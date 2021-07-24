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Фигуристку Татьяну Навку раскритиковали за слова о мужской художественной гимнастике — что она сказала, кто прав

«Тебе должно быть стыдно!» Навку требуют наказать за резкие слова о женоподобном гимнасте
Екатерина Авдонина
Навку требуют наказать за резкие слова о гимнасте!
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Чемпионка начала борьбу с неприемлемым для России видом спорта. И это повод лишить её олимпийского золота?

Удивительно, но главной темой в фигурном катании неожиданно стала… художественная гимнастика. Да не женская, где России традиционно нет равных, а мужская. В центре внимания эта экзотическая дисциплина оказалась с лёгкой руки Татьяны Навки. Олимпийская чемпионка познакомила своих подписчиков (а это 1,3 млн человек) с творчеством испанского художественного гимнаста и подвергла его вид спорта резкой критике.

В ответ Татьяна получила обвинения в дискриминации и неуважении к цивилизованному обществу.

Её даже требуют лишить олимпийского золота!

Навку поддержали депутаты и подписчики

Выступление испанского художественного гимнаста Кристофера Бенитеса настолько впечатлило олимпийскую чемпионку Татьяну Навку, что она решила поделиться им с миром. При этом фигуристка пребывала не в восторге, а, как сама выразилась, в культурном шоке.

«Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведёт их этот путь, и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

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Татьяна уверена, что мужское должно оставаться мужским, а женское — женским. Её недовольство пропагандой западных ценностей разделили многие известные спортсмены и политики. Эпатажный Виталий Милонов, к примеру, вообще предложил запретить мужскую художественную гимнастику в России. Солидарен с ним и Дмитрий Свищёв.

«Мужская художественная гимнастика — это безумие. Я даже смотреть на это не захочу, если это где-то будет транслироваться. Очень надеюсь, что мы это вообще никогда не увидим. Здравый ум всё-таки должен победить, а это вещи, которые лично у меня не складываются в голове», — сказал депутат.

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Навку требуют лишить олимпийского золота

Однако наряду с многочисленными одобрительными комментариями к посту Навки можно встретить и резкую критику в её адрес, причём в основном на английском языке.

«Тебе должно быть стыдно! Да, ты имеешь право на своё мнение, это очевидно. Но ты пересекла черту, когда поделилась этим мнением с миллионами подписчиков. Сейчас можешь говорить что угодно, урон уже нанесён. Ты потеряла уважение в нашем сообществе», — написала трёхкратный призёр чемпионатов в танцах на льду Кейтлин Уивер в комментариях под постом спортсменки.

«Мне действительно печально видеть, что в 2021 году всё ещё существует такое большое отсутствие открытости и уважения к другим и отличиям в самовыражении. Хотелось бы, чтобы мы понимали, что подобного рода публичные нападки разрушительны и вредны. Направляю все свои мысли и поддержку спортсмену на видео и всем остальным, кто чувствовал себя подвергнутым нападкам из-за этих неприемлемых комментариев», — сердится чемпионка мира в танцах на льду Габриэла Пападакис, выступающая в паре с открытым геем Гийомом Сизероном.

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Не остался в стороне и герой скандального видео — испанский гимнаст Кристофер Бенитес, чей внешний вид возмутил как саму Навку, так и её подписчиков. Мужчина выходит на ковёр в женоподобном костюме и с ярким макияжем.

«Начни уважать… Нет слов, чтобы описать, какой ты плохой спортсмен и плохой человек, у тебя гнилое сердце», — написал Бенитес по-русски в комментариях к посту фигуристки.

В комментарии для «Матч ТВ» он уже более тщательно подбирал выражения: «Слова Татьяны меня ранили. Они написаны с ненавистью. Она демонстрирует узкое неспортивное мышление. Мне грустно, что это сказала олимпийская чемпионка. Мне кажется, человек с такими взглядами недостоин звания олимпийского атлета. Ей нужно смотреть дальше своих глаз и признать, что все виды спорта должны быть одинаково представлены мужчинами и женщинами. Спорт — не место для любой дискриминации».

Недовольные пользователи обвиняют Навку в дискриминации и даже требуют наказать её лишением олимпийского золота. До этого, конечно, вряд ли дойдёт, но резонанс вокруг заявления чемпионки поднялся нешуточный.

В России тоже есть мужская художественная гимнастика, но другая

Вольно или невольно, но эта история привлекла внимание к необычному для России виду спорта. На самом деле мужская художественная гимнастика существует и развивается и у нас. Причём этим вопросом лично занимается президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она давно работает над созданием мужской группы спортсменов и ратует за то, чтобы гимнастика была доступна представителям обоих полов.

«Мы уже давно занимаемся развитием в России мужской художественной гимнастики и с самого начала придерживаемся японского направления. Ещё 10 лет назад я приглашала в Россию японских тренеров мужской художественной гимнастики, которые должны были поделиться с нашими специалистами своей методикой подготовки», — рассказывала она в январе 2021 года.

Японское направление, о котором говорит Винер, зародилось в Стране восходящего солнца ещё в 1980-х годах и ориентируется на восточные боевые искусства. Эта дисциплина сильно отличается от женской — она является симбиозом цирка, акробатики и элементов художественной гимнастики. В противовес этому существует испанское направление, полностью копирующее женскую программу. Спортсмены выступают с лентами вместо гимнастических палок и носят костюмы с блёстками, сопровождая всё это ярким макияжем.

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В России эту традицию не принимают: трёхкратный чемпион мира по художественной гимнастике Александр Буклов и вовсе уверен, что испанский вид программы у нас не приживётся:

«Надо очень постараться, чтобы Международный олимпийский комитет признал именно японское направление, которое мы у себя развиваем, а не испанское. Потому что испанское у нас не приживётся никогда, не будет иметь успеха, да и это не очень правильно с физиологической точки зрения», — говорил Буклов.

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