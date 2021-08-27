«Приказ из Москвы». Как фигурист Горшков тяжело заболел после рекламы советской водки

Всего за год до исторической Олимпиады Александр оказался на операционном столе. Врачам пришлось бороться за его жизнь.

Легендарным советским фигуристам Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову должны быть благодарны все танцоры мира. Благодаря их неземному катанию танцы на льду и получили олимпийское признание. Даже не верится, что сами Людмила и Александр могли так никогда и не выступить на Олимпийских играх.

Всего за год до Олимпиады в Инсбруке на кону оказалась не только карьера, но и жизнь нынешнего президента Федерации фигурного катания на коньках России. Врачи долго не могли поставить диагноз.

И только потом стало ясно, что Горшков тяжело заболел после рекламы советской водки.

Советские фигуристы подозревали конкурентов в отравлении

Людмила Пахомова и Александр Горшков вошли в зал славы мирового фигурного катания, устроив настоящую революцию в танцах на льду. Выигрывая старт за стартом, они уверенно двигались к своей цели — ввести новую дисциплину в олимпийскую программу. Казалось, всё, за что ни брались Горшков и Пахомова, даётся им с потрясающей лёгкостью. А основные переживания и испытания оставались за кадром.

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Особенно трудно приходилось партнёру, которого долгое время считали бесперспективным и недостойным трёхкратной чемпионки СССР. Тем не менее своим невероятным трудолюбием Александр доказал обратное: фигурист делал всё, чтобы оправдать ожидания партнёрши, даже если порой это стоило ему здоровья. Так, например, не пожалел себя Горшков во время турне по США, когда, зацепившись за выбоину во льду, упал и разбил лицо. Спортсмен категорически отказался сниматься с соревнования и вышел на каток, предварительно попросив Людмилу смазать рану мумиё и наложить сверху грим для маскировки.

В критической ситуации фигуристы оказались и на чемпионате мира — 1972 в Калгари. Перед произвольным танцем Горшков и Пахомова, лидировавшие после обязательной части, внезапно почувствовали недомогание. Оказалось, у обоих сильное пищевое отравление. Спортсмены не могли не то что выступать, но даже встать с постели. Однако они в очередной раз не спасовали перед болезнью и блестяще откатали свою программу, завоевав золото. Уже после соревнования заговорили о том, что отравление могло быть подстроено конкурентами.

«Это тёмная история. Мы пошли на прогулку, потом вернулись на обед в гостиницу, где проживали все участники чемпионата. Заказали разные блюда, причём Мила поклевала совсем немного. Легли вздремнуть и одновременно проснулись от одинаковых ощущений — обоих выворачивало наизнанку. Есть предположение, что кто-то из конкурентов пытался нас отравить. На эту мысль подталкивает тот факт, что мы с Милой ели разные блюда», — делился своими догадками Горшков.

Горшкову долго не могли поставить диагноз

Во многом благодаря феноменальному катанию советских чемпионов Международный олимпийский комитет согласился включить танцы на льду в программу Игр-1976 в Инсбруке. Вопрос о главных претендентах на историческое золото даже не стоял, на за год до Олимпиады под угрозой оказалась не только карьера, но и жизнь Александра Горшкова. После очередного триумфа на чемпионате Европы партнёр ощутил резкую боль в спине — впоследствии он едва мог стоять на ногах.

Первое время Александра лечили от невралгии: Людмила помогала ему принимать тёплые ванные и следила за соблюдением постельного режима. Но лучше фигуристу не становилось. Когда он потерял сознание в горячей воде, стало окончательно понятно, что проблема кроется в другом. Благодаря усилиям ведущего диагноста страны Михаила Перельмана удалось выяснить, что у Горшкова повреждена лёгочная артерия и требуется срочная операция. Спортсмен сопротивлялся хирургическому вмешательству, опасаясь подвести свою супругу и партнёршу по дуэту Людмилу Пахомову. И лишь после долгих уговоров Горшков доверил своё здоровье лучшим хирургам СССР. Врачам пришлось бороться за жизнь чемпиона. Они справились, но предрекали Александру расставание с большим спортом. А он уже через неделю после операции надел коньки и вышел на лёд.

Горшков заболел после рекламы советской водки

Этот случай ещё долго с содроганием вспоминали близкие фигуриста. Тренер Елена Чайковская переживала, что едва не потеряла ученика, а причиной этому стала… реклама водки. По словам специалиста, однажды танцоров попросили сняться на фоне плаката с алкогольным напитком в холле Ледового дворца в Дании, где была крайне низкая температура. Это, считает Чайковская, и спровоцировало болезнь.

«После показательных выступлений на нас вышли представители Внешторга. Они попросили, чтобы Мила с Сашей сфотографировались на фоне рекламного плаката нашей экспортной водки. Конечно, я была против. Тогда подключились люди то ли из советского посольства, то ли из торгпредства и сказали: «Надо! Приказ из Москвы!» Я пыталась объяснить, что во дворце этом датском холод собачий и сквозняки. Но посольским было плевать на датские сквозняки и на последствия. Мы едва не потеряли Сашу», — объясняла Елена Анатольевна.

Самое тяжёлое испытание

Проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся Горшков, могли сломать кого угодно. Тяжёлая болезнь в солидном для спорта возрасте отняла массу сил и нервов как у самого фигуриста, так и у его партнёрши. Но было бы несправедливо, если первые Олимпийские игры в танцах на льду выиграли бы другие. С именами Пахомовой и Горшкова связаны развитие этой дисциплины и изменение отношения к ней среди чиновников.

После триумфа в Инсбруке Пахомова и Горшков завершили карьеру. Оба занимались тренерской работой, пока в 1979 году Людмила не заболела раком. Её не стало в возрасте 39 лет. После потери самого близкого человека Горшков сосредоточился на руководящей работе, а последние 11 лет возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках России.

«Единственное, в чём меня всегда упрекали, — в излишней мягкости. Ведь от спортивных чиновников априори ждут жёсткости, твёрдости, кулака по столу. Но у меня другой характер. В моём понимании руководить — это помогать», — говорил Александр Георгиевич.