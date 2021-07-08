«Да, мы живём вместе». Что связывает Медведеву с известным болгарским певцом

Болельщики давно уверены, что у Жени и Кристиана роман. А молодые люди только отшучиваются.

Евгения Медведева редко говорит о личной жизни. Фанатам остаётся теряться в догадках, свободно ли сердце яркой и талантливой фигуристки. В отсутствие подтверждённой информации журналисты и болельщики предлагают всё новых персонажей на роль избранника двукратной чемпионки мира.

Чаще всего Медведевой приписывают романтические отношения с юным болгарским певцом Кристианом Костовым. Молодые люди не скрывают тёплых дружеских чувств, появляются вместе на публике и активно помогают друг другу в творчестве. А недавно Женя и Кристиан поучаствовали в довольно смелой совместной фотосессии.

Так что же связывает Медведеву с известным болгарским певцом?

Случайное знакомство и обмен номерами

Очное знакомство Медведевой и Костова состоялось в студии «Пусть говорят», где обсуждали результаты Евровидения-2018. Ни певцу, ни спортсменке не дали сказать и слова, поэтому Жене и Кристиану пришлось развлекать себя самим. После коротких бесед во время рекламных пауз стало понятно, что они находятся на одной волне, и по окончании шоу Медведева и Костов обменялись номерами. До появления на телевидении спортсменка и певец ничего не знали друг о друге. А через полгода их уже было трудно представить поодиночке — настолько они сдружились.

«Два часа мы сидели рядом, но нам не дали сказать ни слова. Мы понятия не имели друг о друге раньше, несмотря на то что после Олимпиады это было и по телевизору начинался балаган: Медведева переходит или не переходит. Да и о Евровидении много говорили по телевидению, но мы вообще друг о друге не слышали», — рассказывала Медведева.

Медведева рассказала о любви под музыку Костова

Отношения фигуристки и певца строились на взаимном уважении: Кристиан восхищался спортивным талантом Жени, а та вдохновлялась его невероятно мелодичным голосом. Медведевой так понравилась песня, с которой Костов выступал на Евровидении-2017, что она загорелась идеей использовать её в показательном номере. Спортсменка сама поставила хореографию, сшила костюм и в итоге представила многотысячной канадской аудитории трогательную историю любви под музыку Beautiful Mess.

В России же фанаты смогли увидеть это выступление позже, зато в более приятной обстановке — Женя вместе с Кристианом порадовали своих поклонников ярким и эмоциональным поздравлением в новогоднюю ночь. Женя показывала обновлённую версию номера на льду Патриарших прудов, а Кристиан аккомпанировал ей живым исполнением полюбившейся многим песни.

От зрителей не ускользнуло, что Медведева и Костов очень органично вжились в роль счастливых влюблённых — их взгляды, улыбки, мимолётные прикосновения — всё было настолько правдоподобным, что в сети тут же заговорили о романе.

«Ты ангел, Женя. Спасибо тебе за то, что есть у меня в жизни и позволила быть просто безумно счастливым и гордым! Для меня это честь, что ты используешь мою песню для твоего выступления. Ты действительно совершенство», — писал Костов, чем только подогрел слухи о романтических отношениях со звездой фигурного катания.

Медведева отвергает слухи о романе с Костовым

Новая волна обсуждений личной жизни Медведевой поднялась после участия Евгении и Кристиана в довольно необычной и откровенной фотосессии. В одной из её частей фигуристка и певец предстали в роли главных героев аниме «Ходячий замок» — таинственного чародея Хаула и его возлюбленной Софи.

Тем не менее молодые люди неизменно опровергают все предположения о романе, настаивая, что их связывает исключительно крепкая дружба.

«Что нас связывает? Теперь я стал переживать за Женю больше, чем за самого себя. Честно! Мы с ней очень близкие друзья. Когда она переехала в Канаду, это был трудный период — в том числе и для её друзей. Любовь? Нет, мы просто друзья. Она очень хороший друг», — рассказывал Кристиан.

На все попытки журналистов докопаться до истины Костов и Медведева отшучиваются.

«А ты думаешь, я за ней не ухаживал? Я шучу. Хотя это всё не шутки, конечно», — говорил Костов.

Шутливый тон на публике поддержала и сама фигуристка.

«Да, мы живём вместе, у нас двое детей! Все свободны!» — заявила она в эфире Love Radio.

Потом Женя всё-таки объяснила: они действительно очень близки с Кристианом — у них похожие интересы и взгляды на жизнь, им комфортно работать и проводить время вместе, но это не выходит за рамки дружбы.

«Мы хорошие друзья, мы всегда на связи и очень много общаемся, у нас много общих интересов, мы друг друга поддерживаем в трудные минуты. Эта та дружба, которой хочется дорожить, но мы не пара, мы не встречаемся», — сказала Медведева.