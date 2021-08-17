Организаторы просто не смогли обеспечить безопасную среду для участников этапа Гран-при. А ведь до зимних Игр в Пекине меньше полугода.

В Китае отменили важный турнир по фигурному катанию. Пора волноваться за судьбу Олимпиады?

Надежды на проведение полноценного сезона в фигурном катании рушатся на глазах. Организаторы одного из шести этапов престижной серии Гран-при отказались от взятых на себя обязательств, чем доставили массу проблем и Международному союзу конькобежцев, и самим фигуристам.

Особенно настораживает, что случилось это в Китае, где менее чем через полгода должна состояться зимняя Олимпиада. Если там не способны организовать даже трёхдневный турнир по фигурному катанию, то где гарантии, что Олимпийские игры пройдут в срок и на высоком уровне?

Похоже, пора всерьёз волноваться за судьбу Олимпиады.

Этап Гран-при в Китае отменён из-за коронавируса

Третий этап Гран-при-2021 должен был пройти в Чунцине с 5 по 7 ноября. Самый густонаселённый город Китая собирался принимать соревнования престижной коммерческой серии третий год кряду. В 2019-м этот старт оказался победным для Анны Щербаковой и танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов. В 2020-м из-за пандемии коронавируса турнир прошёл в национальном формате, а в 2021-м его проведение и вовсе оказалось невозможным. В Китае отменили важный турнир по фигурному катанию, поставив в трудное положение всё сообщество.

«К сожалению, из-за очень ограниченного количества международных рейсов во все въездные города Китая и соответствующих профилактических ограничений из-за COVID-19 концепция «пузыря» не может быть полностью реализована. ISU сожалеет, что проведение этого этапа Гран-при по фигурному катанию, Кубка Китая, в данное время не является жизнеспособным», — говорится в заявлении ISU.

Чиновники напрямую говорят о том, что в Чунцине недостаточно развитая инфраструктура, которая не позволяет провести турнир на безопасной территории. Не спешат идти навстречу международным организаторам и местные власти, отказавшиеся смягчить карантинные условия для участников турнира.

Изменят ли регламент взрослого Гран-при?

От России на китайский этап Гран-при были заявлены одиночницы Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова, одиночники Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник и Михаил Коляда, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, а также спортивные пары Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Алина Пепелева/Роман Плешков. Теперь им, как и другим участникам, придётся менять маршрут: ISU намерен перенести этап и ждёт заявок от стран, желающих спасти ситуацию.

Уже ясно, что Россия заниматься организацией второго для себя этапа не планирует. Время на подготовку к проведению турнира ещё есть, но существующие ограничения по передвижению спортсменов значительно усложняют весь процесс. Вероятно, если кто и решится провести отменённый этап, то это будет страна, ещё не задействованная в серии.

Если же из-за отмены соревнований в Чунцине серия сократится до пяти этапов, то организаторам придётся пересматривать регламент и критерии отбора в финал Гран-при. Подобная работа уже ведётся в отношении юниорского Гран-при, где российские фигуристы не смогут попасть на этапы во Франции из-за жёстких мер в связи с коронавирусом. Чиновникам придётся серьёзно поломать голову, чтобы соблюсти спортивный принцип и добиться приезда сильнейших фигуристов мира на финал в Осаке.

Олимпиада в Пекине под угрозой?

В целом же ситуация с отменой этапа Гран-при в Китае может иметь глобальные последствия. Менее чем через полгода в Пекине должна начаться зимняя Олимпиада, и неспособность властей КНР обеспечить безопасное пребывание фигуристов в стране – очень тревожный сигнал. Понятно, что на Игры будут брошены куда бóльшие усилия местных организаторов, да и с инфраструктурой в Пекине дела обстоят значительно лучше, но прецедент в фигурном катании всё равно настораживает.

Усугубляет положение Пекина как столицы зимних Игр и давление со стороны США. Американцы недовольны дискриминационной политикой китайских властей в отношении коренного народа Синьцзян-Уйгурского автономного района и призывают своих спортсменов к бойкоту Олимпиады-2022, а также требуют от Международного олимпийского комитета (МОК) ввести санкции против Китая.

Учитывая политические игры и по-прежнему непростую эпидемиологическую ситуацию в Китае, трудно избавиться от тревоги за судьбу Олимпиады-2022. Остаётся лишь надеяться, что китайским властям удастся справиться со всеми препятствиями, ведь в противном случае под угрозой окажутся мечты целого поколения выдающихся российских фигуристов.