалась на катке, а за его пределами Дубова говорила о своих воспитанниках с трепетом и искренне переживала их проблемы и нереализованные мечты.



К моменту возникновения пары Климова/Пономаренко, Дубова уже была опытным специалистом с собственным тренерским почерком и титулованными учениками, но именно Марина с Сергеем принесли тренеру победы на крупнейших турнирах. За 12 лет работы с Дубовой фигуристы, которых за красивое и гармоничное катание считали образцовым танцевальным дуэтом, выиграли два чемпионата мира, трижды были чемпионами Европы и привезли медали с двух Олимпийских игр.

Болезненное поражение накануне Олимпиады

Настоящего доминирования Климовой и Пономаренко пришлось ждать целых шесть лет. Они терпеливо выстояли очередь сначала за британцами Джейн Торвилл и Кристофером Дином, а затем за соотечественниками Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным. Казалось, следующие четыре года пройдут под знаком лидерства опытной пары Дубовой – Климова и Пономаренко отточили свой фирменный стиль, отличавшийся потрясающей интерпретацией классических произведений, филигранным владением коньком и удивительным вниманием к мелочам. Каждый жест, каждое движение Марины и Сергея были уместными и завершёнными, доставляя истинное наслаждение поклонникам.



Поначалу третий для пары олимпийский цикл складывался удачно. Марина и Сергей выиграли три чемпионата Европы и два чемпионата мира подряд, но за год до Олимпиады столкнулись с тяжелейшим испытанием. На чемпионате планеты-1991 в Мюнхене советские фигуристы уступили французам Изабель и Полю Дюшане, завоевавшим симпатии судей и зрителей артистичностью и непосредственностью. Марина и Сергей не допустили серьёзных ошибок, но их состояние на том турнире явно не было идеальным.

Грандиозный допинговый скандал

Накануне главного старта предолимпийского сезона Климова и Пономаренко оказались в центре грандиозного и небывалого для советского спорта допингового скандала. Проба А 24-летней фигуристки, сданная на чемпионате Европы в Софии, показала абнормальное соотношение между тестостероном и эпистероном. Специалистам эта формулировка намекает на употребление спортсменом искусственных гормонов. Громкая история стала достоянием СМИ, а особенно её смаковали американские издания. Стоит ли говорить, что тон этих публикаций был обличительным, а предположение о невиновности Климовой даже не рассматривалось.



Можно только догадываться, скольких нервов и переживаний спортсменам стоил этот скандал, но главное, что закончилось всё максимально благополучно. Международный союз конькобежцев отправил пробу Б Климовой из неаккредитованной софийской лаборатории в Кёльн. Там в анализе фигуристки ничего подозрительного не обнаружили, и спортсменов допустили до чемпионата мира.



Естественно, журналисты и болельщики ещё долго искали причины произошедшего. По версии, выдвинутой известным журналистом Артуром Вернером, очистить доброе имя Климовой помог профессор Сергей Португалов, друживший со специалистом из кёльнской лаборатории Манфредом Донике. Впрочем, всё могло быть гораздо прозаичнее: условия работы в софийской лаборатории действительно оставляли желать лучшего, что делало высоким риск ошибки.

Тренер Дубова сочла уход Климова и Пономаренко кражей

Хотя история с допингом закончилась сказочным хэппи-эндом, поражение на чемпионате мира поставило Климову и Пономаренко в тяжёлую ситуацию. Выиграть Олимпиаду без победы на прошлом чемпионате мира в танцах на льду казалось практически невозможным. Нужны были кардинальные изменения, и Климова с Пономаренко решили уйти к Татьяне Тарасовой. Фигуристы признавались, что разлад с Дубовой произошёл ещё задолго до 1992 года, однако на судьбоносное решение их толкнули только крайние обстоятельства.



«Мы выиграли чемпионат мира-89 с программой, которую подготовили практически без участия Натальи Ильиничны. Уже тогда прекрасно понимали, что у нас есть только один шанс удержаться наверху — поменять стиль. Дубова была категорически против и после чемпионата настояла на своем — убедила нас вернуться к старому образу. Мы слишком поздно поняли, что сделали ошибку», — рассказывал Пономаренко в интервью Елене Вайцеховской.

Несмотря на творческие разногласия с учениками, Дубова к их уходу оказалась не готова и даже называла поступок Тарасовой кражей.



«У меня не было таких связей. Председатель федерации дружил с этим тренером. Я была тренером молодым, начинающим. Меня вызвали в Спорткомитет, говорят: «Наталья Ильинична, вы рвётесь к победам, а тут есть пара Моисеева с Миненковым. Возьмёте их?». А они списанные были. Я понимала, что, если они проиграют, то меня вместе с ними выкинут. Я нахожусь на чемпионате Европы с Моисеевой и Миненковым в Копенгагене, и мне нужно было быстро перелететь в Свердловск на Спартакиаду народов СССР. И что вы думаете, летят спортсмены, тренеры, а у меня там Климова с Пономаренко. А мне говорят: «Ты не полетишь». Это продуманная акция, я потом-то узнала об этом. Туда летит другой тренер, который потом, не побоюсь этого слова, их украл просто», — рассказывала Наталья Ильинична.



Татьяна Анатольевна же говорила, что у неё и в мыслях не было брать чужих фигуристов, а инициатива перехода исходила от самих спортсменов.

Климова и Пономаренко сломали систему

Даже с учётом авантюрной смены тренера менее чем за год до Олимпиады, Климова и Пономаренко не были главными фаворитами Игр в Альбервиле. Представить, что судьи позволят действующим чемпионам мира проиграть на собственном льду, было практически нереально. Однако Климова и Пономаренко под занавес любительской карьеры отошли от привычных образов, пошли ва-банк и совершили невозможное. Для произвольного танца спортсмены предпочли произведение Баха, и это решение было достаточно рискованным.



«Маринка была вся поглощена выбранной музыкой, она с ней ела, пила, спала. Как циркачи живут со своими предметами, которые они крутят на арене, так и она не выпускала записи из рук», — объясняла выбор музыки Тарасова.

Выступление отечественной пары, определенно, стало феерией, взрывом, который просто не мог не затронуть каждого. Они смогли выстоять, пройти через все испытания и за это получили долгожданную награду. Не смогло помешать даже отравление партнёра прямо перед выступлением, бессонница партнёрши и переживания тренера. Музыка, хореография, владение коньком, эмоции – Климова и Пономаренко катались наотмашь, как в последний раз. Это была по-настоящему удивительная победа, ведь выиграть, сойдя до этого с пьедестала, раньше не удавалось никому.



Сразу после выстраданного успеха Марина и Сергей с лёгким сердцем ушли из спорта. Решение это было обдуманным, поскольку к тому моменту фигуристы уже восемь лет состояли в браке и всерьёз задумывались о детях. Осуществить планы им удалось в США, где у знаменитой пары родились двое сыновей. Энтони, кстати, пошёл по стопам родителей и довольно успешно выступает в танцах на льду. Правда, под американским флагом.