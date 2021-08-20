Хардинг не знала о нападении на соперницу? Почему нельзя верить фильму «Тоня против всех»

После просмотра голливудской драмы кажется, что фигуристку из США несправедливо отлучили от спорта. Разбираемся, как было в реальности.

Спортивная драма «Тоня против всех» произвела в США не меньший фурор, чем у нас «Движение вверх» или «Легенда №17». Экранизация одного из самых скандальных эпизодов в истории фигурного катания собрала три номинации на «Оскар», более $ 50 млн в прокате и литры зрительских слёз.

Вот только фигуристка, причастная к нападению на свою главную соперницу, предстаёт на экране не хладнокровной преступницей, а несчастной жертвой обстоятельств, которая вызывает исключительно жалость и сострадание. Так неужели Тоня Хардинг действительно понесла незаслуженное наказание?

Или образ фигуристки, созданный Марго Робби, не имеет ничего общего с реальностью?

Пытаемся разобраться в рубрике «Срыв покровов» и объясняем, почему нельзя верить фильму «Тоня против всех».

Фото: Phil Cole/Getty Images

Хардинг признала вину в нападении и избежала тюрьмы

В начале 90-х женское одиночное катание в США обладало примерно такой же мощью и популярностью, что сейчас в России. Тоня Хардинг никогда не считалась самой талантливой или титулованной фигуристкой своего поколения, но смогла стать наиболее известной и обсуждаемой. Всё из-за кошмарного нападения на её соперницу, которое вошло в число самых громких спортивных скандалов за всю историю американского спорта.

После тренировки на чемпионате США — 1994 некто Шейн Стент ударил телескопической дубинкой по ноге Нэнси Керриган, призёра чемпионатов мира и Олимпийских игр. Расследование выявило, что мужчину подговорили Джефф Гиллоули и Шон Эккардт, бывший муж и телохранитель Тони Хардинг. Позже всех трёх мужчин отправили за решётку, а Хардинг признала вину во вступлении в сговор с нападавшими, что помогло ей избежать возможного лишения свободы. Наказание Хардинг составило три года условно, 500 часов общественных работ и штраф в размере $ 160 тыс. Кроме того, её исключили из Ассоциации фигурного катания США.

Тоня с детства страдала от несправедливости

Несмотря на колоссальный интерес СМИ к скандалу вокруг Хардинг, в нём и почти 30 лет спустя множество белых пятен. Отчасти из-за противоречивого поведения самой Тони, которая даже после приговора продолжала заявлять о своей непричастности к нападению. Чтобы изменить представление общественности о себе, Тоня написала автобиографию, снялась в нескольких документальных лентах и даже сделала татуировку с изображением ангела. Однако самым действенным в кампании по возвращению честного имени стала художественная драма «Тоня против всех».

Лента с Марго Робби в главной роли претендует на достоверность, но при этом не выглядит попыткой разобраться в произошедшем и добраться до истины. В фильме, который в оригинале называется «Я Тоня», Хардинг предстаёт жертвой обстоятельств, которой на пути к спортивному успеху приходится терпеть боль, страдания и унижения. В детстве с ней жестоко обращается родная мать Лавона, а затем девушке приходится терпеть агрессию мужа Джеффа Гиллоули.

По фильму Хардинг понесла слишком суровое наказание

Главным эпизодом фильма, конечно, стали история с нападением на Керриган и её последствия. По сюжету Гиллоули перед чемпионатом США — 1994 в Детройте просит своего знакомого Шона Эккардта отправить анонимные угрозы Нэнси Керриган, чтобы заставить её отказаться от участия в турнире и увеличить шансы Тони на попадание на Олимпиаду в Лиллехаммер. Однако Эккардт поступил иначе, наняв двух злоумышленников для нападения на Керриган. В итоге фигуристка получила травмы и не смогла выступить на чемпионате США, а нападавшие вскоре были арестованы.

Фото: Кадр из фильма «Тоня против всех»

Расследование выводит ФБР на Эккардта, а тот, в свою очередь, перекладывает ответственность на Гиллоули. Супруг Хардинг уверяет, что не собирался причинять вред здоровью Керриган, а хотел лишь запугать её угрозами. Опасаясь обвинений в соучастии, Тоня сама идёт в ФБР и рассказывает о сговоре Гиллоули и Эккардта. Узнав об этом, Джефф сначала пытается поговорить с женой, а после её побега решает разрушить её карьеру и заявляет, что она знала о готовящемся нападении.

Суд по делу Хардинг состоялся уже после Олимпийских игр в Лиллехаммере, где Тоня стала лишь восьмой, а Керриган завоевала серебро. В фильме американка болезненно воспринимает пожизненное отстранение от фигурного катания. Она просит судью посадить её в тюрьму, только не лишать любимого дела. В результате у зрителей создаётся полное впечатление, что Хардинг наказали несправедливо – она снова стала жертвой.

А последние сомнения отпадают в финальной части фильма, когда Гиллоули признаётся, что оклеветал бывшую жену из-за обиды. Дальше мы видим, как несладко пришлось Тоне после отлучения от спорта, и радуемся, что ей всё удалось преодолеть и обрести семейное счастье после всех испытаний.

Хардинг сама признавалась, что знала о готовящемся нападении

В США драма «Тоня против всех» успешно показала себя в прокате, получила хорошую прессу и сразу три номинации на «Оскар». Создатели ленты со своей задачей справились, им удалось заставить зрителей сопереживать главной героине и плакать вместе с ней. Но в достоверности происходящего на экране есть серьёзные сомнения.

В суде было доказано, что муж Хардинг Гиллоули был в курсе планов по нападению на Керриган и принимал участие в его организации. То есть речь изначально шла не об угрозах в адрес конкурентки, а о причинении ей физического ущерба. Более того, в автобиографии Хардинг сама признаётся, что знала о готовящемся преступлении и даже собиралась позвонить в ФБР, но не сделала этого из-за угроз мужа. Сам Гиллоули высмеял эту версию. И да, он никогда публично не говорил, что намеренно оклеветал Хардинг, чтобы смягчить своё наказание, как это показано в фильме. Джефф всегда утверждал, что Тоня была в курсе плана и даже предлагала устранить Керриган.

Если принять на веру версию сценаристов фильма «Тоня против всех», то не очень понятна мотивация преступников. Очевидно, что в снятии Керриган с чемпионата США больше всех была заинтересована Хардинг, которая к тому моменту прошла пик карьеры и уже не могла бороться с лидерами. А то, что муж действовал за её спиной, опровергают как показания остальных злоумышленников, так и слова самой Хардинг.

Почему драма «Тоня против всех» искажает реальность

Что касается наказания, то большинство исследователей и биографов сходятся во мнении, что Тоня чудом избежала тюрьмы. Следствие довольствовалось тем, что фигуристка признала вину во вступлении в сговор с нападавшими с целью помочь им избежать судебного преследования.

Общественность требовала наказания для фигуристки, и та была наказана, но лишать её свободы не стали. Из-за этого вопрос о роли Хардинг во всей этой кошмарной истории до сих пор не имеет однозначного ответа. Но стояла ли сама Тоня за нападением на соперницу или просто наблюдала за организацией преступления со стороны, в любом случае версия, показанная в фильме, не имеет ничего общего с реальностью.

А ведь миллионы людей будут узнавать о самой знаменитой криминальной драме фигурного катания именно из голливудского фильма, где Хардинг – вовсе не злодейка, а жертва чужих интриг и амбиций.