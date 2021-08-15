Пошлость или норма? Новый хореограф Тутберидзе поставил спорную программу юной фигуристке

Группа Этери Тутберидзе, похоже, решила избавиться от одного из основных слабых мест. В помощь Даниилу Глейхенгаузу, которого много критиковали за однотипность и серость последних постановок, отрядили молодого хореографа со своим взглядом на фигурное катание и свежими идеями.

Отличное решение, способное расширить творческий диапазон учениц Тутберидзе и разгрузить главного постановщика группу! Вот только первая же работа Георгия Похилюка вызвала волну негатива. Болельщики недоумевают, как можно было выбрать для 13-летней фигуристки вульгарную музыку с неприкрытым сексуальным подтекстом.

Так что же не так с постановкой нового хореографа Тутберидзе для 13-летней фигуристки?

Глейхенгаузу необходима помощь

За годы работы в «Хрустальном» из-под руки Даниила Глейхенгауза вышло множество интересных и качественных программ, которые одинаково нравились болельщикам и судьям. В какой-то момент Даниил и вовсе стал единственным постановщиком для всех взрослых фигуристов группы и большинства юниоров. За межсезонье ему приходилось готовить порядка 30 новых постановок, что автоматически снижало шансы на появление новых шедевров. В итоге в прошлом сезоне о кризисе идей у Глейхенгауза заговорили даже некоторые преданные поклонники его таланта.

Похоже, понимают проблему и внутри лучшего штаба страны. По крайней мере, об этом свидетельствует решение команды Тутберидзе привлечь к постановке программ нового специалиста. Им стал 22-летний Георгий Похилюк, пополнивший группу Тутберидзе летом 2020 года. В бытность фигуриста Георгий сам тренировался у Этери Георгиевны, затем пробовал себя в танцах на льду, а по окончании карьеры решил остаться в фигурном катании в качестве тренера.

Откровенная песня для 13-летней юниорки

В прошлом сезоне Похилюк работал со спортсменами из младших групп и настолько хорошо себя зарекомендовал, что ему доверили поставить программы для фигуристки из состава юниорской сборной России. 13-летняя Дарья Садкова тоже пришла в «Хрустальный» перед сезоном-2020/21, но уже успела произвести сильное впечатление на любителей фигурного катания. Девочка выделяется умением слышать и чувствовать музыку, гибкостью и пластичностью. Таких обычно называют мечтой хореографа.

Тем удивительнее, что новый хореограф «Хрустального» выбрал для утончённой юной спортсменки совсем не детский и откровенно вульгарный образ в короткой программе. На контрольных прокатах юниоров Даша выступала под песню американской поп-дивы Ферги Be Italian. В тексте девушка даёт мужчине советы по соблазнению, в том числе довольно пошлые. Многих болельщиков такой выбор для 13-летней девочки неприятно удивил и расстроил. Несмотря на то, что поёт исполнительница на английском, моральный аспект действительно вызывает вопросы.

Интересно, что претензии за скандальный образ Садковой болельщики сначала предъявляли Глейхенгаузу, но позже выяснилось, что к спорной постановке он не имеет отношения. Конечно, с начинающего постановщика Похилюка спрос меньше, но вряд ли выбор музыки для одной из самых талантливых и перспективных фигуристок России не был утверждён первыми лицами «Хрустального».

Болельщики спорят, как следует воспринимать образ юной фигуристки. Одни уверены, что грань не пройдена, и кататься под песню о соблазнении – норма. Мол, и в 13 лет можно передавать любые чувства. Другие же считают новый номер Садковой – пошлостью. На их взгляд, есть много других тем, которые подходят юным фигуристкам, а ставить им программы о взрослой любви – плохой тон и непрофессионализм.

Новый хореограф Тутберидзе ещё себя проявит?

Если же отойти от неоднозначного выбора музыки, то программы (а Похилюк поставил Садковой и произвольную) сделаны качественно и способны приносить Даше высокие оценки. При этом каких-то ярких находок, нестандартных ходов и креативных решений пока не видно. Конечно, постановки ещё будут дорабатываться, так что делать выводы о работах Георгия преждевременно.

Очевидно, что появление в «Хрустальном» нового хореографа можно только приветствовать. Но останется ли в этой ответственной роли Похилюк, или команда Тутберидзе будет пробовать новых специалистов, во многом будет зависеть от самого Георгия, его таланта, трудолюбия и умения учиться на ошибках.

Главное, чтобы неприятная история вокруг первой же его постановки хореографа не подкосила.