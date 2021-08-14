«Это просто несправедливо». Российским фигуристкам придётся выступать с бывшими мужчинами?

Совсем недавно весь мир следил за выступлением бывшего мужчины в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике на Олимпийских играх. Казалось, уж фигурному катанию пришествие трансгендеров не грозит, но решение Международного союза конькобежцев заставило перекреститься.

Теперь любой мужчина может пройти нехитрую процедуру, надеть платье и официально бросить вызов лучшим российским фигуристкам. Теоретически мы даже можем не знать, что новая чемпионка при рождении была другого пола.

Просто в голове не укладывается!

Бывшим мужчинам разрешили соревноваться с женщинами

Несмотря на все современные тенденции, многие болельщики надеялись, что, хотя бы в некоторых видах спорта, не будет атлетов, сменивших пол. Но последнее решение Международного союза конькобежцев свидетельствует о том, что фигурному катанию не удастся остаться островком адекватности. Теперь к соревнованиям фигуристов официально будут допущены спортсмены-трансгендеры.

«Термин «трансгендер» используется для обозначения лиц, чья гендерная идентичность отличается от пола, установленного при рождении (независимо от того, находятся ли они в периоде до или после полового созревания, и независимо от того, подвергались ли они какой-либо форме медицинского вмешательства)», — говорится в заявлении ISU.

Это важное уточнение, поскольку существует серьёзная разница между интерсексуалами и трансгендерами. Первые родились с отклонениями в половом развитии — преимущество над соперниками им дала природа. Вторые же свободно выбирают, к какому полу принадлежать, имея возможность сделать это с умыслом — проще говоря, смошенничать. Более того, для трансгендерного перехода в фигурном катании необязательно делать операцию по смене пола и даже публично об этом сообщать – ISU гарантирует фигуристам-трансгендерам полную конфиденциальность.

Для перехода из женской категории в мужскую достаточно заявления

Как следует из официального документа ISU, для перехода из женской категории в мужскую не требуется вообще никаких усилий. Спортсменке достаточно лишь подать заявление, в котором говорится, что она ощущает себя мужчиной, и… всё! Никаких операций или гормональный терапии — назвалась мужчиной, и можешь бороться за медаль. Единственное ограничение — фигуристка не может вернуться в свою первоначальную категорию ранее, чем через 4 года с момента своего первого соревнования после перехода.

С переходом из мужской категории в женскую дела обстоят немного сложнее. Мужской организм отличает высокая концентрация тестостерона. Этот гормон влияет на формирование костной и мышечной структуры тела, то есть делает человека более сильным и выносливым. По правилам ISU, уровень гормона в теле атлета не должен превышать 5 нмоль/л. Также это значение должно сохраняться на протяжении года до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.

Казалось бы, всё справедливо, пока не узнаёшь реальные показатели здорового женского организма. Уровень тестостерона у женщин обычно составляет от 0,12 до 1,79 нмоль/л и очень редко превышает 3 нмоль/л. Для сравнения, у мужчин он колеблется от 9 до 29,4 нмоль/л. То есть спортсмены-трансгендеры даже после гормональной терапии могут иметь в два раза больше тестостерона, чем их соперницы.

Фигурное катание следует трендам

Проблема половой идентификации спортсменов появилась не вчера. К примеру, в лёгкой атлетике после серьёзных научных исследований женщинам с повышенным уровнем мужского гормона тестостерона запретили выступать на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Из-за этого нововведения знаменитой южноафриканской бегунье Кастер Семени пришлось забыть о больших победах, а другой интерсекс-атлет, Кристин Мбома из Намибии, переквалифицировалась на дистанцию 200 метров, где завоевала серебро Олимпиады в Токио. В спринте, как и в стайерском беге, никаких ограничений по тестостерону пока нет.

Но если в лёгкой атлетике речь идёт о женщинах, которые из-за природных особенностей получают преимущество над соперницами, то в тяжёлой на Играх-2020 выступал именно трансгендер. Новозеландская штангистка Лорел Хаббард родилась мужчиной, но в 34 года решила сменить пол и уже в новом обличии завоевала серебро чемпионата мира среди женщин. В Токио 43-летняя Хаббард провалилась, вследствие чего разговоры о скором доминировании бывших мужчин в женских дисциплинах поутихли. Но вряд ли стоит сомневаться, что у Лорел будет множество последователей, в том числе гораздо более успешных.

Лидерство россиянок под угрозой?

Потенциальное появление в женских соревнованиях бывших мужчин вызывает у болельщиков массу вопросов и опасений. В эстетическом плане выступления вчерашних фигуристов в женских нарядах и с женскими же программами будут выглядеть, мягко говоря, спорно и понравятся далеко не всем. Да и со спортивной точки зрения не всё однозначно. Очевидно, что бывшие мужчины по природе своей сильнее и выносливее девочек, а потому способны добывать преимущество за счёт многооборотных прыжков. Болельщики озабочены: неужели сменившие пол фигуристы будут прыгать четверные в платьях и побеждать?

«Одно дело разрешить женщинам соревноваться с мужчинами — ради бога, пусть катаются, но переход в обратном направлении я не поддерживаю. Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет?» — недоумевает тренер Александр Жулин.

Новость по теме Жулин — о фигуристах-трансгендерах: вся эта толерантность нас скоро заведёт в одно место

Беспокойство специалиста разделяют и простые болельщики. Решение ISU означает, что российским фигуристкам придётся выступать с бывшими мужчинами. Однако на данный момент возможное преимущество трансгендеров в фигурном катании не кажется столь очевидным, как в чисто силовых видах спорта. Во-первых, во всём мире лишь несколько мужчин исполняют более сложные программы, чем у лучших российских фигуристок. Во-вторых, вряд ли новоявленным одиночницам удастся получать оценки за компоненты на уровне Камилы Валиевой, Анны Щербаковой или даже Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой. Не видит реальной угрозы доминированию российских фигуристок со стороны трансгендеров и олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«Не думаю, что это как-то скажется на результатах российских девочек. Мы видели командные соревнования в феврале, и там девочки перекатали мальчиков. Может, американские спортсмены-трансгендеры будут переходить из мужской дисциплины в женскую, но они не будут сильными технически. Сильные фигуристы не будут такого делать, а слабые не прыгают, как нужно», — объяснила Бестемьянова. Поддержал её и Максим Траньков, отметивший, что не знаком с трансгендерами в фигурном катании.

И тем не менее, участие бывших мужчин в женских соревнованиях по фигурному катанию кажется настолько странным и необычным, что пугает сам этот факт. Впрочем, за более чем вековую историю фигурное катание через что только ни проходило. И даже пришествие трансгендеров не сможет лишить его звания самого волшебного и красивого вида спорта.