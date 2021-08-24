Особый подход Тутберидзе. Почему фигуристка Хромых – теневой фаворит в борьбе за Олимпиаду

Неординарная спортсменка уже доказала, что её зря недооценивали. Теперь у Майи отличные шансы на место в сборной России в Пекине.

Соревнования женщин в следующем сезоне будут пронизаны особым драматизмом. Как минимум семь российских фигуристок способны оказаться на олимпийском пьедестале и даже на верхней его ступени, но в Пекин поедут только трое из них.

Майю Хромых редко включают в число основных претенденток на участие в Играх, но неординарная подопечная Этери Тутберидзе способна выйти из тени более звёздных и раскрученных фигуристок.

А ведь ещё недавно Майя выглядела чуть ли не самой слабой фигуристкой «Хрустального».

Технический прогресс Хромых

До прошлого сезона Хромых в основном привлекала внимание нестандартными для современных одиночниц внешними данными. Высокая, статная девушка представляла Россию на крупных юниорских турнирах, но из-за частых ошибок и неудачных попыток четверных оставалась без серьёзных наград. Пока Камила Валиева подтверждала огромные авансы, а Дарья Усачёва демонстрировала безошибочное катание, за Хромых закрепилось негласное звание самой нестабильной и слабой спортсменки «Хрустального».

В прошлом сезоне ситуация повторилась. Майя не могла приземлить четверной прыжок и оказывалась очень далеко от лидеров. Перелом наступил лишь в феврале, когда в финале Кубка России Майя наконец порадовала болельщиков и тренеров. Блестящее выступление в произвольной программе, где спортсменка приземлила квад-тулуп и квад-сальхов, принесло ей важную победу над Камилой Валиевой, не справившейся со своим суперсложным контентом, и второе место в итоговом протоколе. Она уже доказала, что её зря недооценивали.

К олимпийскому сезону Майя планирует ещё усложнить набор прыжков, для чего разучивает тройной аксель и каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Такой контент позволит ей бороться с лучшими даже при небольших ошибках. При этом прорыв Хромых не ограничивается освоением четверных прыжков. У фигуристки улучшились скольжение и вращения, видна серьёзная работа над интерпретацией.

Майю придерживают или берегут?

Пока главной помехой Хромых на пути к Пекину выглядит пресловутая нестабильность. Её четверные в финале Кубка были великолепны, но ведь ни до, ни после она не приземляла квады на соревнованиях. Для улучшения статистики и приобретения уверенности в себе Майе нужно как можно чаще выходить на лёд, но в серии Гран-при она получила только один этап. Таким образом, вместо трёх проверочных стартов перед чемпионатом России у неё будет лишь один, а остальные придётся проводить на соревнованиях ниже уровнем, где и давление меньше, и заработать авторитет у судей куда сложнее.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Может показаться, что спортсменку сдерживают, но куда вероятнее, что её просто берегут. В случае с Хромых очень важна психология. Частые неудачи разочаровывали Майю и заставляли идти на крайние меры. Она признавалась, что испытывала стыд после срывов прокатов и болезненно воспринимала критику в социальных сетях, что неизменно сказывалось на её результатах. Очевидно, что, выбирая между форсированием подготовки и стабильным ментальным состоянием своей подопечной, тренерский штаб предпочёл последнее.

Хромых — теневой фаворит Олимпиады

Этери Тутберидзе славится умением выводить своих фигуристок на пик формы в самый нужный момент, и пока нет причин, почему этого не произойдёт с Хромых. Пока фокус смещён на очевидного фаворита Олимпиады Камилу Валиеву и её более опытных конкуренток, у Хромых есть возможность спокойно накатать имеющийся контент и довести его исполнение до автоматизма. Уже сейчас чувствуется особый подход Тутберидзе в работе с Майей. От неё не требуют результата здесь и сейчас, а ведут по карьере бережно и аккуратно.

Необходимо работать и над артистизмом: заметно прибавив в пластике, фигуристка должна научиться показывать разнообразные эмоции на льду. В этом плане ей стоит ориентироваться на одногруппницу Дарью Усачёву, которая в те же 15 лет в плане артистизма выглядит более зрело.

Если Майе удастся поднять вторую оценку, то конкурировать с ней будет непросто даже признанным лидерам. Как правильно заметил Александр Жулин, при условии двух четверных она может бороться с кем угодно и когда угодно. Поэтому Хромых – теневой фаворит в гонке за Олимпиаду. Теперь у неё отличные шансы на место в сборной России в Пекине.

Кажется, в этом и заключался план Этери Георгиевны. После проката в Москве она недвусмысленно намекнула, что верит в успех Майи.

«Майя может. Мы же не обманули», — сказала Тутберидзе.