«Мало где так мучают детей». Российскому спортсмену не дают покоя успехи юных фигуристок?

Безоговорочное доминирование наших фигуристок уже стало национальной гордостью. А потому любая попытка усомниться в гуманности российской системы фигурного катания многими приравнивается чуть ли не к посягательству на благополучие и процветание страны.

Неудивительно, что и резкие слова капитана сборной России по регби про методы подготовки фигуристок тут же спровоцировали волну критики в его адрес.

Неужели опытному российскому спортсмену не дают покоя успехи юных фигуристок?

«У нас лучшие прыгуньи на льду»

Женское фигурное катание в России развивается не по дням, а по часам. Результаты наших одиночниц поражают людей из совершенно разных сфер жизни, заставляя их анализировать причины успеха юных спортсменок. При этом не все разделяют оптимистичный настрой экспертов, отмечая, что обратной стороной ярких побед являются постоянные травмы и невероятное напряжение.

Так, нелестную оценку системе подготовки, которая берёт начало ещё в Советском Союзе, дал капитан сборной России по регби Василий Артемьев. По его мнению, именно нацеленность на результат с раннего возраста в фигурном катании позволяет нашим спортсменам завоёвывать медали, однако это влияет на их психологическое состояние. После быстрого выхода на пик физической формы у большинства фигуристов начинается функциональный провал, справиться с которым могут не все.

«Мало где так мучают детей. В России с 5-6 лет фигуристки так тренируются и ничего другого не знают. Зато приносят результат. Как раз заточенность на обязательные победы с детства и приводит к этому. Но это огромная нагрузка на детский позвоночник, на растущий организм. Те дети, которые не дошли до высшего уровня и о которых мы ничего не знаем, получают огромное количество травм — позвоночника и других частей тела», — считает Артемьев.

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Также он добавил, что основой современного фигурного катания стали сложнейшие прыжки, которые обеспечивают стремительное развитие юниорок и позволяют им доминировать на взрослом уровне. Тем не менее Василий считает, что такая методика имеет несколько серьёзных недостатков: спортсменки быстро теряют мотивацию, а некоторые из них и вовсе не успевают добиться результатов и уходят.

«Следующее поколение уже приходит им на замену и наступает на пятки. Да, благодаря этому мы можем всё выиграть, потому что у нас лучшие прыгуньи на льду, но, что с этими людьми становится после спорта, мы редко узнаём», — отметил спортсмен.

Изменение возрастного ценза не скажется на доминировании россиянок

Конечно, слова Артемьева не лишены смысла, если учитывать, что век фигуристок на профессиональном уровне действительно недолог. Однако странно сравнивать индивидуальные и командные виды спорта. Риск травм высок и в регби, где спортсмены часто подвергаются плотному телесному контакту. Единственное, что кажется логичным в заявлении регбиста, — это то, что систему подготовки фигуристок необходимо адаптировать так, чтобы их выступления на соревнованиях продолжались и после 17 лет.

Тут целесообразно говорить о поднятии возрастного ценза, споры о котором ведутся уже достаточно давно. Эту тему активно поднимают зарубежные эксперты, добивающиеся, чтобы 15-летних спортсменок не допускали до взрослых турниров. Вот только сторонники этих нововведений, очевидно, ратуют не за здоровье спортсменок, а за прекращение доминирования России на мировой арене. Раз за разом критики обращают внимание, что проблема существует исключительно в российском фигурном катании, забывая, что квады изучают и иностранные спортсменки.

Больше всего достаётся группе Этери Тутберидзе: появление тройки Трусова-Щербакова-Косторная стало причиной выпуска скандальной статьи «Русские куколки» от The Guardian, в которой обсуждалось печальное состояние российских фигуристок. Австрийская фигуристка Беатрикс Шуба призывала сохранить зрелое катание, а американские СМИ и вовсе заподозрили Анну Щербакову и других учениц Тутберидзе в принятии гормонов, сдерживающих взросление.

Правда, вряд ли все эти попытки очернить российских одиночниц увенчаются успехом. Им не нужны советы ни иностранных экспертов, ни российских регбистов. Тренер Инна Гончаренко полагает, что повышение ценза не помешает девушкам из России изучать многооборотные прыжки и демонстрировать их на большом льду. Нынешние лидеры сборной Анна Щербакова и Александра Трусова являются живым доказательством этому, ведь, даже перейдя рубеж в 17 лет, они остаются конкурентоспособными. По их прокатам видно, что в штабе лучшего тренера мира идёт планомерная разработка системы постановки прыжков у взрослых фигуристок. Если Саша и Аня хорошо проявят себя на Олимпиаде и смогут дать бой более юной Валиевой, то разговоры о повышении ценза стихнут сами собой.

Успехи девочек-фигуристок не дают покоя взрослым спортсменам?

Мы уже привыкли, что накануне важных соревнований зарубежный мир фигурного катания сходит с ума. Но терпеть нападки от своих же опытных спортсменов – это, согласитесь, перебор. Теперь фигуристки получают советы даже от регбистов!

Причём такое происходит не в первый раз — до Артемьева критически отозвался о фигурном катании бывший футболист Константин Зырянов. Он в прямом эфире назвал этот вид спорта «кошмарным», «адским», указывая, что фигуристкам необходимо уходить на пенсию в 16 лет. Тогда заявление Зырянова вызвало возмущение у многих экспертов фигурного катания, включая Татьяну Тарасову.

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах — кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то?» — возмущению Татьяны Анатольевны не было предела.

Такое ощущение, что взрослым и опытным спортсменам просто не дают покоя успехи юных фигуристов. Если допустить, что взрослый и опытный регбист Артемьев действительно печётся о психическом здоровье юных фигуристок, а не завидует их огромной популярности, то к его позиции всё равно остаются вопросы. В последнее время звёзды российского фигурного катания после завершения карьеры (пусть и в раннем возрасте) остаются востребованными в рекламе и шоу, купаются в народной любви и имеют возможности для развития в любом направлении.

А вот о регбистах, которые до 40 лет рискуют здоровьем, такого не скажешь.