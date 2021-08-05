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Фигурное катание, контрольные прокаты юниорской сборной России: Акатьева, Жилина и Самоделкина в короткой программе

Предсезонное обострение. Фигуристка Плющенко превзошла главную юниорку Тутберидзе
Екатерина Авдонина
Вероника Жилина показала чистый тройной аксель
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Вероника Жилина показала чистый тройной аксель на контрольных прокатах юниорок в Новогорске. Акатьева ошиблась в первом же прокате.

Новый сезон в фигурном катании всё ближе, а для юниоров сборной России он уже, по сути, стартовал. На базе в Новогорске настоящее предсезонное обострение — контрольные прокаты юниоров. И пусть они не имеют статуса официальных соревнований, зато показывают степень готовности лучших молодых фигуристов страны.

И первое же выступление одиночниц принесло немало сюрпризов. Самые звёздные и перспективные фигуристки своего поколения допустили грубые ошибки, а лучше всех себя проявила ученица Евгения Плющенко в образе супергероя. Вероника превзошла главную юниорку Тутберидзе.

Так неужели Акатьева и Самоделкина потеряли тройной аксель?

Или на единичные ошибки и не стоит обращаться внимания?

Лидеры оказались небезупречны

Волей жребия фаворитки нынешнего сезона оказались в первой разминке, однако открывать контрольные прокаты предстояло не им, а Софье Муравьёвой. В прошлом сезоне ученица Евгения Плющенко преподнесла сюрприз на первенстве России в Красноярске, где выиграла короткую программу и в итоге завоевала бронзу. В этот раз Софья справилась хуже. Трогательный номер под композицию Ne me quitte pas Селин Дион смотрелся очень симпатично, но падение на последнем прыжке сильно подпортило впечатление. При этом в целом сложилось ощущение, что её программа отлично отработана, а долгий заход на двойной аксель намекает, что фигуристка готова добавить ещё один оборот.

К сожалению, форма Софьи Самоделкиной пока настораживает. По физическим показателям фигуристка пока уступает себе образца прошлого сезона. Перед прокатом ученица Сергея Давыдова выглядела неуверенно, что, видимо, сказалось, и на выступлении. Софья упала стройного акселя и осталась без каскада, а в концовке испортила выезд с лутца. Возможно, из-за неоптимального состояния фигуристки, вау-эффекта её программа не произвела.

Главная звезда своего поколения Софья Акатьева тоже не смогла открыть сезон безупречным прокатом. В самом начале спортсменка сорвала каскад из тройного акселя и тройного тулупа. Остальные элементы Акатьева выполнила безупречно, однако далеко не это привлекло внимание зрителей — стало заметно, что у Софьи улучшилось скольжение, необычайно сложные переходы и шаги давались ей с большой лёгкостью, отчего программа под музыку итальянского композитора Эцио Боссо выглядела целостной и сбалансированной. С этой постановкой Софья точно сможет решать серьёзные задачи, включая достойный дебют на взрослом чемпионате России.

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Стабильность без ультра-си

На фоне других юниорок выгодно выделялась 16-летняя Анна Фролова. Фигуристке из ЦСКА даже без элементов ультра-си удалось завладеть вниманием зрителей, следивших за каждым её движением. Современная хореография, экспрессивное катание и продуманный образ сделали её выступление одним из самых ярких. И, пожалуй, только Анна смогла показать на льду Новогорска по-настоящему взрослое, женственное катание.

Ярко начиналась и вторая разминка — Мария Захарова даже в чёрном тренировочном костюме смогла передать зажигательную атмосферу «Либертанго» Пьяццолы. Отличительной чертой её проката стали стремительные вращения и чёткие дорожки шагов — фигуристка очень точно попадала в музыкальные акценты. Не разочаровала и Елизавета Берестосвкая — со своей программой она справилась на все сто процентов — очень уверенный прокат!

Продолжили тенденцию стабильных выступлений без ультра-си Елизавета Куликова и Анастасия Зинина. Обе фигуристки безошибочно выполнили свои программы, чем очень порадовали своих тренеров. Сразу после проката Евгений Плющенко похвалил свою ученицу — было видно, что он доволен результатом. За короткий срок (Зинина перешла в «Ангелы Плющенко» лишь по окончании сезона-2020/21) фигуристка добилась внушительного прогресса.

Из Жилиной сделали супергероя

Но по-настоящему удивила другая ученица Плющенко — Вероника Жилина. Как будто позабыв о прошлых неудачах, 13-летняя спортсменка выдала качественный прокат. Она предстала в ярком образе подружки Джокера — Харли Квин — и показала ураганное силовое катание. Кроме того, она единственная из фигуристок чисто исполнила элемент ультра-си — каскад тройной аксель — тройной тулуп был выполнен безукоризненно. И если бы не обидная ошибка на последнем прыжке, Нику можно было бы считать безоговорочным лидером открытых прокатов.

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Не изменила своему стилю Аделия Петросян, представляющая «Хрустальный». Энергичное танго в её исполнении было великолепно, правда, решение сохранить программу ещё на один сезон лишило зрителей чувства новизны. А вот у её коллеги по группе Дарьи Садковой выступление не задалось. Жёсткое падение на одном из прыжков едва не сбило фигуристку с ритма, но Даша вовремя собралась и завершила номер на высокой ноте. При этом совершенно очевидно, что музыкальное сопровождение с громким и немного вульгарным вокалом абсолютно не подходит хрупкой и пластичной девочке.

Но контрольные прокаты для того и нужны, чтобы высматривать ошибки и устранять слабые места при подготовке к сезону. 6 августа фигуристки выйдут на лёд с произвольными программами. А, значит, тайн перед новым сезоном останется ещё меньше.

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