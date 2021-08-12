«Ты останешься одна». Почему Тарасова мешала личному счастью своей любимой фигуристки

В мире фигурного катания трудно найти более крепкий союз, чем у Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина. Знаменитые советские фигуристы вместе уже почти сорок лет, но путь к семейному счастью оказался долгим и тернистым.



Юная темпераментная красавица буквально увела Бобрина из семьи, из-за чего её нещадно критиковали не только посторонние, но и один из самых близких для неё людей. Конфликт Бестемьяновой и Татьяны Тарасовой из-за личной жизни фигуристки едва не перерос в грандиозный скандал.



Так почему Тарасова мешала семейному счастью своей любимой фигуристки?

Пара, в которой трое

Наталья Бестемьянова и Андрей Букин вошли в историю отечественного фигурного катания как одна из самых гармоничных танцевальных пар. Спортсмены познакомились благодаря Татьяне Тарасовой, увидевшей в юных Наташе и Андрее большой потенциал, и практически сразу нашли общий язык как на льду, так и в обычной жизни. Хорошие отношения Бестемьяновой и Букина стали залогом их спортивного успеха: на первых в карьере Олимпийских играх в Сараеве молодой советский дуэт уступил только великим Джейн Торвилл и Кристоферу Дину.



В следующем олимпийском цикле Бестемьянова и Букин доминировали безраздельно и безоговорочно. За четыре года они выиграли все чемпионаты Европы и мира, а в 1988 году в Калгари завоевали долгожданное олимпийское золото. Наталью и Андрея обожали не только простые зрители, но и тренер Татьяна Тарасова, называвшая Бестемьянову своей любимой фигуристкой.



Их страстное танго никого не оставило равнодушным. Фигуристы были настолько убедительны, что многие зрители не сомневались в их романтической связи. Однако слухи, сопровождавшие яркий и гармоничный дуэт в течение всей карьеры, не имели под собой оснований. Букин был женат на фигуристке Ольге Абанкиной, подарившей ему сына Андрея, а Наталья давно отдала сердце человеку, которого называли третьим в их паре. Им был чемпион Европы Игорь Бобрин, один из самых нестандартных и креативных фигуристов ХХ века.

Запретная любовь Бестемьяновой

Бобрин старше Бестемьяновой на семь лет, поэтому впервые своего будущего супруга ещё совсем юная Наташа увидела по телевизору. А очное знакомство состоялось, когда 17-летняя фигуристка встала в пару с Букиным. Первое время Игорь не обращал на Наталью внимания, но частые встречи и тёплые разговоры сделали своё дело — фигурист ответил взаимностью.

Единственное, что омрачало счастье Бестемьяновой, — это то, что её избранник уже был женат на фигуристке Наталье Овчинниковой, вместе с которой воспитывал сына Максима. Спортсменка не хотела разрушать чужую семью, но обстоятельства сложились иначе.



«Я никогда не считала, что их семейная жизнь развалилась из-за меня. Потому что верю: мужчина влюбляется в другую женщину, лишь когда в семье не всё гладко. С самого начала я точно знала: у нас всё очень серьёзно», — рассказывала Наталья.

Тарасова «портила» отношения Бестемьяновой

Как ни сильны были чувства между фигуристами, молодую яркую Бестемьянову многие воспринимали как разлучницу. Среди критиков была и наставница Натальи Татьяна Тарасова. Она не одобряла поведение спортсменки и осознанно мешала личному счастью своей любимой ученицы. По её мнению, общение с Игорем могло негативно сказаться на подготовке Натальи к важным соревнованиям. Кроме того, тренер волновалась, что роман с несвободным мужчиной сделает Бестемьянову несчастной.

Фото: РИА Новости

«Татьяна Анатольевна мне говорила: «Ты останешься одна, Игорь никогда не разведётся!». Но мне кажется, совершенно бесполезно говорить подобное людям, которые влюблены. Словом, портила мне все мои первые чувства», — вспоминала фигуристка.



Осложнялась ситуация и тем, что решение Бобрина уйти от супруги поставило под угрозу существование ледового театра, в котором работали Тарасова и Юрий Овчинников — родной брат первой жены фигуриста. Внутренние конфликты разделили персонал на два лагеря: в одном были Бобрин и Бестемьянова, а в другом остались Тарасова и Овчинников.



«Размолвка была серьёзная. Театр мы потеряли. Но я никогда, на самом деле, с ними серьёзно не ссорилась», — делилась Татьяна Анатольевна.

Бестемьянова сделала предложение Бобрину

В конце концов всем стало понятно, что любовь между Игорем и Натальей настоящая. В 1983 году пара решила узаконить отношения, при этом именно Бестемьянова сделала предложение Бобрину. После развода фигуриста с первой женой они стали часто ссориться из-за ревности Игоря, и тогда спортсменка решилась на отчаянный шаг.



«Предложение ему сделала я. Мы вдруг начали безумно ссориться на пустом месте. Меня его ревность задевала. Ну и, слово за слово, разгоралось пламя. Однажды я ему сказала: «Слушай, а давай поженимся?». И он мне в ответ: «Давай!» — рассказывала Бестемьянова.

С тех пор супруги больше не расставались. Вместе они организовали Театр ледовых миниатюр, куда пригласили ведущих фигуристов страны. И в работе, и в семье у Игоря и Натальи царит полная гармония: они вместе уже почти 40 лет и до сих пор не устали друг от друга.



«Вы знаете, есть такая фраза, Экзюпери, по-моему, сказал, что любовь — это не когда люди смотрят друг на друга, а когда они смотрят в одном направлении. И это про нас. Нет, мы разные люди. Просто мы созвучны друг другу, у нас одна цель», — открыл секрет их с Натальей семейного счастья Игорь Бобрин.