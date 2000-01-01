Дочь Тутберидзе обвиняют в блате
Решение отправить Диану Дэвис на Гран-при вызвало скандал. Даже фигурист сборной России не выдержал!
Диана — единственный ребёнок Этери Георгиевны. Тренер признавалась, что настоящую радость ей доставляют лишь победы дочери.
Диана и её партнёр Глеб Смолкин в этом сезоне уже попали в резерв сборной России в танцах на льду.
Дуэт нередко упрекали в особом отношении федерации. А попадание Дэвис и Смолкина на этап Гран-при вызвало громкий скандал.
Дочь Тутберидзе и сын актёра Бориса Смолкина не выполнили критерии отбора и попали на Гран-при в обход правил.
Странное решение федерации вызвало волну негодования у болельщиков. Многие обвиняют пару в блате.
Пользователи соцсетей сетуют на нарушение спортивного принципа и считают, что сказалось влияние Тутберидзе. «Этери должно быть стыдно», — пишут поклонники фигурного катания.
Недовольство происходящим выразил и фигурист сборной России Игорь Ерёменко. Его дуэт с Софьей Шевченко остался без единого этапа Гран-при, хотя по всем параметрам опережает пару Дэвис/Смолкин.
«Надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам всё-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом», — написал Шевченко.
Дочь Тутберидзе обвиняют в блате
Читайте также