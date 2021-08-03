Роботы, а не человек. Неужели фигурное катание избавится от судейских скандалов?

Судейские скандалы – такая же неотъемлемая часть фигурного катания, как и выброшенные на лёд игрушки или «кисс энд край». Кажется, в виде спорта, где всё решают не голы и секунды, а выставляемые судьями оценки, от субъективизма не избавиться. Решение одно – заменить людей искусственным интеллектом. Причём техническая революция может состояться в самое ближайшее время.

Недаром проблемой автоматизированной системы оценок озаботился один из самых популярных и титулованных фигуристов в истории. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю провёл масштабное исследование на эту тему и предложил очень интересное решение.

Неужели фигурное катание наконец избавится от человеческого фактора и судейских скандалов?

Ханю предложил заменить судей искусственным интеллектом

Год назад двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю защитил дипломную работу по теме: «Обоснование использования в фигурном катании беспроводной инерционной сенсорной системы захвата движения». Один из лучших фигуристов в истории тщательно исследовал возможность внедрения прогрессивных компьютерных технологий в фигурное катание. Юдзуру пришёл к выводу, что использование датчиков движения фигуристов способно заменить привычных нам судей.

Ханю провёл масштабный эксперимент, при помощи которого выяснил, что подобная система способна точно определять движения спортсмена во время дорожки шагов и вращений, а также различать разные типы прыжков. Следовательно, предпосылки для создания автоматизированной системы оценок точно есть — Юдзуру искренне верит в это.

«Мне хотелось открыть новые горизонты не только в спорте, но и в области исследований в целом. И чтобы доказать, что есть новые возможности в исследованиях, я выбрал тему, которую, пожалуй, никто, кроме меня, не смог бы исследовать. Надеюсь, в будущем эти исследования помогут в развитии фигурного катания, например, в последующем техническом прогрессе или введении автоматизированной системы оценок», — говорил о своей работе Ханю.

Новая система не позволит фигуристам хитрить

Технология захвата движения, которая применяется в 3D-анимации, действительно может помочь судьям выносить справедливые решения, особенно это касается наиболее распространённых ошибок. Одна из них —неверное ребро на прыжках. Ханю заметил, что зачастую тренеры и хореографы составляют программу так, чтобы сложный элемент выполнялся в «слепой зоне», откуда судьи не могут определить ребро отталкивания. При наличии датчиков слежения такой фокус уже не пройдёт — они способны выделять ту часть тела, на которую идёт основная нагрузка. Таким образом, можно понять, какая часть стопы задействована при прыжке, а значит, и сделать вывод о его качестве.

То же самое касается и фазы прыжка при отталкивании. Фигуристы часто неправильно рассчитывают время толчка и начинают вращение ещё на льду — проще говоря, «скрадывают» обороты. В своей работе олимпийский чемпион указывает на то, что на данный момент не существует стандартов оценивания момента отрыва — судьи полагаются на личные ощущения. Компьютерная система же может указать точку соприкосновения конька со льдом и провести качественный анализ исполнения элемента.

«Если внести в компьютер значения предельно допустимого градуса и времени до отрыва, можно будет судить прыжок не субъективно, а используя объективную систему критериев. Это важное открытие для современного фигурного катания», — заключает Юдзуру.

Новая система не позволит фигуристам хитрить, а судьям — закрывать на это глаза.

Прототип новинки уже опробовали в Японии

Ханю надеется, что Международный союз конькобежцев обратит внимание на его исследование и займётся разработкой новой системы. Меж тем в Японии уже опробовали прототип программы. Телевизионная сеть Fuji TV создала технологию IceScope, которая вычисляет длину пролёта фигуриста, высоту прыжка, а также скорость вращения. Кроме того, предоставляются данные о траектории движения на всех стадиях исполнения элемента. Это очень полезный инструмент, если учитывать, что именно по этим критериям выводится оценка GOE, которую довольно трудно стандартизировать.

Впервые система была продемонстрирована на юниорском чемпионате Японии, но затем она появилась и на взрослом чемпионате мира в Сайтаме. Программа хорошо проявила себя, однако не все судьи с воодушевлением приняли нововведение и часто не ориентировались на предоставленные данные при оценке прокатов. Пока IceScope находится у ISU на «карандаше». Спортивные чиновники не торопятся полноценно вводить её. Главная причина — отсутствие структурированной системы критериев, по которым должна осуществляться оценка. Об этом рассказал вице-президент ISU Александр Лакерник.

«Весь вопрос в том, как она будет работать и какие критерии, параметры в ней будут стоять. Это интересно. Не думаю, что такая система в скором времени сможет заменить судей. Но дать судье дополнительную информацию — вполне.

В таком виде спорта, как фигурное катание, идеала не достичь. Но работать над этим надо. Система японцев — хорошее начинание. Если мы будем хотя бы недокруты определять с помощью компьютера, уже масса вопросов отпадёт, уже меньше работы арбитру. Если есть параметры, которые можно доверить машине, и они будут объективно оцениваемыми — я только за двумя руками», — сказал он.

Пока очевидно, что и судьи, и чиновники ISU относятся к автоматизированной системе оценок с подозрением.

И на то есть причины: например, возникают вопросы, как будут оцениваться компоненты, кто будет отвечать за программу, её калибровку. Всё это — важные нюансы, которые стоит прояснить. И всё-таки, несмотря на препятствия со стороны чиновников, искусственный интеллект должен проникнуть в фигурное катание. И сделать его чище, добрее и справедливее.