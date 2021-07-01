«Даже психологи не помогали». Исповедь многострадальной российской фигуристки

Жизнь фигуриста после ухода из спорта не всегда напоминают сказку. Эффектная Мария Сотскова на льду всегда казалась жизнерадостной и счастливой, но после провала на Олимпиаде оказалась в глубокой депрессии.

Нереализованность в профессии, потеря близкого человека, грандиозный допинговый скандал, эмоциональное расставание с мужем после нескольких месяцев брака – сколько же несчастий выпало на её долю! Но, кажется, затянувшаяся чёрная полоса в жизни завершается. По крайней мере, Мария разобралась в себе и поняла, в чём причина её психологических проблем.

Многострадальная российская фигуристка решилась на настоящую исповедь.

Неприятности начались после провала на Олимпиаде

Мария Сотскова несколько лет радовала зрителей удивительно гармоничным и взрослым катанием. Её грацию и лёгкие пролётные прыжки отмечали ведущие специалисты страны, однако на главном старте в карьере — Олимпиаде в Пхёнчхане — талантливая фигуристка осталась в тени более звёздных Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Мария ошиблась, оказалась далеко от пьедестала и впала в уныние.

Сотскова проходила через психологические проблемы, бессонницу и панические атаки, но не опускала руки. Только позже она призналась, что боль и разочарование оказались настолько сильны, что сохранять позитивный настрой становилось всё сложнее. Летом 2019-го Мария потеряла отца, а через год окончательно оставила попытки вернуться в большой спорт.

«Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, несмотря на желание. Даже психологи не помогали. После тяжёлых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению», — объясняла причины Мария.

Дисквалификация на 10 лет и крах семейной жизни

После расставания с фигурным катанием Мария с головой ушла в учёбу. Казалось, погружение в мир балетного искусства поможет ей шагнуть в новую жизнь, но неприятности никак не хотели отступать. Допинг-проба Сотсковой дала положительный результат на фуросемид. К тому моменту спортсменка уже не тренировалась и не выступала, однако официально карьеру не закончила, а потому вынуждена была понести суровое наказание — отстранение от любой деятельности, связанной со спортом, на 10 лет. Неосторожность Сотсковой привела к грандиозному допинговому скандалу и обвинениям в её адрес.

Не заладилась и семейная жизнь. Через полгода после свадьбы супруг Марии Михаил Омельчук сообщил о разводе.

«Я убеждён был, что, несмотря ни на что, нужно было быть вместе. Раз мы семья. Но мы разошлись и поэтому разводимся. Бог знает, я тебе был всегда верен, предан и готов был и буду всегда тебе во всём помочь. Всегда буду тебя любить! Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх», — писал Омельчук.

Фигуристка Сотскова откровенно рассказала о проблемах

Подобные потрясения серьёзно сказались на моральном самочувствии Марии. Пожалуй, в России нет более многострадальной фигуристки. По её признанию, она впала в депрессию, из которой не могла выйти без помощи специалистов. Одной из причин такого состояния стала неопределённость в жизни после ухода из фигурного катания. На спортсменку давил груз ответственности, расстраивало отсутствие результатов, но вместе с тем, когда всё это прекратилось, Сотскова почувствовала пустоту. Часто профессиональные фигуристы не знают, что делать после завершения карьеры, они испытывают сложности с тем, чтобы адаптироваться в новой для них реальности. Именно через это и прошла Мария.

«Сначала мне казалось, что я просто устала и нужно отдохнуть. Но позже я поняла, что у меня произошло выгорание. Первая и основная причина, по которой такое случилось, — это неоправданные ожидания. Когда ты долго к чему-то идёшь, взваливая на себя груз ответственности, в первую очередь, перед собой, а на выходе не получаешь желаемого результата.

Но жизнь вносит свои коррективы, и по ряду причин моей мечте не суждено сбыться. Долгое время я находилась в постоянной усталости, были проблемы со сном, ничего не получалось, всё валилось из рук, а самое ужасное — стал теряться вкус к жизни», — говорится в обращении Марии к подписчикам, которое очень похоже на исповедь.

К счастью, Сотсковой всё же удалось выбраться из психологической ямы, и теперь она уверена, что негатив и тяжёлые испытания остались в прошлом.

«В итоге я поняла, что никто не сможет мне помочь, кроме меня самой. Я просто договорилась с собой относиться к себе лояльнее. Радоваться мелочам, хвалить себя, позволять себе ошибаться, ставить свои желания во главе всего и, наконец, просто любить и уважать себя и свой выбор. И мне стало легче дышать», — написала Сотскова.