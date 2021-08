«Русская пара под русскую музыку». Жулин уверен в новых программах Синициной и Кацалапова

Подготовка фигуристов к олимпийскому сезону подходит к концу. Уже 11-12 сентября в Челябинске члены сборной России презентуют программы, с которыми вступят в гонку за награды Олимпиады в Пекине. В танцах на льду особое внимание приковано к Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Подопечные Александра Жулина сначала отобрали золото чемпионата Европы у неотразимых французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, а через год уже в их отсутствие впервые выиграли чемпионат мира.

Наставник лучшего российского дуэта Александр Жулин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о выборе программ для Вики и Никиты, поделился опасениями относительно здоровья партнёра и объяснил, почему никогда не рвался в США.

«У Никиты вновь побаливает спина. Кататься через боль не даю»

— Александр, до контрольных прокатов сборной России чуть больше двух недель. Довольны ли вы тем, как выглядят Виктория и Никита на данном этапе подготовки?

— У нас готовы обе новые программы, в принципе, мне всё нравится. Единственно, у Никиты вновь побаливает спина. Это старая травма, которая каждый август даёт о себе знать. Из-за этого не могу назвать подготовку стопроцентной, но все элементы они делают, прокаты тоже делали. Готовимся в обычном режиме: двухразовые тренировки, плюс хореография, плюс ОФП. Если удастся справиться с проблемами со спиной, то всё должно быть неплохо.

— Есть ли у вас опасения, что травма не даст Синициной и Кацалапову выступить на контрольных прокатах в Челябинске?

— Кататься через боль я ему не разрешаю, потому что это очень опасно, особенно в олимпийском сезоне. Мы не можем допустить обострения, поэтому должны относиться к этой ситуации внимательно. Доктора занимаются, пытаемся выйти из положения с минимальными потерями. Каждый сезон, практически в одно и то же время мы с данной проблемой сталкиваемся. Пока получалось это всё нейтрализовать. Будем надеяться, что и сейчас получится.

— В прошлом сезоне Виктория долго восстанавливалась после травмы колена, плюс оба фигуриста перенесли коронавирус. Сейчас последствия тех проблем не дают о себе знать?

— В прошлом году у Вики сильно болели колени, но в это межсезонье она много занималась ОФП, и пока, тьфу-тьфу, всё нормально. Были опасения, так что это не может не радовать.

«Новый произвольный танец очень идёт Синициной и Кацалапову»

— Как выбирали музыку для произвольного танца на олимпийский сезон?

— В начале прошлого сезона Вика и Никита сами принесли эту музыку: второй концерт Рахманинова, медленная часть. Мы добавили кусочек из вариаций на тему Паганини Рахманинова, и получилось цельное произведение, которое сыграно Дэвидом Гарреттом.

— По тому, что вы видите на тренировках, эта программа соответствует статусу олимпийской?

— Мне кажется, что абсолютно соответствует. Это стопроцентные мужчина и женщина на льду. Тем более русская пара катается под русскую музыку. Кроме того, постановка подходит им по эмоциям и в целом очень им идёт. По-моему, мы с программой угадали.

— В следующем сезоне темой ритм-танца будут «уличные танцы». Удалось ли вам понять, в чём суть этого направления применимо к фигурному катанию?

— Технический комитет, конечно, поставил всех танцоров в непростые условия. Как я понимаю, ещё никто до конца не осознал, что такое street dance в танцах на льду. Но мы пытаемся соответствовать и постарались при выборе музыки всё-таки угадать с тем, что они хотели видеть. На первую часть выбрали знаменитую вещь Джо Кокера You Can Leave Your Hat On из фильма «Девять с половиной недель». Музыка очень сильная, сексуальная. Вторая часть — группа Commodores, произведение Brick House.

— Пришлось ли вашим фигуристам осваивать новые для себя танцевальные жанры при подготовке ритм-танца?

— Они работали со специалистом по хип-хопу и «стрит дэнсу». В свою очередь, мы с Сергеем Петуховым контролировали весь процесс и вносили свою лепту. Мне кажется, ритм-танец у нас получился. Во всяком случае, нам пока всё нравится.

«Надеюсь, не придётся колоть 150 вакцин»

— Виктория и Никита начнут участие в серии Гран-при только в середине ноября. В каких турнирах планируете принять участие до этого момента?

— В конце сентября у нас запланировано участие в первом этапе Кубка России в Сызрани. Также ребята должны были выступать на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, но этот турнир отменили из-за коронавируса. Поэтому сейчас строить далеко идущие планы — дело неблагодарное. Желательно, конечно, до первого этапа Гран-при провести как минимум два старта. Постараемся выступить где-то ещё, но в данной ситуации ничего загадывать нельзя.

— А как обстоят дела с вакцинацией у вас и ваших подопечных? Теперь это требование может быть критичным для участия в соревнованиях.

— Мы вакцинировались, но это ещё ничего не гарантирует в плане допуска к турнирам. Мы прививались российскими вакцинами, а они не признаны во многих странах за границей. Если потребуется ставить ещё и иностранные вакцины, то это уже перебор, на мой взгляд. Поэтому очень надеюсь, что будет достаточно ПЦР-теста, поскольку опять все соревнования будут проводиться в формате «пузыря». Нас запирают на определённой территории, мы каждые три дня сдаём тест. Дай бог, это всё сохранится и не нужно будет колоть 150 вакцин, чтобы доказать, что ты не изгой.

— Сейчас очень много разговоров о том, что предстоящий сезон — особенный, потому что олимпийский. По вашему опыту, год Олимпиады действительно стоит особняком и требует какого-то особого подхода?

— Я как раз считаю, что нужно всеми силами стараться не акцентировать внимание на том, что этот сезон — олимпийский. Это касается и подготовки, и выбора музыки, и общего восприятия. Нагнетание перед Олимпиадой в любом случае существует. Хочешь не хочешь, ты всегда вспоминаешь, что сезон олимпийский. Поэтому я всегда стараюсь убирать нервы. Нужно спокойно, размеренно готовиться и относиться к этому сезону как к любому другому.

«Мне очень комфортно работать с Тутберидзе, она серьёзно вовлечена в процесс»

— Вы в этом сезоне поставили короткую программу спортивной паре Тарасова/Морозов. Расскажите, как проходило сотрудничество с их командой.

— Я не первый раз участвую в постановке программы для Жени и Вовы. Я им делал показательный номер для своего шоу в Беларуси. С Этери я тоже уже сотрудничал и могу сказать, что мне очень комфортно с ней работать. Она серьёзно вовлечена в постановочный процесс, мы друг другу что-то советуем, предлагаем. Максим Траньков тоже участвовал. Всё было очень комфортно и замечательно.

Единственно, некоторые вещи не вошли в итоговую версию, потому что сейчас в короткой программе очень много элементов и крайне мало времени отводится на хореографию. Это добавляет сложности хореографам, но то, что я увидел на турнире в США, мне понравилось. Если бы не было срыва на тройном тулупе у Жени, то программа звучала бы немножко по-другому. В целом я думаю, что они угадали с программами: и с короткой, и с произвольной, которую им поставили Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе. Сейчас главное — накатывать, накатывать и катать без ошибок. Если они доведут всё до ума и будут исполнять обе программы чисто, то всё будет нормально.

«BLM, трансгендеры и коронавирус — звенья одной цепи»

— Недавно стало известно об отмене этапа Гран-при в Китае. Ваша пара не была заявлена на турнир в Чунцине, но в целом нет опасений за судьбу Олимпиады в Пекине после таких новостей?

— Так уже много всего отменяется, что я стараюсь на эту тему даже сильно не заморачиваться. Как будет, так и будет. Уже второй год мы живём как на пороховой бочке, в подвешенном состоянии.

— Сейчас многие российские спортсмены испытывают трудности с получением американских виз. Вас эта ситуация пока не коснулась?

— У нас визы есть, но мы туда совершенно не рвались и не планировали ехать. Поэтому для нас с этой точки зрения проблем не существует. А то, что сейчас не давали визы Марии Ласицкене и другим спортсменам, вполне допускаю, что это определённые происки, которые называются санкциями. Что касается меня, то я вообще не люблю туда ездить. Во-первых, это далеко. Во-вторых, в Америке зачастую не самое лучшее судейство. Я туда никогда не рвался ни будучи спортсменом, ни будучи тренером.

— Вы достаточно резко отреагировали на заявление Международного союза конькобежцев о допуске трансгендеров. Вас не удивляет, что фигурное катание — один из первых видов спорта, где этот вопрос подняли на уровне международной федерации?

— Меня уже, честно говоря, вообще ничего не удивляет в последнее время. Как-то совпало всё это: BLM, трансгендеры и коронавирус. По-моему, это звенья одной цепи. Мир сходит с ума и куда-то катится. Я не думаю, что у нас будет много трансгендеров в женском катании. Чтобы рассчитывать на высокий результат, на такой шаг должен пойти кто-то из первой пятёрки у мужчин. Пока я себе такого даже представить не могу. Поэтому проблема мне кажется надуманной.

В целом моя позиция неизменна: если девочки становятся мальчиками и выступают среди мужчин, то для меня это приемлемо. А вот когда мужчины переходят в женские соревнования, то это совершенно неправильно.