«Без таблеток я умру». Как фигуристка Слуцкая борется с неизлечимой болезнью

За долгую и успешную карьеру знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая чего только не пережила. На её долю выпали обидные поражения на Олимпиадах, несправедливое судейство, подозрения в употреблении допинга и тяжёлые травмы.

Но о самом сложном и неприятном вызове чемпионка рассказала только спустя годы после завершения карьеры. Оказывается, Слуцкой диагностировали редкое неизлечимое заболевание, из-за которого каждый выход на лёд сопровождался огромным риском.

Так из-за чего знаменитая российская фигуристка вынуждена до конца жизни принимать таблетки?

У Слуцкой нашли редкое заболевание

Несмотря на большое число потрясающих одиночниц, которых подарила миру группа Этери Тутберидзе, Ирина Слуцкая остаётся одной из самых титулованных и любимых народом фигуристок. Она завоевала серебряную и бронзовую медали на Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити и Турине, а также дважды поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах мира. В общей сложности Ирина 10 лет доминировала на российском льду и приносила стране важные награды крупнейших соревнований. И это при том, что заниматься спортом Слуцкой было категорически противопоказано.

В 2003 году, почти сразу после обидного поражения на Играх в Солт-Лейк-Сити, у Ирины начались серьёзные проблемы со здоровьем. По словам спортсменки, астма и быстрообразующиеся гематомы на руках и ногах вводили в ступор лучших специалистов не только в России, но и в Европе.

Диагноз фигуристки долго не могли определить, пока Слуцкая не оказалась на приёме у личного врача Горбачёва, заподозрившего у Ирины васкулит. Это редкое аутоиммунное заболевание, осложнение которого зачастую приводит к летальному исходу.

Слова доктора звучали для Ирины как приговор — о профессиональном спорте можно было забыть, но Слуцкая была не готова бросить дело всей своей жизни и втайне начала тренировки, рискуя не только карьерой, но и жизнью.

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«Я не понимала, что со мной происходит. Я поняла это, когда мне сказали, что от этого можно умереть. Тогда я реально сильно испугалась. Но я же тоже слышу организм. Когда мне становится хуже… Я была с врачом, которому доверяю. И он по анализам говорил: «Ира, попридержи». Или: «Здесь нормально». Мы все вместе преодолевали это заболевание. Спасибо Господу и моему организму, что я среагировала так», — рассказывала Слуцкая.

На лёд после гормональной терапии

Благодаря поддержке тренера фигуристка смогла вернуться на большой лёд. Многие заговорили о том, что спортсменка перестала за собой следить и набрала вес, не зная истинную причину — Слуцкая должна была принимать огромные дозы гормонов, которые и спровоцировали изменения в теле. Несмотря на это, в 2005 году Ирина триумфально выиграла домашний чемпионат мира в Москве, а через год стала чемпионкой Европы. В Турине же Слуцкая, задыхаясь и терпя боль в каждом суставе, выдала прокат жизни и завоевала бронзу. Да, не без ошибок, но для неё это была очередная победа над собой и своим недугом. Слуцкая добывала медали для России, несмотря на опасный диагноз – васкулит.

«Сейчас мне многие пишут по поводу этой болячки: «Как вы это сделали? Объясните! Мы еле живые». То есть это была такая победа. Для меня в первую очередь. Это была победа, после которой по мне научные работы писали. Что, оказывается, с моим заболеванием можно жить. Можно физическую нагрузку давать», — делилась фигуристка.

Дети помогли Слуцкой вновь обрести себя

Болезнь сказывалась не только на профессиональной жизни. Васкулит может передаваться по наследству, поэтому Ирина долго опасалась заводить детей.

«Я напрямую спрашивала врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребёнок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, всё обошлось, и малыш родился здоровым», — вспоминала Слуцкая.

В 2007 году Ирина родила мальчика по имени Артём, а позже её семья пополнилось двумя девочками — Варварой и Кирой. Первая пошла по стопам матери и занялась фигурным катанием, а второй только предстоит сделать свой выбор. Но, кажется, каким бы он ни был, Ирина примет его, ведь для неё счастье детей важнее всего. Именно они помогли фигуристке обрести себя и дают силы справляться со всеми невзгодами. Сейчас она научилась жить с опасным диагнозом.

«Правду говорят, что, когда взрослая женщина вынашивает ребёнка, это совсем по-другому. Ощущать жизнь внутри себя — великий дар», — убеждена фигуристка.

На таблетках до конца жизни

Фигуристка Слуцкая борется с неизлечимой болезнью до сих пор. Медики не знают точной причины его происхождения, а также не могут выявить первичные признаки. Единственный выход для пациентов — это постоянная гормональная терапия. Сама Слуцкая признавалась, что вынуждена всё время принимать таблетки.

«Каждый день до конца жизни. У меня аутоиммунное заболевание, когда иммунитет вырабатывает неправильные клетки, которые вырастают в заболевание. Чтобы контролировать его, мне нужно принимать таблетки. Без таблеток я умру. Если не лечиться, то это заболевание заканчивается летальным исходом», — говорила она.