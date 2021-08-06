Мишин воспитал нового талантливого фигуриста. Вмешается ли Глеб в гонку за Олимпиаду?

Прошлый сезон научил, что к контрольным прокатам юниоров надо относиться самым серьёзным образом. Именно тогда многие впервые обратили внимание на Евгения Семененко, который впоследствии попал в десятку на взрослом чемпионате мира и помог России впервые в истории выиграть командный чемпионат мира.

В этом году на юниорских контрольных прокатах сильно удивил другой ученик Алексея Мишина, 17-летний Глеб Лутфуллин. Несмотря на недавно перенесённую болезнь, Глеб исполнил два роскошных проката и покорил зрителей.

Неужели в российском мужском одиночном катании перед олимпийским сезоном появился теневой фаворит?

Новый талант из группы Мишина вернулся на лёд после болезни

Состав участников контрольных прокатов одиночников не изобиловал звёздными фамилиями. Но это не помешало фигуристам показать весьма достойные выступления. Хорошо себя зарекомендовали Иван Попов из Одинцово и Фёдор Зонов из Санкт-Петербурга. Последний тренируется у Валентины Чеботарёвой, которая подготовила Михаила Коляду. Представил своего юниора и действующий тренер Коляды Алексей Мишин. 17-летний Глеб Лутфуллин сначала пропускал соревнования из-за травмы, а затем из-за последствий коронавируса. Но главное, череда неудач не остановила юного спортсмена, и уже на контрольных прокатах Лутфуллин продемонстрировал весь спектр своего мастерства.

В короткой программе фигурист безошибочно выполнил все прыжки, включая тройной аксель, а в произвольной усилил впечатление, приземлив три четверных. Один из них — в каскаде с двойным тулупом. Пока в его арсенале лишь «младшие квады» — сальхов и тулуп, но их исполнение действительно на высоте. Кроме того, спортсмен зашёл на тройной аксель, но совершил бабочку; во второй части программы Глеб попробовал новый для себя каскад лутц-риттбергер, и, хотя второй прыжок оказался двойным, попытку можно считать удачной. С таким сложным прыжковым набором Глеб точно будет претендовать на звание одного из лучших юниоров страны.

Лутфуллин пойдёт по стопам Семененко

Успешное выступление Лутфуллина в Новогорске неизбежно породило сравнения Глеба с Евгением Семененко. Как ни странно, они и правда очень похожи — оба обладают хорошей техникой и умением бороться за прыжки, оба прекрасно слышат музыку. И обоим недостаёт пластичности и артистизма. Недаром Алексей Николаевич пару лет назад отмечал, что намерен прорабатывать с Лутфуллиным именно дорожки шагов и вращения, визуальная красота которых также влияет на вторую оценку. И действительно, если сравнивать прошлые выступления Глеба с тем, что он показал в Новогорске, — прогресс налицо.

Делать выводы на основании двух прокатах перед началом сезона, конечно, преждевременно, но у Лутфуллина есть всё, чтобы пойти по стопам Семененко и ворваться даже во взрослую сборную России. Тем более пока безоговорочным участником Олимпиады среди российских одиночников выглядит лишь Коляда, а вот за два других места развернётся феерическая битва. И Глебу ничто не мешает как минимум в неё вмешаться.

Бывший ученик Плющенко смотрится лучше нынешнего

Неплохо выглядел и перспективный ученик Евгения Плющенко Кирилл Сарновский. Он не продемонстрировал ни одного квада, но свой контент с тремя тройными акселями на две программы 15-летний спортсмен исполнил безошибочно. Заметно, что Кирилл проникся подобранными ему образами — уже сейчас можно видеть чёткие линии в его движениях и мягкие переходы на дорожке шагов. Но для борьбы за пьедестал нужно усложнять программы.

А вот уже бывший фигурист «Ангелов Плющенко» Артём Ковалёв напротив вовсю прыгает четверные. Подопечный Александра Волкова за межсезонье явно подрос, но при этом находится в отличной форме.

Произвольную под «Богемскую Рапсодию», которую он оставил с прошлого года, Ковалёв выполнил почти без помарок, смазав лишь выезд на последнем прыжке. В короткой же фигурист немного оступился — после эталонного тройного акселя Артём сдвоил тулуп в каскаде 3+3. В новом образе под восточную музыку спортсмен выглядел органично, да и сам Артём был в приподнятом настроении.

Конечно, потенциал и амбиции позволяют Ковалёву соперничать и с лидерами мужской сборной, но как минимум по юниорам от точно способен добиться крупных успехов.