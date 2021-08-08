Падали, но поднимутся. Что ждать от российских фигуристок на юниорском Гран-при

Подготовка к началу соревновательного сезона в фигурном катании в самом разгаре. Юниоры представили новые программы на контрольных прокатах в Новогорске, а теперь усиленно тренируются, ведь совсем скоро стартует серия Гран-при.

Каковы шансы российских фигуристок?

Готовность Самоделкиной вызывает опасения

Международный сезон среди юниоров стартует уже в августе, а потому контрольные прокаты юниорской сборной России для большинства фигуристок были очень полезной возможностью проверить свои силы накануне главных стартов в карьере.

Софье Самоделкиной из ЦСКА, если верить текущему расписанию юниорского Гран-при, предстоит выступить на первом этапе во Франции с 18 по 21 августа. И пока готовность ученицы Сергея Давыдова вызывает вопросы. В короткой программе спортсменка не справилась с коронным каскадом 3А+3Т, в произвольной же она и вовсе отказалась от прыжка в три с половиной оборота. В прошлом сезоне наставник талантливой фигуристки говорил, что в идеале ждёт от неё двух четверных и тройного акселя в произвольной, и вряд ли с тех пор приоритеты этого тандема сместились.

Тем не менее, физическая форма Самоделкиной пока не позволяет ей исполнять чисто все элементы. В Новогорске фигуристка выступила крайне неуверенно: помарки даже на самых простых элементах заставляют сомневаться, готова ли Самоделкина к Гран-при. Однако хочется надеяться, что за оставшееся время она сможет восстановиться и на соревнованиях покажет всё, на что способна.

Жилина преобразилась и выходит из кризиса

Вероника Жилина, в отличие от Самоделкиной, в прошлом сезоне своих болельщиков в основном разочаровывала. Однако на контрольных прокатах ученица Евгения Плющенко выглядела гораздо увереннее. Ника представила сумасшедший контент из трёх четверных и двух тройных акселей и по большей части неплохо с ним справилась. Без ошибок не обошлось, но после кризиса прошлого сезона прогресс налицо.

Главной проблемой Жилиной на данный момент остаётся её психологическая неустойчивость. В прошлом сезоне фигуристка часто проигрывала из-за того, что не могла справиться с нервами в самый ответственный момент. Теперь Вероника будет соревноваться не только с соотечественницами, поэтому важно как можно скорее обрести уверенность в себе.

«Вероника — очень одарённая девушка. У неё фантастические прыжковые способности, она обладает красивым высоким прыжком. Вращение у неё также на высочайшем уровне. Единственное, с чем у неё были проблемы, — стабильные выступления. Главное, чтобы она умела бороться с нервами и могла показывать всё, что запланировала», — оценивал способности фигуристки Илья Авербух.

Акатьева в погоне за новым титулом

Основное внимание уже по традиции уделялось ученицам Этери Тутберидзе, коих сейчас в юниорской сборной России среди одиночниц сразу три. Аделия Петросян в произвольной попробовала сделать четверной тулуп и каскад лутц-риттбергер. В прошлом сезоне ей неизменно не хватало сложности прыжков, так что направление работы тренерской команды «Хрустального» выглядит логичным и обоснованным. Теперь стиль Петросян кажется более сбалансированным — экспрессивное силовое катание со стремительными вращениями, ставшими главной фишкой Аделии, дополнилось сложными прыжками. И это хорошая заявка на успешный дебют в Гран-при.

Главным фаворитом юниорского Гран-при остаётся Софья Акатьева. Для коллеги Петросян по группе Тутберидзе контрольные прокаты сложились не лучшим образом, но её возможности и так всем прекрасно известны. Сорванные тройные аксели и падения на четверном тулупе заставили поволноваться, однако вряд ли неудачу на неофициальном старте можно считать полноценным показателем подготовки фигуристки. Дело в том, что Акатьева даже с такими ошибками способна обходить своих соперниц благодаря хорошему скольжению и высоким оценкам за артистизм. У Софьи традиционно сложные программы с нестандартными переходами, за которые начисляются надбавки. Кроме того, фигуристка прекрасно справляется с непрыжковыми элементами — вращения и дорожки шагов у Акатьевой стабильно получают самый высокий, четвёртый уровень.

Впрочем, основная сила спортсменки — это её умение вовремя собираться. Несмотря на то, что сейчас ультра-си у Акатьевой не всегда получаются, к началу сезона они вернутся. Софью считают фигуристкой «плюс-старт», и не зря. Зачастую на раскатках юниорка падает, но зато в соревновательном формате почти не ошибается. Нужно учитывать и то, что на Акатьеву работает время: пока другие россиянки, заявленные на первые этапы юниорского Гран-при, должны будут за короткий срок набрать нужные кондиции, у Сони, которая наверняка появится только в середине серии, будет перерыв, чтобы накатать новую короткую программу, а заодно и восстановить четверные.

Кто составит конкуренцию россиянкам?

Хотя позиции Акатьевой кажутся очень уверенными, нельзя забывать и про соперниц из других стран. Сильна юниорская сборная США, где есть сразу несколько талантливых фигуристок, способных составить конкуренцию россиянкам. Так, на третьем этапе Гран-при дебютирует 13-летняя Миа Калин, прыгающая квады. Недавно фигуристка принимала участие в турнире Skate Milwaukee, где продемонстрировала два четверных тулупа, один из них в каскаде. Разучивает Калин и другие ультра-си: на тренировках спортсменка пробовала делать тройной аксель и четверной сальхов.

Вместе с Калин выступит американка Изабо Левито, которая также прыгает четверной тулуп. А компанию ей составит Линдси Тонгрен. Этим летом она остановилась в шаге от пьедестала почёта: в произвольной программе девушка зашла на тройной аксель, но сильно недокрутила его и упала. Исполняет она и сложный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Тонгрен выступит на первой и третьем этапах юниорского Гран-при, где встретится с Софьей Самоделкиной, Вероникой Жилиной и Аделией Петросян.

Пока ничего не слышно про фигуристок из Южной Кореи, японцы же и вовсе отказались от участия в первых трёх этапах серии из-за эпидемиологической ситуации в стране, однако ждать, что они сдадутся без боя, точно не стоит.