Дерзкий поступок Коляды. Почему лучший фигурист России отказался от выдающейся программы

Михаил будет штурмовать олимпийский сезон с номером под музыку из «Списка Шиндлера». И это большой риск.

Одна из главных интриг межсезонья раскрыта. Лучшему фигуристу России Михаилу Коляде всё-таки сменили произвольную программу. В новом сезоне вместо восхитившего болельщиков «Белого ворона» мы увидим постановку под музыку из «Списка Шиндлера».

Юлии Липницкой эта композиция принесла всемирную известность и помогла победить на Олимпиаде в Сочи. Болельщики гадают, сможет ли Михаил так же пронзительно раскрыть на льду сложнейшую тему холокоста.

Или отказ от признанного шедевра станет для Коляды роковым?

Коляда и «Белый ворон» просто созданы друг для друга

Произвольная программа трёхкратного чемпиона России Михаила Коляды «Белый ворон» настолько запала в душу поклонникам фигурного катания, что они буквально умоляли фигуриста сохранить её на олимпийский сезон. Такие мысли посещали и самого Коляду, но в итоге в новый сезон Михаил и его тренер решили идти с новой программой – номером под саундтрек к фильму «Список Шиндлера» в постановке популярного хореографа Дмитрия Михайлова.

Многих болельщиков и даже специалистов такие новости расстроили. И совершенно понятно почему. На протяжении года мы наблюдали за тем, как «Белый ворон» становится всё более совершенным, а сам Коляда порхает надо льдом, проживая за 4 минуты целую жизнь. На пронизанную драматизмом постановку Илью Авербуха вдохновила история советского танцовщика Рудольфа Нуреева, сбежавшего за рубеж. По сути, программа о том, как стремление к свободе и желание быть неповторимым берут верх над страхами и ограничениями.

Коляда признавался, что постановка «Белый ворон» нравится ему, потому что она как раз про него. Несмотря на все разочарования и падения, он остается несломленным и рвётся к мечте вопреки критике и обстоятельствам. Видно, что Михаила на этом трудном пути сопровождает бесконечная любовь к фигурному катанию, что невольно заставляет сопереживать ему и желать успеха.

Почему Коляда поменял программу перед олимпийским сезоном

После перехода к Алексею Мишину у него будто открылось второе дыхание, появились силы творить и создавать что-то новое. И тут свежий, непохожий ни на что «Белый ворон» пришёлся как нельзя кстати. Программа доводила до мурашек и била прямо в сердце.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отказ от «Белого ворона» — это дерзкий поступок, ведь выбор в пользу другой постановки намекает, что Михаил хочет большего и готов переплюнуть выдающуюся постановку. Смена произвольной, на первый взгляд, кажется рискованной и даже не совсем логичной, но на то были причины. На протяжении сезона специалисты восхищались невероятной постановкой, и к концу командного чемпионата мира от этого стало немного не по себе. Возможно, Михаил с тренером решили изменить программу, чтобы не произошло перегорания, а номер-сенсация не превратился в рутину.

«Список Шиндлера» — залог успеха?

Для новой программы Коляды выбрана куда более распространённая тема. Фигуристы часто обращаются к фильму «Список Шиндлера», повествующему о трагедии холокоста, его жертвах и, конечно, о мужественном человеке, нашедшем в себе силы пойти против системы. Эта одновременно трогательная и ужасающая история заслуженно получила семь «Оскаров», включая награду за лучшую оригинальную музыку. Её обладателем стал композитор Джон Уильямс, который также написал музыку к «Гарри Поттеру», «Одному дома» и даже «Звёздным войнам».

За композицией из «Списка Шиндлера» стоит сложная, но цепляющая зрителей история. Здесь недостаточно изящных движений и умения преподносить себя, но при правильной передаче эмоций программа на эту музыку смело может претендовать на звание шедевра. Именно это произошло с номером Юлии Липницкой, чьей девочке в красном пальто на Олимпиаде в Сочи рукоплескал весь мир.

Под музыку из «Списка Шиндлера» Алёна Савченко и Роберт Шолковы в 2009 году выиграли чемпионаты Европы и мира. Их программа была по-настоящему сильной и интересной, и огромную роль в этом сыграла именно идейная составляющая. Немецкие фигуристы тогда показывали самое настоящее представление, понять которое смог бы абсолютно каждый. Свой вариант известной темы показывала и Ирина Слуцкая, создавшая удивительно нежный и трогательный номер.

Коляда идёт на оправданный риск

Если абстрагироваться от того, что «Список Шиндлера» приходит на смену гениальному «Белому ворону», то выбор программы стоит признать правильным. У Коляды есть всё, чтобы сделать уникальную версию довольно избитой темы.

«Образ, который мы катаем — это не абстрактно про всю скорбь и горе еврейского народа, а непосредственно сам Оскар Шиндлер и его доброе дело, спасшее множество жизней», — делится подробностями постановки хореограф Михайлов.

Очевидно, что для Коляды «Список Шиндлера» — настоящий вызов и большой риск. Уже понятно, что его новую программу будут сравнивать не только с прошлогодним «Белым вороном», но и с другими постановками под музыку из известного фильма. Однако если эта высокая планка Михаилу покорится, то этот номер имеет все шансы войти в «золотую» коллекцию мирового фигурного катания.