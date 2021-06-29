Тутберидзе не обманешь. Почему Трусовой нужны лиричные программы для победы на Олимпиаде

Несмотря на отсутствие крупных побед, именно Александре Трусовой было суждено стать символом радикальных перемен в женском фигурном катании. Саша первой в истории сделала два четверных в одной программе, первой прыгнула тулуп, лутц и флип в четыре оборота, первой овладела всеми возможными квадами.



Из-за страсти «Русской ракеты» к сложным элементам к её программам принято относиться снисходительно. Мол, Саша просто катит от прыжка к прыжку, а хореографией там и не пахнет. Но на самом деле за плечами Трусовой уже есть несколько выдающихся постановок, которые хочется пересматривать и пересматривать. Причём не только из-за удивительно лёгких четверных.

Ещё у Плющенко Саша показала, что может быть нежной и робкой, женственной и изящной. И если в группе Тутберидзе решат использовать новые качества повзрослевшей фигуристки, то нас ждёт шедевр на все времена. Это у Плющенко такие постановки выглядели сыро, но Этери всё исправит.



Почему же именно лирические образы способны принести Трусовой олимпийское золото?

Маленькая девочка в сером невзрачном платье

Вопреки расхожему мнению, программы Трусовой никогда не были идентичными. В своём первом взрослом сезоне «Русская ракета» катала короткую программу под «Пер Гюнта» Эдварда Грига. Маленькая угловатая девочка в сером невзрачном платье на протяжении года получала достаточно низкие баллы за компоненты. Особенно хорошо это было видно при сравнении с оценками главных конкуренток — других фигуристок из «Хрустального».



Недостатки катания и так не очень пластичной Саши становились ещё более явными, и в какой-то мере этого требовала сама программа, более подходящая для детских или юниорских соревнований. Постановка не предполагала сильного проявления эмоций или мощного артистизма — достаточно было просто выйти на лёд и исполнять прыжки, вращения, дорожки. Такой яркой фигуристке, как Трусова, каждый раз нужно удивлять, привлекать к себе внимание, а «Пер Гюнт» с этой задачей явно не справлялся.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Плохая хореография в программах Трусовой — миф

Видимо, понимали это и в «Хрустальном», поскольку дальше Трусовой придумывали в основном яркие и запоминающиеся образы, которые теперь ассоциируются только с ней. Они как бы граничат и даже пересекаются с её личностью.



В «Дракарис», например, нужно было быть сильной, властной и даже всемогущей. Наверное, никто не смог бы справиться с этой задачей лучше, чем «Русская ракета», потому что она — настоящее воплощение мужества, твёрдости, уверенности. Образ королевы драконов, музыка из легендарной «Игры престолов» и Александра Трусова, такая маленькая и бесстрашная, безумно подходили друг другу.



Не менее органично Трусова смотрелась и в «Пятом элементе». Болельщики практически сразу окрестили Сашу космической, поэтому в образе инопланетянки она выглядела максимально гармонично. Ей нельзя было не поверить, потому что обычные люди такое делать просто не в состоянии. А неординарный костюм, музыка, будто вводящая в состояние прострации, и необычные хореографические фишки дополняли образ пришельца с другой планеты.



Были в коллекции Трусовой не только фантастические сюжеты, но и настоящий боевик на льду. Юниорская программа «Убить Билла» была лишена глубокой идеи, зато нравилась зрителям своей простотой и позволяла Саше выложить на стол все козыри. И опять же эту постановку нельзя назвать посредственной с точки зрения хореографии, ведь она изобилует интересными находками. Одни дорожки, идеально вписанные в сюжет, чего стоят!

Трусова доказала, что может быть разной

До перехода к Плющенко в послужном списке Трусовой не было лирических программ. Саша говорила, что желание попробовать себя в новом образе стало одной из причин смены тренера, однако и команду Тутберидзе можно понять. Даже в быстрых и атлетичных программах Трусовой не всегда удавалось эмоционально раскрывать образы, заставлять зрителей сопереживать. Поэтому медленная музыка и ставка на артистизм могли обернуться провалом.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Плющенко же сразу пообещал поставить для «Русской ракеты» такие программы, которых у неё ещё не было. И в целом обещание сдержал. Поначалу выбор «Ромео и Джульетты» в качестве темы произвольной программы больше напоминал рекламную акцию. Представить Сашу в образе, требующем передачи огромного спектра эмоций, удавалось с трудом. Тем не менее программа всё-таки получилась очень интересной. Трусова, быстрая и сильная, не потеряла свою индивидуальность, но раскрылась с новой стороны. Другое дело, что программа так и не была доведена до ума, но это вопрос уже не к самой фигуристке, а к уровню постановщиков и тренеров. Главное, что даже в этой откровенно сырой программе Саша продемонстрировала умение перевоплощаться на ходу, быть разной и давать эмоции.

А апофеозом стремления Трусовой к лирике стала «Аппассионата» от Secret Garden. По-настоящему волшебная и очень нежная музыка, казалось, совсем не подходит непоколебимой и волевой фигуристке. Однако первое впечатление обманчиво. «Русская ракета» в этой программе была не то что женственной, она завораживала движениями, хореографией, взглядами. Возникало ощущение, что мы проживаем программу вместе с Сашей, чувствуем её, музыку — абсолютно всё.



Многие смотрели на Сашу через призму скандального ухода от Тутберидзе и искали недостатки даже там, где их не было, однако по факту Трусова действительно предстала более интересной и многогранной фигуристкой. Мы начали наслаждаться не только прыжками, но и её дорожками, вращениями, энергией, в конце концов.

Почему Трусовой нужны лиричные программы на олимпийский сезон

Несмотря на отсутствие побед, прошлый сезон не прошёл для Трусовой даром. Благодаря ему мы узнали, что Александра — не только сильная и бесстрашная, но и нежная, робкая, женственная. И как бы хотелось увидеть её именно такой в олимпийском сезоне: лиричной и немного волшебной.

Очень сомневаюсь, что такое преображение Трусовой ускользнёт от Этери Тутберидзе, которая как раз славится умением тонко чувствовать фигуристок и виртуозно раскрывать их сильные стороны. Сам факт возвращения Саши в «Хрустальный» означает, что она полностью доверяет своей новой-старой команде и наверняка согласится, если ей вновь предложат стремительные экшн-программы. Но всё-таки что-то подсказывает, что Тутберидзе снова удивит всех и подберёт для Саши трогательный образ под медленную лиричную музыку.



Да, у Плющенко всё это выглядело незаконченным и недоработанным, но Тутберидзе не обманешь. Она наверняка видит, что Трусова изменилась, повзрослела, стала глубже и чувственнее. Всё это позволит поставить более сложные программы, в которых можно впечатлить судей артистизмом и получить более высокие оценки за компоненты. Больше нет необходимости эксплуатировать образы супергероев, тем более с лиричными постановками у Трусовой куда больше шансов на олимпийское золото. В противном случае отставание по второй оценке может стать для Саши роковым.