«Оказался никому не нужен». Как российская фигуристка бросила партнёра, спасшего ей жизнь

Ни одна подборка самых жутких травм фигуристов не обходится без эпизода с участием Дмитрия Паламарчука. Страшное падение молодой и талантливой пары на чемпионате мира заставило трибуны и телезрителей замереть от ужаса. Фигурист ценой собственного здоровья спас жизнь юной партнёрше, каким-то чудом доковылял до бортика и рухнул без сознания.

Когда Дмитрий пришёл в себя, болельщики выдохнули с облегчением. Тогда никто и представить не мог, что драма в жизни этого благородного и бесстрашного парня только начинается.

Как же вышло, что спасённая партнёром фигуристка бросила его в тяжелейший момент и сбежала в Россию?

Хрупкая девочка с плодородной Украины

Многим поклонникам фигурного катания наверняка знакомо имя Юлии Обертас. В середине нулевых эта хрупкая блондинка представляла Россию в дуэте с Сергеем Славновым. Подопечные Тамары Москвиной долго удерживали статус второй-третьей пары страны, прошли три чемпионата мира и Олимпийские игры в Турине. А главный успех пришёл к ним на чемпионате Европы — 2005, где Юлия и Сергей проиграли только непобедимым Татьяне Тотьмяниной и Максиму Маринину.

Однако впервые Обертас заявила о себе намного раньше — с другим партнёром и даже под другим флагом. Юлия, как и легенды парного катания Татьяна Волосожар и Алёна Савченко, родом с Украины. Девочка из Днепропетровска казалась тренерам перспективной, но из-за маленького роста была вынуждена сменить одиночное катание на парное.

Уже в 12 лет Юля вместе с Дмитрием Паламарчуком поднялась на пьедестал взрослого чемпионата Украины, а в следующие два сезона эта пара в одну калитку выигрывала все юниорские старты, включая первенство мира и финал Гран-при. Дмитрий был старше Юли на пять лет и относился к ней как к младшей сестре, которую во что бы то ни стало надо оберегать и защищать.

Кошмарное падение на глазах у всего мира

К чемпионату мира — 2000 в Ницце Юлия и Дмитрий, несмотря на юный возраст, уже обладали серьёзным международным опытом и готовились попасть в десятку сильнейших. После короткой программы задача казалась вполне реальной, но в произвольной случилось страшное. Спустя четыре минуты выступления Паламарчук поднял партнёршу над головой для очередной поддержки, но наехал коньком на выбоину во льду и рухнул вниз.

Фигурист мог сгруппироваться, чтобы избежать повреждений, но вместо этого так и не выпустил из рук руки партнёрши. Падение с такой высоты могло стоить 15-летней девочке жизни, но благодаря потрясающему поступку партнёра Юля осталась целой и невредимой. Дмитрий же сильно ударился о лёд спиной, а затем и получил по голове ногой партнёрши, которую, спасая, опустил на себя.

Юлия Обертас Фото: Holde Schneider/Getty Images

Паламарчук несколько секунд пролежал лицом вниз, после чего под аплодисменты трибун и при помощи врачей с трудом доковылял до бортика. Было видно, что спортсмен дезориентирован и не очень понимает, что происходит. А спустя несколько мгновений Дмитрий снова потерял сознание и рухнул на пол. Пока врачи пытались привести украинца в чувства, партнёрша безудержно рыдала. В итоге Паламарчука унесли со стадиона на носилках и доставили в госпиталь. Серьёзных повреждений головы у него не нашли, но, к сожалению, бесследно то страшное падение всё-таки не прошло.

«В больнице Ниццы обследовали только голову. А вот при возвращении к тренировкам, во время ускорения на офп, у меня отказала левая нога и я не мог двигаться. Тогда и выяснилось, что в основном пострадала моя спина», — вспоминал Паламарчук в интервью проекту «Жизнь после спорта» в «Фейсбуке».

Обертас оставила партнёра в беде и уехала в Россию

Ситуация осложнялась тем, что сразу после жуткого инцидента на чемпионате мира Обертас бросила травмированного партнёра и убежала в Россию. Пока Паламарчук лежал на больничной койке в Киеве, спасённая им Обертас уже скатывалась с Алексеем Соколовым в Санкт-Петербурге. Позже выяснилось, что переезд 15-летней фигуристки был спланирован ещё до печальных событий в Ницце, но во время чемпионата мира ни Паламарчук, ни Украинская федерация фигурного катания о готовящемся побеге Обертас ничего не знали.

«Я была в шоке, когда увидела Паламарчука, лежавшего на льду практически бездыханно. Сама-то не ударилась. Смотреть на эту картину без слёз было невозможно. Но это падение никоим образом не повлияло на наше расставание. Я ещё до чемпионата мира твёрдо решила, что уеду в Россию, Санкт-Петербург. Считала, что на Украине у меня нет перспектив», — рассказывала Обертас «Советскому спорту».

Героический фигурист остался без денег и крыши над головой

С точки зрения развития карьеры Юлия оказалась права. В России, даже при огромной внутренней конкуренции, она смогла пробиться в мировую элиту фигурного катания, в то время как на родине её переход восприняли болезненно: предрекали провал и лишили заработанных за сезон денег. Однако по отношению к Паламарчуку, который сделал всё, чтобы уберечь Юлию от тяжёлой травмы, её побег в Россию всё равно выглядел не очень красиво. Оставшись без партнёрши, Дмитрий потерял финансирование и оказался в крайне тяжёлой ситуации.

«Самое обидное было осознавать, что я после всего «прекрасного» оказался никому не нужен. И уверен, что я не единственный в спорте, переживший такое. Не имея за душой ни гроша, я занимался извозом. 26 дней пережил в статусе бомжа. Ночевал, где придётся: у друзей, в машине», — говорил Паламарчук.

«Парник, который спас жизнь партнёрше»

К счастью, у молодого фигуриста хватило воли преодолеть невзгоды. Во многом помогла встреча с будущей женой Викторией. Заручившись поддержкой любимого человека, Паламарчук вернулся в фигурное катание и даже выступил на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, где должен был блистать с Обертас. После неудачных попыток построить бизнес на Украине Дмитрий с семьёй перебрался в США и работает тренером.

Дмитрий Паламарчук с дочерью Фото: facebook.com/dmitry.palamarchuk

Удивительно, но человек, совершивший один из самых самоотверженных и благородных поступков в истории фигурного катания, искренне считал себя не героем, а неудачником.

«Как-то я встретил французского спортсмена, Винсента Растенкурта, с семьёй. Так он меня представил своей жене и сыну так: «Это тот парник, который спас жизнь своей партнёрше». У меня был шок! Ведь всё это время я чувствовал себя неудачником, который не смог встать и закончить программу, за что нас и дисквалифицировали», — искренне удивлялся Дмитрий.