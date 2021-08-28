Талантливая российская фигуристка сыплется на глазах. Что происходит с Самоделкиной?

Софья была фаворитом первенства Москвы, но не попала и в десятку. А главным открытием турнира стала новая ученица Плющенко Зинина.

Юные российские фигуристки остались без этапов Гран-при во Франции из-за пресловутых ковидных ограничений. Но это совершенно не мешает им доказывать своё превосходство над иностранными соперницами, пусть и заочно.

Достаточно знать, что победительница первого этапа Гран-при в Куршевеле американка Линдси Торнгрен на первенстве Москвы не попала бы и в топ-5. И это при том, что на турнире отсутствовали ведущие юниорки из группы Тутберидзе.

Но, к сожалению, самый важный итог турнира окрашен в мрачные цвета. Абсолютный фаворит первенства Софья Самоделкина откровенно провалилась. Фигуристка, недавно бросавшая вызов ученицам Тутберидзе, сейчас сыплется на глазах.

Что же происходит с одной из главных надежд российского фигурного катания?

Зинина отблагодарила Плющенко за подарок

Первенство Москвы среди юниоров прошло на тренировочном катке арены «Мегаспорт» и было закрыто для болельщиков и журналистов. Об этом наверняка пожалел Евгений Плющенко, чьи ученицы выдали мощное начало сезона.

Лидером среди девушек стала Анастасия Зинина, присоединившаяся к «Ангелам» в мае этого года. В произвольной программе фигуристка зашла на два четверных тулупа и, хотя с небольшими недокрутами, приземлила их. Учитывая, что на контрольных прокатах юниорской сборной России Зинина исполняла всего один элемент ультра-си, можно сделать вывод, что спортсменка удивительно быстро прогрессирует. Самая сложная произвольная, исполненная без грубых ошибок, помогла ей отыграть отставание после первого дня турнира и подняться на вершину пьедестала.

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Заметна работа Насти и над презентацией программ: в произвольной под музыку из фильма «Красная скрипка» она выглядела очень органично. Красивые вращения, длинные линии, неплохие дорожки шагов — всё это заслуживает высоких баллов за компоненты. Не менее впечатляющим получился прокат и в короткой программе, где Зинина танцевала под композицию, выбранную специально Евгением Плющенко.

«Музыку для короткой программы For Smyrni греческого композитора Стаматиса Спанудакиса я нашёл сначала для себя — для показательного номера в шоу. Эта композиция мне настолько понравилась, что сразу запала в душу. И я сказал спортсменам: «Кто будет хорошо кататься, тому эту музыку отдам». Настя Зинина как раз стала хорошо кататься и получила «подарок».

У Насти интересный образ в этой программе: она птица, которая мечтает летать, парить, но у неё проблема с крылом. Это её мучает. И этот момент можно здорово обыграть современной хореографией, и мы это доделаем, больше оттеним. В конце программы птица избавляется от недуга, начинает летать… Красивая история. Для Насти это новый образ, скажем так, масштабный пласт. И нужно время, чтобы всё получилось», — делился впечатлениями о новой программе Плющенко.

«Без четверных — чистый туризм»

Порадовала и другая ученица Евгения Викторовича — Софья Титова. Даже без четверных ей удалось подняться на пьедестал. Между двумя подопечными Плющенко оказалась Мария Захарова из «Хрустального», упавшая с четверного тулупа. Несмотря на громкое название школы, Маша занимается не у Этери Тутберидзе, а у своей мамы Анны Царёвой, некогда приводившей Анну Погорилую на пьедестал чемпионата мира. Фигуристку отличает необычайная стабильность: на тройных прыжках она практически никогда не ошибается. Тем не менее и Маша, и её тренер понимают, что на данный момент фигуристки без элементов ультра-си считаются неконкурентоспособными. Поэтому Анна Владимировна буквально настояла на разучивании четверного тулупа.

«Тройные — классно, в каскаде — ещё лучше, но без четверных… чистый туризм», — говорила Царёва и была права.

На первый взгляд, необычным выглядит отсутствие среди призёров подопечных Тутберидзе, но лидеры этого поколения Софья Акатьева и Аделия Петросян турнир пропускали, а 12-летняя Алиса Двоеглазова уступила более взрослым оппоненткам из-за сорванных четверных в произвольной и недостатка опыта.

У Самоделкиной худший результат в карьере

Главным же разочарованием соревнований стала Софья Самоделкина. Безусловно талантливая и перспективная фигуристка из ЦСКА, претендующая на лидерские позиции в самом ближайшем будущем, откровенно провалилась. В короткой программе Софа упала с тройного акселя, из-за чего потеряла каскад. В произвольной же она его недокрутила, равно как и четверной сальхов, который был понижен до тройного. Кроме того, фигуристка сделала «бабочку» на втором кваде и не смогла правильно выполнить одно из комбинированных вращений.

Усугубляет ситуацию то, что пару недель назад на контрольных прокатах она тоже смотрелась не лучшим образом.

Фигуристка, когда-то бросившая вызов ученицам Тутберидзе, буквально сыплется на глазах. Ещё никогда Самоделкина не показывала такого плохого результата — менее 170 баллов она набирала только пять лет назад, когда соревновалась в группе младшего возраста. Конечно, ещё рано делать окончательные выводы, но готовность спортсменки вызывает вопросы. Не хочется сгущать краски, но вполне вероятно, что спортсменка переживает трудности переходного периода в организме. И остаётся надеяться, что этот кризис не будет стоить ей карьеры и не помешает раскрыть по-настоящему огромный потенциал. Эта девочка буквально живёт фигурным катанием.

Фигуристы Тутберидзе не справились

Интригующими оказались и прокаты юниоров. Первые два места заняли армейцы Лев Лазарев и Григорий Фёдоров. Оба фигуриста поставили на стабильность и обошлись только тройными прыжками, включая удачные попытки тройного акселя. 11-летний Лазарев показал удивительно артистичное катание, а Фёдоров, недавно перешедший к Светлане Соколовской, удивил быстрым прогрессом в технической части.

В отличие от соревнований девушек, у мальчиков команда Тутберидзе выставила лучшие силы, но результат оставил желать лучшего. Тяжело выглядели Марк Лукин и Николай Колесников, совершившие в произвольной программе по несколько падений. На их фоне выгодно выделялся Арсений Федотов, но и он был небезупречен: степаут на тройном акселе, «бабочка» на тройном лутце и отказ от одного из каскадов.