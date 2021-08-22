«Ушёл из жизни совершенно неожиданно». Трагедия первого советского чемпиона мира Волкова

Сергей вошёл в историю благодаря победе через боль, но в 1990 году оказался бессилен в борьбе с раком. Фигуристу был всего 41 год.

Победа на чемпионате мира десятилетиями оставалась непокорённой высотой для одиночников из СССР. Обладателем исторического золота в 1975 году стал Сергей Волков. Из-за частых падений его не воспринимали всерьёз, да и сам фигурист не раз порывался бросить спорт. А незадолго до главного турнира в жизни Волков получил тяжёлую травму, несовместимую с катанием. Когда же советский фигурист появился на льду, удивлению соперников и судей не было предела. Сергей победил сильную боль и навсегда вошёл в историю фигурного катания.

К сожалению, всего через несколько лет судьба приготовила для фигуриста ещё одно испытание, справиться с которым он уже не смог. Беспощадная болезнь обернулась для первого советского чемпиона мира Волкова трагедией.

Сергея не стало в 41 год.

Несбывшаяся мечта о небе

Родители Волкова пропадали на работе, и заботы по воспитанию мальчика легли на его бабушку. Она и привела маленького Серёжу на лёд стадиона «Спартак». Опытный тренер Пётр Тихонов не только обучал будущего чемпиона азам владения коньком, но и помог ему раскрепоститься и искренне полюбить фигурное катание. В восемь лет Сергей попал к совсем ещё молодому специалисту Виктору Кудрявцеву, вместе с которым и прошёл большую часть своего спортивного пути.

Именно Виктор Николаевич заметил, что за внешним спокойствием и флегматичностью кроется яркая индивидуальность: в Серёже сочетались высокая координация, великолепная пластика и отличное владение коньком. Но для больших побед этого явно не хватало — подводило здоровье. Из-за слабых связок Волкову сложно давались прыжки, и уже в раннем возрасте за ним закрепилось звание одного из самых нестабильных советских фигуристов.

Несмотря на титанический труд на тренировках, обуздать собственную физиологию Волкову не удавалось. Из-за падений и эмоциональной скупости Сергей заваливал крупные соревнования. В какой-то момент давление на фигуриста оказалось таким сильным, что он решил уйти из спорта. Сергей мечтал о серьёзной мужской профессии и втайне от тренера пытался поступить в лётное училище в Ростове-на-Дону, но дважды получил отказ из-за проблем с ногами. С разочарованием ученику помог справиться Кудрявцев. Тренер заметил, что прыжок с парашютом почти не отличается от прыжка на льду. Сергей прислушался и уже на следующий день был на тренировке.

Король «школы»

Компенсировать отставание в технических элементах Волков старался первоклассной подготовкой обязательных фигур. За лёгкое бесшумное катание и идеальный рисунок движений Сергея стали называть королём «школы».

«Было видно: скольжение у мальчишки — божий дар. Никакой корявости, с одного поворота в другой, как кошка — мягко и легко переходит. Даже звука касания коньков со льдом не было слышно», — вспоминал Кудрявцев.

Уважали это качество Волкова и его соперники. По словам Александра Лакерника, который занимался с фигуристом в одной группе, Сергей очень быстро прогрессировал и вскоре обогнал его. Особенностью спортсмена была его идеальная техника: несмотря на то, что Волков часто срывал прыжки, он всегда их докручивал, не пытаясь обмануть судей и зрителей.

«Это был спортсмен, я бы сказал, с очень правильной техникой. На льду он пытался делать всё так, как нужно было делать. Тогда появилось много фигуристов с халтурной техникой. Крутить прыжки было надо, а способностей не хватало, вот и начинали они «воровать» — совершая меньше оборотов в воздухе и делая часть вращений на льду. Волков подобного себе не позволял», — рассказывал Лакерник.

Победа сквозь боль

Переломить судьбу и преобразовать феноменальное трудолюбие в высокие результаты Волков смог уже в зрелом возрасте. В сезоне-1973/74 Сергей впервые стал чемпионом СССР, а также добыл серебряные награды чемпионатов Европы и мира. На первенстве континента в Загребе Волков катался со сломанным пальцем на ноге, но известно об этом стало только по окончании соревнований. А на вопрос о травме ответил с присущим ему лаконизмом: «Я привык».

К 24 годам Волков наконец-то реализовал огромный природный талант и кардинально изменил отношение к себе. Если раньше в него почти не верили, то теперь ждали золота чемпионата мира в США. Прекрасно сознавал стоявшую перед ним цель и сам Сергей, но уже на первой тренировке в Колорадо-Спрингс фигурист упал и повредил связки колена. Две недели в больнице и серьёзная травма, казалось, ставили крест на участии в чемпионате, но Волков решил идти ва-банк. Советский спортсмен блестяще выступил в «школе», а затем поразил всех, продолжив участие с надорванными связками колена.

В произвольной программе Сергей уступил основным соперникам по сложности и количеству прыжков, но свои три тройных исполнил качественно и благодаря хорошему заделу сохранил лидерство. Никакая боль не могла остановить его на пути к своему главному титулу — званию первого чемпиона мира из СССР.

«Я шёл к этой победе очень долго и перестал думать о своей травме, как только диктор вызвал меня на лёд», — говорил Волков.

«Человек с ранимой душой»

Через год после сенсационного триумфа Волков начал сотрудничество с легендарным Станиславом Жуком, но жёсткие тренировки именитого специалиста Сергею не подошли и только усугубили проблемы со здоровьем. На Олимпиаде в Инсбруке Сергей остался пятым, а в 1977-м не отобрался на главные старты и завершил карьеру. Но, даже повесив коньки на гвоздь, первый советский чемпион мира остался предан фигурному катанию. Волков вернулся в «Спартак» уже в качестве тренера, где работал с такими известными одиночниками, как Александр Фадеев и Александр Абт.

Сейчас дело отца продолжает старший сын Александр, разглядевший талант Александры Трусовой и работавший в академии Евгения Плющенко. Александр родился в браке Волкова с фигуристкой Людмилой Олеховой. Позже Сергей женился на преподавательнице Московского института стали и сплавов Оксане, которая родила ему девочек-близнецов. В жизни фигуриста снова настала белая полоса, но длилась она недолго.

В 1990 году Волкову поставили неутешительный диагноз — рак желудка. Спортсмену предлагали сделать операцию, но он отказывался. В итоге болезнь оказалась сильнее, и уже через несколько месяцев Сергея не стало. Уход из жизни первого советского чемпиона мира стал трагедией не только для его родных и коллег, но и для всего нашего фигурного катания. Выдающемуся фигуристу Сергею Волкову был всего 41 год.

«Он ушёл из жизни совершенно неожиданно. Болезнь «съела» его практически за семь месяцев. Я думаю, что одной из причин, спровоцировавших эту страшную болезнь, были стрессовые ситуации, в которых он часто оказывался. В частности, тяжело пережил развод с Людмилой, рубец на сердце, наверное, остался. А человеком он был замкнутым, с ранимой душой, и все свои проблемы, вопреки советам врачей, носил в себе», — писал о Волкове известный советский журналист Анатолий Шелухин.