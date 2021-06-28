«Хоть кто-то не боится!» Смелые слова Тарасовой о Черчесове восхитили футбольных фанатов

Знаменитому тренеру фигуристов даже предлагают возглавить сборную России по футболу. Всё равно хуже не будет?

Выступление сборной России на футбольном чемпионате Европы признают провальным все. При этом о необходимости увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера из известных и авторитетных людей говорят единицы.

Легендарный тренер фигуристов Татьяна Тарасова возмутилась реакцией Черчесова на разгромное поражение сборной России и открыто заявила, что наставнику пора уходить. Смелость и категоричность Татьяны Анатольевны нашла отклик у поклонников футбола, а некоторые из них даже предлагают назначить её вместо Станислава Саламовича.

Болельщики уверены, что Тарасова справилась бы с нашими футболистами не хуже!

Фигуристы не остались в стороне от критики сборной России

Сборная России по футболу бесславно вылетела с чемпионата Европы, набрав три очка и разгромно уступив бельгийцам и датчанам. По факту, наша команда не попала в число 16 лучших сборных Старого Света. На фоне фигуристов, которые на прошлом чемпионате Европы собрали всё золото и завоевали 10 медалей из 12, такой результат выглядит грандиозным провалом. Естественно, футболисты заслужили обильную критику как от простых болельщиков, так и от других спортсменов, чьи достижения гораздо круче, а зарплаты и популярность несоизмеримо ниже.

Не остались в стороне и представители фигурного катания, для которых любое место ниже первого – поражение. Алексей Мишин увидел причину неудачи российской сборной на Евро в отсутствии лидерских качеств у тренера, а также в состоянии самого футбола в стране, его структуре и принципах. Евгений Плющенко возложил ответственность на игроков и предложил государству больше вкладывать в фигурное катание.

Тарасова призвала Черчесова уйти в отставку

А дальше всех пошла Татьяна Тарасова. Сначала великий тренер отказалась комментировать события в чужом виде спорта, однако затем всё-таки изложила свою точку зрения: как всегда прямо и резко. Передумать её заставили слова Станислава Черчесова, который вместо извинений перед страной назвал матч с Данией лучшим по качеству игры.

«Я бы на его месте уже сама ушла. Меня интересует то, как играет команда. Черчесов говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший.

Чемпионат Европы — это же было главное соревнование сезона, верно? Поймите, я привыкла к другим результатам в хоккее, фигурном катании, футболе. Я жила в доме, где жили Федотов, Дёмин, Бобров. Мы выигрывали когда-то, понимаете?» — сказала Тарасова.

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Тарасова имеет право критиковать Черчесова

Слова Татьяны Анатольевны могут показаться чересчур категоричными, однако она имеет полное право выражать своё мнение. Как тренер высочайшего класса, Тарасова способна качественно оценить ситуацию и вынести справедливый вердикт. Её авторитет в мире спорта признают даже те, кто не отличит парное катание от танцев. В общей сложности её ученики выиграли 42 золотых медали чемпионатов мира и Европы, а также семь раз брали золото Олимпийских игр — в трёх дисциплинах из четырёх возможных.

Отдельные осечки случались и у Тарасовой, но реагировала она на них не в пример Черчесову. Например, одни из первых и дорогих её сердцу учеников, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, в конце 80-х переживали спад результатов. Повлияли многие причины, но тренер взяла на себя ответственность и, пожертвовав собственной репутацией, отпустила спортсменов. При этом она нашла Миненкову и Моисеевой нового наставника, который помог им вновь добиться успеха. Татьяна Анатольевна понимала, что ей больше нечего дать своим любимым детям, как она называла Ирину и Андрея. Иными словами, Тарасова, в отличие от того же Черчесова, не стала держаться за должность и отошла в сторону во благо своих подопечных.

Тарасова может тренировать футболистов не хуже Черчесова?

Татьяна Анатольевна не претендует на роль знатока футбола, она просто констатирует, что поведение главного тренера сборной России в данных обстоятельствах выглядит неуместным. Казалось бы, очевидный факт, понятный миллионам болельщиков. Но среди известных персон так мало тех, кто осмеливается говорить о необходимости отставки Черчесова, что в глазах футбольных фанатов Тарасова выглядит настоящим героем и борцом за справедливость. Резкие слова Тарасовой в адрес Черчесова восхитили футбольных фанатов. Дошло до того, что некоторые даже предлагают доверить Татьяне Анатольевне пост наставника национальной команды. Мол, хуже всё равно не будет. С этим согласны многие читатели «Чемпионата» и пользователи соцсетей.

— Тарасова — это как Капелло, Моуриньо и Анчелотти вместе взятые в своём виде спорта.

— Можно относиться к Татьяне Анатольевне как угодно, но это глыба, настоящий человек, личность. Она знает, что такое спорт.

— Да даже её поставь – хуже не будет.

— У вас, Татьяна Анатольевна, есть совесть и честь, в отличие от великого футбольного тренера!

— Тарасова справилась бы лучше, ибо и сама чемпионкой была, и делала из людей чемпионов.

— Хоть кто-то не боится. Спасибо, Татьяна Анатольевна!

— Вы выигрывали трофеи и были гордостью страны, а Черчесов выигрывает деньги и позорит Родину!